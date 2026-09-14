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La pressione militare continua intorno a Nabatiyah

Il Libano meridionale domina in gran parte le pagine politiche della stampa del 14 settembre 2026. I giornali descrivono una situazione in cui la pressione militare israeliana continua mentre il processo di negoziazione va avanti. Gli scioperi intorno a Nabatiyeh, il destino dell’area di Ali al-Taher e la visita del presidente Joseph Aoun alla struttura sud di questa notizia. A questo si aggiunge il rinvio della nuova sessione di negoziazione prevista a Roma. Il contrasto è quindi chiaro. Da un lato, Beirut cerca di rafforzare la presenza dello Stato e dell’esercito. D’altra parte, le operazioni militari israeliane continuano e le discussioni non hanno ancora prodotto il ritiro previsto.

Al-Quds Al-Arabi riferisce il 14 settembre 2026 che gli aerei israeliani effettuarono diversi scioperi su Nabatiyah al-Fawqa e Kfar Tebnit. Alcuni settori sono stati mirati più volte in meno di mezz’ora. Anche l’area boschiva di Ali al-Taher fu bombardata. Altri colpi hanno colpito le vicinanze di Dabché Hill. A Kfar Tebnit, tre scioperi sono stati segnalati in meno di 20 minuti. Zawtar al-Sharqiyah fu bombardato. Al Sharq descrive anche il bombardamento di Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit, Haddatha, Markaba, Zawtar al-Sharqiyah e diverse aree limitrofe. Il giornale menziona anche una grande esplosione a Khiam e operazioni intorno a Qantara.

Il 14 settembre 2026, Al-Awsat portò un altro elemento sull’intensità delle operazioni. Il giornale afferma che gli scioperi ripresero intorno alle altezze di Ali al-Taher dopo un’operazione di distruzione qualche giorno prima. Esso evoca circa 1.100 tonnellate di esplosivi utilizzati in questa distruzione. Il giornale riporta anche diverse esplosioni a Mansouri, accompagnate da fuoco di artiglieria. I rapporti dei media libanesi indicano anche movimenti di edifici israeliani fuori dalla città. Pertanto, le operazioni non sono limitate a un’area. Colpiscono diversi settori del Sud e rimangono molto incerti sulle intenzioni militari israeliane.

Il 14 settembre 2026 Ad Diyar considerò che questa pressione potrebbe aumentare ulteriormente mentre le elezioni israeliane si avvicinarono. Il giornale collega la riluttanza di Benjamin Netanyahu per fare concessioni alla situazione politica interna israeliana. Secondo questa lettura, la priorità data al settore ridurrebbe le possibilità di rapidi progressi nella tabella dei negoziati. Il ricercatore Sami Nader, intervistato da Ad Diyar, ritiene che il rapporto tra negoziazione e confronto sia stato invertito. Secondo lui, il rumore della battaglia ora domina quello delle discussioni. Tuttavia, ritiene che una guerra generale non sia l’ipotesi più probabile. Piuttosto, si riferisce alla pressione militare controllata, che può essere utilizzato nei calcoli elettorali israeliani.

Joseph Aoun si concentra sul ritorno visibile dello stato

In questo contesto, la visita di Joseph Aoun a Nabatiyeh e Zawtar al-Gharbiyé è di particolare importanza. Diverse pubblicazioni fanno di questo uno dei principali eventi politici del fine settimana. Al Quds Al Arabi riportò il 14 settembre 2026 che il presidente aveva visitato l’area con il comandante dell’esercito, il generale Rodolphe Haykal. Questa visita viene dopo una chiamata da parte dei residenti di Nabatiyeh per una maggiore protezione dello stato e una più forte presenza dell’esercito. Nelle strade della città, Joseph Aoun ha incontrato persone che gli hanno detto delle loro preoccupazioni e disponibilità a rimanere sulle loro terre sotto la protezione delle istituzioni pubbliche.

Il messaggio presidenziale si concentra su quattro priorità. Joseph Aoun citò il ritiro israeliano, il ritorno dei prigionieri, il ritorno degli abitanti sfollati ai loro villaggi e la ricostruzione del Sud. Ha presentato questi obiettivi come costanti nazionali. Al Sharq ha riferito il 14 settembre 2026 che il presidente aveva anche insistito sul diritto del popolo del Sud di vivere in sicurezza. Il suo viaggio con funzionari militari e di sicurezza era quello di dimostrare che lo Stato voleva rimanere a terra e fornire i servizi necessari alla popolazione.

La portata dello spostamento supera quindi la sua dimensione simbolica. Si occupa direttamente della questione dell’autorità pubblica in un’area dove c’è una presenza militare israeliana, l’implementazione dell’esercito libanese, aree distrutte e dibattito sulle armi di Hezbollah. Il 14 settembre 2026, Al Joumhouria ha sottolineato che la priorità libanese rimane il consolidamento interno di fronte ai rischi regionali. Il giornale descrive un periodo in cui il Libano rimane esposto alle conseguenze delle crisi vicine. Ha anche sottolineato la necessità di trasformare le dichiarazioni ufficiali in misure concrete, in particolare per coloro che sono colpiti dalla distruzione.

Questa domanda è presa anche dal Patriarca maronita Bechara Rai. Al Sharq riferisce il 14 settembre 2026 che ha dichiarato che « la protezione del Sud non è fatta da slogan ». Ha difeso una piena responsabilità statale verso il territorio e la popolazione. Ha anche posto la questione degli armamenti in un quadro istituzionale. Secondo lui, la loro concentrazione nelle mani dello Stato non dovrebbe essere compresa come la vittoria di un campo sull’altro. Essa deve corrispondere all’esistenza di un’unica autorità nazionale responsabile del processo decisionale sovrano e della protezione dei cittadini.

Ad Diyar ha riferito la stessa posizione il 14 settembre 2026. Béchara Rai insiste anche sulle difficoltà incontrate dagli abitanti di Rmeich, Ain Ebel e Debel. Ha ricordato gli ostacoli al movimento e all’arrivo di alcuni aiuti. Ha quindi chiesto un meccanismo stabile per i convogli umanitari per raggiungere le popolazioni interessate. Questa dimensione civile completa la questione militare. La battaglia intorno al Sud riguarda anche il mantenimento degli abitanti nei loro villaggi, l’accesso ai servizi e le condizioni per un ritorno sostenibile.

Il calendario dei negoziati diventa incerto

La seconda parte importante di questa notizia riguarda i negoziati tra Libano e Israele. Al Quds Al Arabi ha riferito il 14 settembre 2026 che l’ottava sessione a Roma era stata rinviata. Sono menzionate diverse scadenze. Il 17 settembre si terrà a Parigi un incontro preparatorio per sostenere l’esercito libanese. Il Libano deve quindi partecipare ai lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alla fine del mese si prevede anche un incontro con il Primo Ministro Nawaf Salam, il Ministro degli Esteri Youssef Raggi e il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

Secondo un funzionario americano citato da Al Quds Al Arabi il 14 settembre 2026, la nuova sessione di Roma sarebbe rinviata fino a ottobre. Tuttavia, il canale di discussione non sarebbe interrotto. Gli ambasciatori libanesi e israeliani negli Stati Uniti dovrebbero incontrarsi a Washington per discutere i recenti sviluppi e l’ulteriore attuazione dell’accordo quadro concluso a giugno. Ad Diyar dà una lettura vicina. Il giornale ritiene che Washington stia cercando di evitare una completa interruzione del processo. Un incontro tra ambasciatori manterrebbe quindi un canale attivo nonostante il rinvio dei negoziati formali.

Tuttavia, i motivi del rinvio sono letti in modo diverso. Ad Diyar trova le spiegazioni relative alle vacanze ebraiche e al calendario diplomatico inconvincente. Il giornale ritiene che il fattore principale risiede nel basso interesse di Benjamin Netanyahu nelle concessioni prima delle elezioni israeliane. Al Quds Al Arabi insiste più sull’accumulo di scadenze diplomatiche. Le due pubblicazioni convergono tuttavia su un punto: il processo è rallentato e non è garantito alcun progresso immediato.

Annahar pose anche il supporto per l’esercito al centro di questa sequenza il 14 settembre 2026. L’incontro di Parigi dovrebbe esaminare la sicurezza e le esigenze militari del Libano. Secondo una fonte francese citata dal giornale, questa non è ancora la conferenza che deciderà sulla distribuzione delle attrezzature e degli aiuti. Il primo passo è quello di valutare la situazione e le esigenze. Il registro militare libanese e quello dei negoziati sono così strettamente legati. La capacità dell’esercito di schierare e svolgere le sue missioni nel sud diventa un elemento centrale delle discussioni con i partner stranieri.

L’accordo quadro al centro di una battaglia politica interna

Allo stesso tempo, il processo sta alimentando un confronto politico in Libano. Diversi giornali mettono in discussione l’efficacia dell’accordo quadro. Al Joumhouria riferisce il 14 settembre 2026 che una fonte dopo i negoziati dal loro inizio ritiene che abbiano messo in pista una soluzione politica. Tuttavia, secondo questa fonte, la continuazione delle operazioni israeliane e la non conformità con gli impegni avrebbero trasformato il processo in un movimento senza alcun risultato concreto. La questione è se i negoziati continueranno se non conducono ad un ritiro o ad un declino delle operazioni militari.

Nell’opposizione alla politica governativa, la critica è più forte. Al Quds Al Arabi riferisce il 14 settembre 2026 che il deputato Hassan Ezzeddine ritiene che i negoziati diretti abbiano raggiunto un impasse. Secondo lui, non hanno permesso un efficace cessate il fuoco o la cessazione delle operazioni israeliane. Questa posizione è coerente con la critica espressa in Al Akhbar. Il giornale dedica grande importanza alla legittimità politica e costituzionale dell’accordo quadro. In particolare, ha contestato l’idea che un testo con importanti conseguenze per la sovranità possa sfuggire al dibattito istituzionale scegliendo il suo nome da solo.

Ad Diyar riferisce il 14 settembre 2026 che questo problema potrebbe anche vincere il Parlamento. Le domande sono sollevate sulla possibile esistenza di allegati di sicurezza relativi all’accordo. I circoli correnti patriottici liberi chiedono che i documenti siano messi a disposizione dei parlamentari per esaminare la loro portata. La discussione non è quindi più solo sull’esito dei negoziati. Esso riguarda anche la procedura seguita, la natura degli impegni assunti e le rispettive competenze delle istituzioni.

Allo stesso tempo, le posizioni religiose e politiche convergono almeno sulla necessità di ottenere risultati concreti. Béchara Rai chiede che le discussioni passino da contatti e mediazioni a un processo con obiettivi specifici. Ha citato la cessazione degli attacchi, il ritiro e la stabilizzazione della situazione. Joseph Aoun, da parte sua, ha stabilito il ritiro, il ritorno dei prigionieri, il ritorno delle persone sfollate e la ricostruzione come priorità nazionale.

La prima pagina del 14 settembre 2026 è così costruita intorno allo stesso paradosso. Il Libano mantiene la scelta di un percorso diplomatico e migliora la visibilità dello Stato nel Sud. Tuttavia, le operazioni militari continuano e la prossima sessione di negoziazione formale è rinviata. Il destino di Ali al-Taher, il dispiegamento dell’esercito, le richieste israeliane, il dibattito sulle armi e le salvaguardie americane sono ora intrecciate. Il Sud diventa sia il terreno di confronto militare, il principale test dell’autorità statale e il punto di misura della reale efficacia dell’accordo quadro.

Politica locale: autorità statale, governo e armi al centro del confronto politico

Joseph Aoun trasforma la sua visita al Sud in affermazione dell’autorità pubblica

La politica interna libanese fu dominata, il 14 settembre 2026, da un problema che superò l’unica situazione militare del Sud. Si concentra sulla capacità dello Stato di esercitare la sua autorità, proteggere la popolazione e imporre le sue decisioni. La visita del presidente Joseph Aoun a Nabatiyah e Zawtar al-Gharbiye ha dato a questo dibattito una traduzione concreta. Il Capo di Stato è stato accompagnato dal comandante dell’esercito, Rodolphe Haykal, così come da alti funzionari di sicurezza. Questa presenza collettiva è stata presentata come un messaggio agli abitanti. È stato anche interpretato da diversi giornali come un tentativo di rendere lo Stato più visibile in una zona segnata dalla guerra, dallo spostamento e dalla presenza di Hezbollah.

Al Sharq riferisce il 14 settembre 2026 che Joseph Aoun insisteva sul legame tra gli abitanti del Sud e dello Stato. Ha detto che le istituzioni devono stare in piedi e soddisfare le loro esigenze. Il Presidente ha visitato edifici pubblici danneggiati, il mercato di Nabatiyeh e l’ospedale del governo universitario Nabih Berri. Visitò anche Zawtar al-Gharbiyé, dove ispezionò unità militari. Lo spostamento combina così tre dimensioni. Essa afferma una presenza politica, mostra l’esercito a terra e pone i servizi pubblici nel dibattito sul mantenimento degli abitanti nei loro villaggi.

Al Binaa riportò il 14 settembre 2026 che Joseph Aoun presentò il ritiro israeliano, il ritorno dei prigionieri e delle persone sfollate internamente e la ricostruzione come costanti nazionali. Ha anche sottolineato la protezione della sovranità e il ruolo delle istituzioni. Al Joumhouria nota che la visita avviene in un momento in cui le tensioni regionali, secondo i funzionari intervistati dal giornale, richiedono un rafforzamento della coesione interna. Quindi la domanda non è più solo quella del ritorno dello Stato al Sud. Riguarda la capacità delle istituzioni di funzionare mentre il paese rimane esposto al confronto militare.

Il ruolo dell’esercito diventa centrale a questo accordo. Il 14 settembre 2026, Al Sharq citò Rodolphe Haykal dicendo che l’esercito non aveva mai abbandonato Nabatiyah o le località in cui i cittadini libanesi erano rimasti. Questa dichiarazione risponde direttamente alle domande sui settori che sono ancora difficili da accedere. Accompagna anche il dibattito sull’estensione della distribuzione militare. La prossima riunione preparatoria di Parigi sul sostegno all’esercito rafforza ulteriormente questa dimensione politica. La questione è se l’istituzione militare sarà in grado di ricevere le risorse necessarie per aumentare il suo ruolo nel campo.

Tuttavia, la visita presidenziale non ha cancellato le divisioni. Al Quds Al Arabi ha riferito il 14 settembre 2026 che i deputati di Hezbollah non hanno partecipato allo spostamento presidenziale. Il giornale menziona anche le critiche che sono apparse nei circoli di partito. Ciò è in contrasto con l’obiettivo della Presidenza dell’unità nazionale. Essa dimostra soprattutto che il dibattito sul Sud è accoppiato con un confronto su come lo Stato intende esercitare la sua autorità.

Hezbollah sta sorgendo di fronte alla politica governativa

Il rapporto tra Hezbollah e le istituzioni costituisce così il secondo importante tema della politica interna. La tensione non è più limitata ai negoziati con Israele. Riguarda lo stato delle armi, il ruolo dell’esercito e le scelte del governo. Diverse dichiarazioni emesse il 14 settembre 2026 mostrano un restringimento del linguaggio politico.

Al Quds Al Arabi riporta le parole del deputato Hussein Hajj Hassan. Egli sostiene che la resistenza, la sua base popolare e i suoi alleati mostrano pazienza in base ai propri calcoli. Tuttavia, avverte che questo atteggiamento non deve essere interpretato come un segno di debolezza. Questa affermazione viene dopo diversi giorni di polemica sulla strategia militare e politica di Hezbollah. Rivela la volontà di ricordare che il partito mantiene capacità politiche e popolari nonostante le pressioni che è sotto.

Al Binaa diede un posto importante il 14 settembre 2026 ad una dichiarazione del mufti jaafarite Ahmad Kabalan. Egli accusa direttamente l’esecutivo di abbandonare il Sud e indebolire la partnership nazionale. Il suo discorso collega la situazione nel sud con l’equilibrio politico del paese. Secondo lui, la questione riguarda la formula stessa della convivenza e la partecipazione delle varie componenti libanesi nello Stato. Il suo discorso è particolarmente duro verso il governo, che rende politicamente responsabile per parte della situazione.

Al contrario, altri funzionari sostengono una lettura basata sulla concentrazione dell’autorità militare nelle mani dello Stato. Al Sharq ha riferito il 14 settembre 2026 le dichiarazioni del Patriarca Béchara Rai. Egli sostiene che la concentrazione di armi nelle mani dello Stato non è né una vittoria di un campo né un confronto con una comunità. La presenta come condizione di un unico riferimento nazionale. Secondo lui, lo Stato deve essere esclusivamente responsabile della decisione sovrana e della protezione di tutti i suoi cittadini.

Il dibattito è quindi strutturato intorno a due visioni. Il primo considera che la resistenza rimane un elemento necessario di fronte a Israele e che il suo disarmo indebolirebbe il paese. La seconda considerazione era che la sovranità non poteva essere completa fino a quando diversi centri avevano capacità militari e le loro decisioni. Questa opposizione non è nuova. Tuttavia, la situazione nel sud gli dà una nuova urgenza. La distruzione, l’occupazione delle zone di confine e le difficoltà del processo di negoziazione forzano ogni campo a difendere più precisamente il suo progetto post-bellico.

Il Parlamento si prepara ad un test politico per il governo

Il confronto dovrebbe andare anche verso il Parlamento. Al Binaa ha annunciato una riunione generale il 14 settembre 2026 per discutere la politica governativa. Le discussioni dovrebbero continuare per diversi giorni. Questa è stata la prima sessione del genere dalla formazione del governo nel febbraio 2025. Si devono affrontare problemi economici, finanziari e di sicurezza. La situazione nel sud e la condotta del governo dovrebbero essere importanti.

Il 14 settembre 2026, Al Joumhouria riteneva che le discussioni parlamentari sul bilancio potessero andare rapidamente oltre la questione finanziaria. Potrebbero diventare un test politico per il governo. Gli oppositori dovrebbero sottolineare difficoltà economiche, tasse, riforme lente e problemi sociali. Tuttavia, il giornale ritiene che la questione delle armi e la questione dell’autorità di stato dovrebbe diventare un problema nel dibattito. I sostenitori della politica pubblica potrebbero rispondere che nessuna stabilità economica duratura è possibile senza una decisione militare centralizzata.

La possibilità di un voto di fiducia è menzionata, ma Al Joumhouria ritiene che l’obiettivo immediato non sarebbe necessariamente quello di abbattere il governo. Una caduta nel gabinetto creerebbe un vuoto in un periodo regionale molto incerto. D’altra parte, i dibattiti potrebbero indebolire politicamente l’esecutivo e costringerlo a chiarire la sua linea. La sessione diventa così un mezzo per misurare le relazioni di potere tra i sostenitori di Nawaf Salam e le forze che sfidano la sua politica.

Ad Diyar ha aggiunto, il 14 settembre 2026, un altro soggetto che potrebbe alimentare il confronto parlamentare. Il Movimento Patriottico Libero sta cercando chiarimenti su possibili allegati di sicurezza relativi all’accordo quadro con Israele. Secondo i circoli citati dal giornale, la questione non è solo se esistono questi allegati. Il loro contenuto, la natura vincolante e il rispetto delle norme costituzionali devono essere determinati. Il dibattito potrebbe diventare particolarmente sensibile se i documenti comprendessero impegni o obblighi a lungo termine normalmente previsti dal Parlamento.

Questa offensiva mette così il governo contro diversi fronti simultanei. Essa deve difendere la sua politica economica, spiegare la sua strategia al Sud e rispondere alle domande sui negoziati. A questo si aggiunge la prevista partenza di Nawaf Salam a New York per partecipare al lavoro dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il calendario parlamentare assume quindi una dimensione politica aggiuntiva.

La memoria di Bechir Gemayel rilancia il dibattito sulla natura dello stato

Un altro punto culminante della politica interna è la commemorazione dei quarantaquattro anni dell’assassinio di Bechir Gemayel. Ha dato origine a diverse posizioni sullo stato, sulla violenza politica e sulle armi. Al Quds Al Arabi ha riferito il 14 settembre 2026 che Joseph Aoun ha reso omaggio all’ex presidente eletto, sottolineando il suo impegno per l’unità del territorio libanese. Prese il riferimento a 10.452 chilometri quadrati e presentò questa formula come espressione di un Libano indivisibile. Il Presidente ha anche rinnovato il suo impegno verso uno stato forte, giusto e sovrano.

Nawaf Salam ha scelto un altro angolo. Ad Diyar riferisce il 14 settembre 2026 che il Primo Ministro ha focalizzato il suo messaggio sul rifiuto dell’assassinio politico. Egli sostiene che anche profonde differenze non possono giustificare bombe, esplosivi o armi silenziose. Secondo lui, la storia libanese mostra che l’omicidio può porre fine a una vita ma non risolvere mai un disaccordo politico. Esso chiede quindi il trattamento dei conflitti attraverso istituzioni, democrazia, franchezza e riconciliazione.

La commemorazione di Ashrafieh diede luogo ad un discorso molto più offensivo di Nadim Gemayel. Ad Diyar ha riferito il 14 settembre 2026 che aveva chiesto allo Stato di riprendere pienamente il suo ruolo e di assumere le sue decisioni. Ha criticato coloro che speravano un cambiamento spontaneo in Hezbollah. Secondo lui, aspettare che il partito di consegnare le proprie armi allo stato equivale a ignorare la sua struttura, ideologia e legami con l’Iran.

Nadim Gemayel ha anche sfidato l’argomento che il disarmo potrebbe causare la guerra civile. Al contrario, afferma che l’inazione contro le armi al di fuori dello Stato mantiene il pericolo. Il suo discorso utilizza la formula di 10.452 chilometri quadrati per difendere il territorio sotto una sola autorità. La memoria di Bechir Gemayel diventa così uno strumento dell’attuale dibattito sulla sovranità.

Annahar dedicò anche un posto importante a questa commemorazione il 14 settembre 2026. Il giornale torna al viaggio di Bechir Gemayel attraverso le testimonianze dei suoi ex compagni. Questo approccio commemorativo mostra che il suo lascito rimane un oggetto politico attivo. Quarantaquattro anni dopo il suo assassinio, i temi dello Stato, la decisione sovrana e l’unità territoriale continuano a strutturare parte del discorso politico cristiano.

Tra coesione nazionale e fratture persistenti

Tuttavia, altri funzionari cercano di spostare il dibattito verso la protezione sociale e la coesione interna. Il 14 settembre 2026, Al Sharq riportò il Metropolitan Elias Audi. Egli ritiene che lo Stato non possa rimanere un progetto continuamente posticipato fino alla fine dei conflitti. Esso chiede decisioni seguite da una concreta attuazione. Ha anche sottolineato la situazione economica dei cittadini, l’aumento dei prezzi e la necessità che le autorità intervengano di fronte agli abusi.

Walid Jumblatt prende un altro approccio. Ad Diyar riferisce il 14 settembre 2026 che l’ex leader del Partito Socialista Progressista giudica i negoziati in un’impasse e gli attuali contatti sterili. Ha chiesto un piano per aiutare le persone del Sud e una strategia interna di resistenza sociale. Il suo messaggio, molto brevemente, termina con una chiamata a porre fine alle illusioni. Non propone una nuova architettura politica, ma concentra il dibattito sulla capacità del paese di affrontare una crisi prolungata.

Pertanto, la politica interna del 14 settembre 2026 è attraversata dalla stessa questione. Le forze principali sostengono di voler proteggere il Sud e preservare il Libano. Si divergono profondamente sui mezzi. Joseph Aoun ha favorito l’affermazione istituzionale, il dispiegamento dell’esercito e un percorso diplomatico con obiettivi specifici. Nawaf Salam difende l’uso delle istituzioni per gestire i conflitti politici. Hezbollah e i suoi sostenitori rifiutano la pressione militare israeliana come mezzo per imporre il disarmo. Al contrario, i suoi avversari ritengono che la concentrazione di armi nelle mani dello Stato sia diventata indispensabile.

Il Parlamento diventa quindi il prossimo luogo di confronto. Le discussioni del governo e del bilancio dovrebbero consentire ai vari campi di trasformare queste differenze in posizioni istituzionali. Dietro le questioni finanziarie, la battaglia ora si concentra su una domanda più ampia: quale stato deve emergere dalla guerra, con quale autorità, quale esercito, e quale controllo sul processo decisionale militare?

Quotazioni e discorsi di figure politiche: sovranità, sicurezza del Sud e autorità statale al centro dei discorsi

Joseph Aoun fissa quattro priorità nazionali per il Sud

Le dichiarazioni del presidente Joseph Aoun occupano un posto importante nella stampa del 14 settembre 2026. La sua visita a Nabatiyeh e Zawtar al-Gharbiyé gli ha permesso di chiarire pubblicamente la sua linea al Sud. Si basa su quattro obiettivi: ritiro israeliano, ritorno dei prigionieri, ritorno delle persone sfollate e ricostruzione. Al Sharq riportò il 14 settembre 2026 che Joseph Aoun presentò questi quattro punti come costanti nazionali. Ha anche voluto coinvolgere le principali istituzioni di sicurezza nella sua visita. Il comandante dell’esercito Rodolphe Haykal e i funzionari della sicurezza lo accompagnarono.

Joseph Aoun ha sottolineato il diritto degli abitanti di rimanere sulla loro terra. Secondo Al Sharq, ha detto che « il figlio del Sud ama lo stato e le sue istituzioni, e vuole lo stato e nessun altro ». Questa formula dà una dimensione politica alla visita. Il Presidente non parla solo della sicurezza. Esso presenta lo Stato come il quadro per la protezione della popolazione e della ricostruzione. Egli afferma anche che il Sud è « nel cuore dello Stato e nel cuore del Libano ». Il suo discorso cerca quindi di stabilire un legame diretto tra gli abitanti e le istituzioni.

Nelle strade di Nabatiyeh, Joseph Aoun ha sentito le richieste degli abitanti. Gli ha promesso che lo stato sarebbe rimasto con loro. Al Quds Al Arabi riferisce il 14 settembre 2026 che ha detto: « Il nostro dovere è di stare da voi e non vi abbandoneremo mai. Ha spiegato che la sua presenza con funzionari militari e di sicurezza era destinata a trasmettere questo messaggio. La protezione deve essere accompagnata da servizi che consentano agli abitanti di rimanere nella regione.

Il Presidente ha anche fatto riferimento alla durata della sofferenza del Sud. Al Sharq riferisce che vuole che la ferita sia chiusa « una volta per tutte ». Crede che le persone abbiano il diritto alla sicurezza sostenibile. Il suo discorso si basa quindi sull’idea che un ritorno alla situazione precedente non sia sufficiente. L’obiettivo dichiarato è quello di creare le condizioni di stabilità che consentano la ricostruzione, la coltivazione e la vita senza paura di ulteriori distruzioni.

Joseph Aoun ha anche preso posizione sui negoziati. Egli ha affermato che non sono stati previsti immediatamente nuovi negoziati con Israele. Questa affermazione viene in un momento in cui la sessione di Roma è stata rinviata. Tuttavia, la presidenza non rinuncia agli obiettivi politici del processo. Esso mantiene le quattro priorità che ha stabilito. Così, la sospensione del calendario non significa, nel suo discorso, l’abbandono del canale diplomatico.

Nawaf Salam difende le istituzioni contro la violenza politica

Il primo ministro Nawaf Salam intervenne il 14 settembre 2026 in un registro diverso. La commemorazione dell’assassinio di Bechir Gemayel gli permise di ritornare alla violenza politica in Libano. Ad Diyar riferisce che Nawaf Salam rifiuta che la profondità di un disaccordo possa giustificare un assassinio. Si riferisce esplicitamente a esplosivi e armi usate per uccidere i politici. La sua dichiarazione cercò di stabilire una regola comune che superò le divisioni partigiane.

« Qualunque sia l’intensità o la profondità del disaccordo politico, non possiamo accettare nella nostra società l’assassinio politico », ha detto Nawaf Salam secondo Ad Diyar del 14 settembre 2026. Aggiunge che la storia libanese mostra che un assassinio può porre fine a una vita senza risolvere un conflitto. Questa frase pone la commemorazione di Bechir Gemayel in una riflessione più ampia su diversi decenni di violenza politica.

Il Primo Ministro propone franchezza, riconciliazione e utilizzo delle istituzioni come risposta. Secondo lui, le pagine violente del passato non possono essere chiuse dalla negazione o dall’oblio. Devono essere trattati politicamente. La democrazia deve quindi essere usata per gestire le differenze. Questa posizione viene in un momento in cui le tensioni intorno alle armi, la politica governativa e il Sud sono particolarmente forti. Si può quindi leggere anche come difesa del funzionamento istituzionale nella crisi attuale.

Il calendario di Nawaf Salam aggiunge una dimensione diplomatica al suo ruolo politico. Al Liwaa ha riferito il 14 settembre 2026 che doveva viaggiare a New York il 18 settembre per rappresentare il Libano nell’opera dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo movimento è venuto in un momento in cui il governo stava affrontando un dibattito parlamentare generale e la critica della sua politica. Il Primo Ministro dovrà quindi difendere una linea di governo all’estero che rimane contestata all’interno.

Béchara Rai collega la protezione del Sud al monopolio delle armi

Il discorso del Patriarca maronita Bechara Rai è uno dei più sviluppati di questa edizione. Esso collega direttamente la situazione nel sud, l’autorità di Stato e la questione delle armi. Ad Diyar ha riferito il 14 settembre 2026 che il patriarca ha rifiutato di considerare le sofferenze del Sud come un problema regionale o comunitario. « Il Sud è il nostro Sud, la terra è la nostra terra e il popolo è il nostro popolo », dice.

Questa formulazione gli permette di presentare solidarietà con il Sud come dovere nazionale. Crede che ciò che colpisce una regione influisca sull’intero paese. Egli rifiuta anche che i morti diventino informazioni ordinarie. Secondo lui, la situazione a Nabatiyah e nelle località meridionali deve essere trattata come una ferita che colpisce tutto il Libano.

Béchara Rai poi formula una delle frasi più politiche del suo sermone: « La protezione del Sud non è fatta da slogan. Per lui, questa protezione richiede uno Stato capace di assumere pienamente le proprie responsabilità verso la popolazione e il territorio. Esso collega questo requisito alla questione del monopolio delle armi. Secondo Ad Diyar del 14 settembre 2026, afferma che la concentrazione di armi nelle mani dello Stato non costituisce una vittoria di un gruppo su un altro o un confronto con una comunità.

Il patriarca chiarisce il suo ragionamento. A suo avviso, il problema era di stabilire un unico riferimento nazionale e di riconoscere la responsabilità dello Stato per il processo decisionale sovrano. « Un Stato non può funzionare con due decisioni », dice. Egli ha aggiunto che la sovranità non poteva essere difesa contro l’esterno a meno che non fosse completa all’interno. Il suo discorso quindi associa direttamente la legittimità internazionale del Libano all’organizzazione del suo potere interno.

Béchara Rai si occupa anche dei negoziati. Ha chiesto loro di lasciare la fase di contatto e mediazione per diventare un processo con obiettivi specifici. Ha citato la cessazione di attacchi, prelievi e stabilizzazione della situazione. Rifiutò di permettere alle discussioni di diventare un meccanismo a tempo. Essi devono produrre risultati verificabili sul terreno.

Infine, il patriarca ha attirato l’attenzione su Rmeich, Ain Ebel e Debel. Essa riferisce sulle difficoltà di spostamento incontrate dai loro abitanti e sugli ostacoli alla consegna degli aiuti. Esso chiede un coordinamento stabile per garantire il passaggio dei convogli. Il suo discorso collega così la sovranità a una domanda molto concreta: permettere alle persone di continuare a vivere nei loro villaggi.

Hussein Hajj Hassan avverte contro la lettura della pazienza come debolezza

Hezbollah risponde alla pressione politica attraverso un discorso forte. Al Quds Al Arabi ha riferito il 14 settembre 2026 le dichiarazioni del deputato Hussein Hajj Hassan. Egli insiste sul fatto che la pazienza del partito e della sua base non dovrebbero essere interpretate come un segno di debolezza.

« Se mostriamo pazienza e prendiamo il nostro tempo, è perché abbiamo i nostri calcoli », dice Hussein Hajj Hassan. Aggiunge che nessun partito dovrebbe credere che possa indebolire la resistenza, la sua base o i suoi alleati. Usa anche la formula: « Fare la rabbia dell’uomo paziente quando si arrabbia. Il messaggio è rivolto agli avversari di Hezbollah in un momento in cui la questione delle sue armi occupa un posto crescente nel dibattito pubblico.

Il deputato ha dichiarato che il partito ha mantenuto la sua forza politica, popolare e militare. Il suo discorso è quindi molto distinto da quello di Béchara Rai. Dove il patriarca pone il monopolio delle armi al centro della costruzione statale, Hussein Hajj Hassan insiste sul mantenimento delle capacità della resistenza. Entrambe le dichiarazioni mostrano la profondità dell’attuale divisione politica.

La Jaafarite mufti Ahmad Kabalan adotta una linea politicamente comparabile. Al Sharq riportò il 14 settembre 2026 che pose il sud al centro della formula nazionale. Esso ritiene che la sicurezza del Libano non possa essere separata da quella del Sud. Essa accusa anche il ramo esecutivo di politiche che indeboliscono la regione. Per lui, la questione riguarda la partnership nazionale del paese e l’equilibrio interno.

Ahmad Kabalan afferma che « senza il Sud, non c’è bisogno dell’esistenza del Libano ». La formula è volontariamente forte. Esso riflette il suo desiderio di presentare il Sud non come una periferia, ma come una componente centrale della sovranità. Esso chiede la mobilitazione nazionale per evitare un’ulteriore crisi interna.

Nadim Gemayel chiede uno Stato in grado di attuare le sue decisioni

La commemorazione di Bechir Gemayel produce un’altra serie di dichiarazioni politiche. Ad Diyar riportò il 14 settembre 2026 che Nadim Gemayel aveva chiesto allo Stato di riprendere il suo ruolo con fermezza. Secondo lui, la condizione di riorganizzazione è che lo Stato si comporta veramente come un’autorità capace di rafforzare le sue decisioni.

Nadim Gemayel critica direttamente i responsabili di Hizbullah che aspettano una trasformazione della sua posizione. Egli crede che credere che il partito diventerà spontaneamente un attore disposto a cedere le sue armi equivale a ignorare la sua struttura, l’ideologia e il rapporto con l’Iran. Rifiuta inoltre l’argomento secondo cui la questione delle armi dovrebbe essere evitata per paura di una guerra civile.

Il suo discorso riecheggia l’eredità politica di Bechir Gemayel. Si riferisce ai 10.452 chilometri quadrati del territorio libanese come spazio da collocare sotto la stessa autorità. Si opponeva a questo progetto a quello di beni esterni. Secondo lui, la costruzione di uno stato reale rimane il cuore del progetto politico difeso dall’ex presidente eletto.

Joseph Aoun stesso ha usato questa commemorazione per ricordare l’unità territoriale. Ad Diyar riferisce che presenta Bechir Gemayel come simbolo di attaccamento a « un solo Libano, terra e gente ». Ha anche preso il controllo dei 10.452 chilometri quadrati e ha insistito per rifiutare la partizione e l’esclusione. Così, lo stesso riferimento storico è usato per difendere l’idea di uno stato sovrano, anche se non tutti gli attori danno lo stesso contenuto politico a questa sovranità.

Walid Jumblatt chiede di preparare il paese per una crisi prolungata

Walid Jumblatt interviene con un messaggio molto più breve ma particolarmente chiaro. Ad Diyar riferisce il 14 settembre 2026 che l’ex presidente del Partito Socialista Progressista ritiene che i negoziati abbiano raggiunto un’impasse. Ritiene inoltre che i contatti e le promesse non abbiano dato i risultati attesi.

« Dal momento che siamo giunti ad un impasse nei negoziati e nella sterilità dei contatti o delle promesse, rimane per stabilire un piano per aiutare gli abitanti del Sud e un piano interno per mantenere, e abbastanza illusioni », scrive Walid Joumblatt. La sua dichiarazione ha spostato il dibattito. Non propone una nuova formula negoziale. Ha chiesto di preparare il paese per le conseguenze di una crisi che potrebbe durare.

Questa posizione sostiene parzialmente le preoccupazioni espresse da Béchara Rai sulle condizioni di vita del popolo del Sud. Tuttavia, Jumblatt insiste più sulla necessità di una strategia interna di resistenza sociale ed economica. La sua espressione « fairly delusions » riflette soprattutto la sua sfiducia nelle promesse diplomatiche non soddisfatte.

Elias Audi chiede la trasformazione delle decisioni in azioni

Anche il metropolita Beirut Elias Audi è coinvolto nel dibattito di stato. Il 14 settembre 2026, Al Sharq riportò che riteneva impossibile mantenere lo Stato indefinitamente in una situazione provvisoria. « Lo stato non può rimanere un progetto differito fino a quando tutti i conflitti e le guerre sono risolti », dice.

Per Elias Audi, il governo coinvolge la visione, la pianificazione, il processo decisionale e l’attuazione. Esso ritiene che le decisioni da sole non siano sufficienti. Lo Stato deve dimostrare ai cittadini che sta veramente lavorando per risolvere i loro problemi. Il suo discorso non è limitato alle questioni militari. Ha anche fatto riferimento a prezzi in aumento, difficoltà economiche e deterioramento degli standard di vita.

Questo approccio introduce una dimensione sociale nelle dichiarazioni politiche di oggi. Il ripristino dell’autorità pubblica non può, a suo avviso, essere limitato al controllo delle armi o alla distribuzione militare. Essa deve anche essere tradotta in servizi, riforme e capacità di proteggere i cittadini dagli effetti della crisi economica.

I discorsi del 14 settembre 2026 attirano diverse opinioni concorrenti sulla sovranità. Joseph Aoun mette in evidenza lo stato, l’esercito, il ritiro israeliano, il ritorno delle persone e la ricostruzione. Nawaf Salam insiste sulle istituzioni e sul rifiuto della violenza politica. Béchara Rai collega esplicitamente la sovranità al monopolio delle armi. Hussein Hajj Hassan difende la forza e l’autonomia della resistenza. Nadim Gemayel chiede l’applicazione effettiva della decisione dello Stato. Walid Joumblatt ha chiesto di preparare il paese a lungo termine. Elias Audi ricorda infine che l’autorità politica è misurata anche dalla sua capacità di agire sulla vita quotidiana. Dietro la diversità dei discorsi appare così la stessa domanda: chi deve decidere, proteggere ed esercitare autorità su tutto il territorio libanese?

Diplomazia: Washington mantiene il canale libanese-israeliano mentre Parigi rimette l’esercito al centro del gioco

Il rapporto di Roma non chiude il canale di Washington

La diplomazia libanese si è evoluta il 14 settembre 2026 in un contesto caratterizzato dal crescente divario tra il processo politico e la situazione militare del Sud. La prossima sessione di negoziazione tra Libano e Israele, originariamente prevista per Roma, è stata rinviata. Tuttavia, diversi giornali indicano che gli Stati Uniti stanno cercando di impedire una completa interruzione del dialogo. Washington sta preparando un incontro tra gli ambasciatori libanesi e israeliani negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, Parigi sta cercando di rafforzare il suo ruolo sostenendo l’esercito libanese. Questi due assi ora strutturano gran parte dell’attività diplomatica sul Libano.

Ad Diyar ha riferito il 14 settembre 2026 che Washington aveva deciso di sostituire l’ottava sessione di negoziazione a Roma con un incontro tra gli ambasciatori del Libano e Israele negli Stati Uniti. Secondo il giornale, l’ambasciata americana a Beirut ha annunciato che tale appuntamento dovrebbe avvenire a Washington per rivedere l’attuazione dell’accordo quadro. Una fonte citata da Ad Diyar ritiene che questa iniziativa sia una specifica preoccupazione americana. Washington vorrebbe impedire a entrambe le parti di concludere che il processo diplomatico ha perso la sua utilità.

Questa lettura assegna quindi agli Stati Uniti un ruolo di custode del processo. Mantenere il dialogo stesso diventa un obiettivo diplomatico. I risultati immediati sembrano essere secondari al rischio di un collasso totale delle discussioni. Secondo le fonti citate da Ad Diyar il 14 settembre 2026, una lunga interruzione potrebbe creare un accumulo di difficoltà rendendo più complessa la ripresa dei negoziati.

Al Quds Al Arabi ha anche riferito il 14 settembre 2026 che un funzionario americano aveva annunciato il rinvio della prossima sessione di Roma a ottobre. Tuttavia, gli ambasciatori libanesi e israeliani devono continuare i contatti a Washington. L’incontro dovrebbe concentrarsi sui recenti sviluppi e sull’ulteriore attuazione dell’accordo quadro concluso a giugno. Il giornale presenta quindi anche la relazione come un rallentamento e non come una ripartizione formale.

Tuttavia, il calendario rimane incerto. Al Joumhouria ha riferito il 14 settembre 2026 che le informazioni disponibili non hanno permesso di determinare con certezza la prossima sessione formale, sia in settembre che in ottobre. Il giornale cita una fonte che ha accompagnato il processo fin dalla sua nascita. La Commissione ritiene che le discussioni abbiano permesso di porre in atto una soluzione politica. Ma ritiene anche che la continuazione delle operazioni israeliane e il lento ritmo di attuazione abbiano svuotato parte del processo della sua sostanza.

La diplomazia è quindi confrontata con una contraddizione. Il meccanismo esiste ancora e gli Stati Uniti stanno cercando di conservarlo. Tuttavia, le condizioni militari che dimostrerebbero la sua efficacia non sono soddisfatte. Gli attacchi continuati e l’assenza di un combustibile di ritiro israeliano per i critici libanesi.

Netanyahu e le elezioni israeliane pesano sul processo

Diversi giornali stanno cercando di spiegare il rallentamento attraverso il calendario politico israeliano. Ad Diyar ritiene, il 14 settembre 2026, che le spiegazioni tecniche avanzate per giustificare il rinvio di Roma non siano sufficienti. Le vacanze ebraiche, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e altri vincoli di pianificazione non sarebbero gli unici motivi. Il giornale ritiene che Benjamin Netanyahu non voglia apparire come fare concessioni mentre si avvicina alle elezioni israeliane.

Questa analisi pone la politica interna israeliana al centro della questione diplomatica libanese. Secondo Ad Diyar, il primo ministro israeliano dovrebbe mantenere una forte pressione militare. La sicurezza svolge un ruolo importante nella campagna elettorale. In questo contesto, un ritiro o una concessione ottenuta per negoziazione potrebbe essere più difficile da difendere prima del suo elettorato.

Sami Nader, intervistato da Ad Diyar il 14 settembre 2026, ritiene anche che Netanyahu sia entrato nel processo sotto pressione degli Stati Uniti. Secondo lui, Israele continua a considerare che la guerra non è veramente finita. Netanyahu avrebbe tuttavia accettato di negoziare a causa della sua relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e diverse questioni che dipendono dal sostegno di Washington.

Sami Nader ritiene che gli Stati Uniti restino l’unico potere che possa davvero far rivivere le discussioni. Secondo lui, Washington dovrebbe esercitare pressioni simultanee su tre attori. Dovremmo agire sull’Iran, spingere Israele verso un processo di ritiro e chiedere al Libano di andare avanti sul controllo delle armi e sull’implementazione dell’esercito. Questa lettura dà agli Stati Uniti un ruolo ben oltre quello di un semplice mediatore.

La difficoltà sta nel fatto che Washington sembra voler preservare i negoziati senza imporre immediatamente una completa interruzione alla pressione militare israeliana. Il processo diplomatico si stava quindi evolvendo in parallelo con le operazioni sul campo. Questa convivenza alimenta lo scetticismo di alcuni leader libanesi.

Beirut chiede che i negoziati producano risultati concreti

La posizione ufficiale libanese rimane basata su diversi obiettivi chiaramente indicati. Durante la sua visita a Nabatiyah, Giuseppe Aoun ha ricordato il ritiro israeliano, il ritorno dei prigionieri, il ritorno delle persone sfollate e la ricostruzione. Al Sharq ha riferito il 14 settembre 2026 che il presidente considerava questi elementi come costanti nazionali. Egli afferma inoltre che non sono previsti immediatamente nuovi negoziati con Israele.

Questa affermazione non significa che Beirut rinuncia alla diplomazia. Piuttosto, indica che il Libano rifiuta di presentare la continuazione del dialogo come fine in sé. La posizione presidenziale si basa sull’idea che il processo debba essere giudicato sulla base dei suoi effetti sul terreno.

Il patriarca maronita Bechara Rai formula un requisito paragonabile. Ad Diyar ha riferito il 14 settembre 2026 che ha chiesto la transizione da contatti e mediazioni a un processo chiaro con obiettivi specifici. Ha citato la cessazione di attacchi, prelievi e stabilizzazione della situazione. Per lui, i negoziati non dovrebbero diventare un meccanismo aperto senza un orizzonte.

Al Joumhouria riferisce una posizione stretta in una fonte che accompagna i negoziati. Esso ritiene che il Libano abbia accettato la formula diplomatica per ottenere la partenza delle forze israeliane e la distribuzione dell’esercito al confine internazionale. La continuazione della presenza israeliana e gli scioperi hanno quindi messo in discussione l’efficacia dello schema.

Questa fonte assegna anche una speciale responsabilità agli Stati Uniti. A suo avviso, Washington deve usare la sua influenza per far rispettare l’accordo e costringere Israele a rispettare i suoi impegni. Questa aspettativa è essenziale per comprendere l’attuale diplomazia libanese. Beirut dipende fortemente dalla mediazione americana mentre chiede agli Stati Uniti di esercitare una maggiore pressione su Israele.

La posizione di Walid Jumblatt riflette il livello di scetticismo raggiunto in parte della classe politica. Ad Diyar ha riferito il 14 settembre 2026 che ha considerato il processo di essere deadlocked e promette inefficace. Ha ora chiesto un piano per sostenere il Sud e una strategia interna per resistere a una crisi prolungata. Questa posizione dimostra che la mancanza di risultati sta cominciando a ridurre il credito politico per i negoziati.

Parigi prepara il file di supporto dell’esercito libanese

Allo stesso tempo, la Francia sta cercando di reinvestire il file libanese attraverso l’esercito. Annahar riportò il 14 settembre 2026 che un incontro preparatorio si tenne a Parigi il 17 settembre. Deve esaminare le condizioni per una futura conferenza a sostegno delle forze armate libanesi.

Una fonte francese citata da Annahar afferma che questa riunione non sarà ancora la conferenza per decidere su attrezzature, importi o distribuzione. Questo è un passo preparatorio. I partecipanti dovrebbero prendere in considerazione la sicurezza e la situazione militare e le esigenze presentate dal Libano.

Questa distinzione è importante. Parigi non ha ancora un pacchetto di aiuti fermato. L’incontro dovrebbe in primo luogo consentire ai partner internazionali di identificare le esigenze e le condizioni di sostegno. Tuttavia, l’esercito libanese sta diventando un elemento centrale della diplomazia occidentale verso il Libano.

Al Joumhouria ha sottolineato il 14 settembre 2026 che Parigi ha attribuito particolare importanza a questo incontro. La Francia vede come un’opportunità per tornare al centro dell’agenda politica libanese. Tuttavia, il giornale nota una grande domanda. I partner stranieri chiederanno progressi concreti nell’applicazione del principio di concentrazione delle armi nelle mani dello Stato prima di fornire un aiuto sostanziale? O accetteranno di dotare l’esercito di più tempo per attuare questa politica?

Questo problema collega direttamente gli aiuti militari alla politica interna. Le capacità militari non sono più solo un argomento tecnico. Essi diventano parte dei negoziati sul futuro del Sud e sul controllo delle armi. Più l’esercito è chiamato a schierarsi in aree evacuate da Israele, più urgente sarà il problema delle sue risorse materiali.

La visita di Joseph Aoun a Nabatiyah, accompagnata da Rodolphe Haykal, assume anche una dimensione diplomatica in questo contesto. Fornisce ai partner stranieri un’immagine dello stato e dell’esercito nel sud. Permette inoltre a Beirut di sostenere la sua argomentazione che il rafforzamento dell’istituzione militare deve precedere o accompagnare l’espansione delle sue responsabilità.

New York diventa un’altra tappa del calendario libanese

Il viaggio previsto di Nawaf Salam a New York è un altro evento diplomatico. Al Liwaa ha riferito il 14 settembre 2026 che il Primo Ministro doveva visitare gli Stati Uniti il 18 settembre per rappresentare il Libano nelle discussioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Questa sequenza arriva pochi giorni dopo l’incontro preparatorio a Parigi e mentre Washington mantiene i suoi contatti con i partiti libanesi e israeliani. Il calendario offre quindi a Beirut diversi spazi diplomatici successivi. Parigi riguarda principalmente l’esercito e il sostegno internazionale. Washington rimane il centro del processo di negoziazione. New York permette al governo libanese di porre le sue richieste nel quadro delle Nazioni Unite.

La risoluzione 1701 rimane un importante riferimento nelle dichiarazioni libanesi. Diversi funzionari insistono sulla sovranità, il ritiro israeliano e il ruolo dell’esercito. Il Libano cerca quindi di associare il processo negoziato ad una più ampia legittimità internazionale.

Tuttavia, questa attività diplomatica si svolge in un contesto in cui la fiducia nei meccanismi internazionali è testata dalla situazione sul terreno. Le operazioni militari continuano nonostante le discussioni. In questo modo, i funzionari libanesi sono portati a cercare simultaneamente la mediazione americana, il sostegno francese per l’esercito e la mobilitazione internazionale nel quadro delle Nazioni Unite.

Il Vaticano si preoccupa della continuazione degli abitanti nei villaggi del Sud

Un altro canale diplomatico appare in Ad Diyar del 14 settembre 2026. Il giornale esprime preoccupazione in Vaticano sugli sviluppi demografici in alcune parti del Sud, compresi i villaggi cristiani. Queste preoccupazioni sarebbero legate alle difficoltà che gli abitanti incontrano per accedere alla loro terra e mantenere la vita economica normale.

Secondo Ad Diyar, i circoli cristiani temono che una prolungata situazione militare trasformerà spostamenti temporanei in partenze sostenibili. In particolare, il giornale cita le difficoltà incontrate in località come Rmeich e solleva preoccupazioni sugli attacchi ai siti religiosi in altri villaggi.

La diplomazia vaticana seguirebbe attentamente il caso. Secondo le fonti citate da Ad Diyar, la Santa Sede potrebbe usare i suoi contatti con gli Stati Uniti, la Francia e l’Italia per difendere il rispetto della sovranità libanese e il mantenimento degli abitanti nei loro villaggi.

Questa dimensione aggiunge un problema demografico e sociale al dossier diplomatico. La protezione del Sud non riguarda solo la definizione di una linea di prelievo o la distribuzione di unità militari. Esso riguarda anche la possibilità per le persone di rimanere lì. Il mantenimento delle comunità locali diventa così un soggetto che può essere portato a diverse capitali occidentali.

La diplomazia libanese dipende ora da diverse leve simultanee

Il caso libanese non è quindi più basato su una singola mediazione. Washington mantiene il ruolo principale nei contatti con Israele. Gli Stati Uniti hanno cercato di mantenere il dialogo nonostante il rinvio della sessione di Roma. Parigi sta cercando di mobilitare i partner intorno al rafforzamento dell’esercito. New York deve offrire al governo di Nawaf Salam un forum internazionale. Il Vaticano sta monitorando le conseguenze umane e demografiche della situazione nel Sud.

Queste iniziative, tuttavia, affrontano la stessa sfida: la diplomazia si sta muovendo più lentamente degli eventi militari. Gli scioperi continuano, il ritiro israeliano rimane incompleto e il calendario dei negoziati è incerto. La posizione libanese è quindi quella di mantenere i canali aperti senza abbandonare le sue richieste di ritiro, prigionieri, sfollati e ricostruzione.

La principale questione diplomatica diventa la trasformazione degli impegni politici in fatti verificabili. Mantenere un incontro a Washington evita di rompere. L’incontro di Parigi può rafforzare l’esercito. L’Assemblea Generale può aumentare la pressione internazionale. Ma la loro efficacia sarà finalmente misurata nel Sud. Il ritiro delle forze israeliane, l’estensione della distribuzione dell’esercito e il ritorno sostenibile degli abitanti rimangono i criteri su cui Beirut intende giudicare l’intero processo.

Politica internazionale: Ormuz, Bab al-Mandeb e Yemen spostano il centro di gravità della crisi regionale

Washington e Teheran mantengono la pressione intorno a Ormuz Strait

Il confronto tra Stati Uniti e Iran rimane il principale problema internazionale trattato dalla stampa il 14 settembre 2026. Tuttavia, il conflitto ora supera la loro faccia a faccia diretta. Il traffico marittimo nello Stretto di Ormuz, la situazione nello Yemen, gli attacchi all’infrastruttura petrolifera saudita e il progresso dell’Houthis verso Bab al-Mandeb costituiscono una serie di crisi correlate. Diversi giornali descrivono così uno spazio di confronto che si estende dal Golfo al Mar Rosso. La questione non è più puramente militare. Essa colpisce le esportazioni di energia, le rotte commerciali e le relazioni di potere tra l’Iran, le monarchie del Golfo e gli Stati Uniti.

Al Araby Al Jadid riferisce il 14 settembre 2026 che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha spiegato le condizioni di Teheran per un ritorno al traffico normale nello Stretto di Ormuz. Secondo lui, gli Stati Uniti devono tornare agli impegni accettati dal memorandum di Islamabad. L’Iran rifiuta quindi di presentare le discussioni sulla navigazione come una riapertura immediata dello Stretto. Araghchi afferma che l’accordo concluso tra Teheran e Muscat riguarda un nuovo corridoio marittimo e le modalità per organizzarlo.

Donald Trump adotta, allo stesso tempo, una linea solida. Al Araby Al Jadid riferisce, il 14 settembre 2026, che il presidente degli Stati Uniti afferma che l’Iran vuole fortemente raggiungere un accordo e aumentare i contatti. Tuttavia, ha avvertito che non avrebbe firmato un testo che riteneva insufficiente. Trump sostiene anche di aspettarsi una fine al conflitto quest’anno. Ha collegato questa prospettiva alle elezioni a medio termine degli Stati Uniti del 3 novembre 2026 e ha creduto che una fine alla guerra avrebbe portato ad una forte caduta dei prezzi del carburante.

Asharq Al-Awsat ha riferito una dichiarazione ancora più offensiva del presidente degli Stati Uniti il 14 settembre 2026. Donald Trump si riferisce alla possibilità di ritenzione degli Stati Uniti in Iran e lo confronta con la politica del Venezuela. Egli sostiene che Washington alla fine lascerà l’Iran, a meno che gli Stati Uniti decidano di rimanere e mantenere il petrolio. Il giornale mette questo nel contesto della battaglia sulle risorse energetiche e le vie di esportazione.

Annahar dedicò anche, il 14 settembre 2026, una parte significativa del suo trattamento internazionale per indurimento tra Washington e Teheran. Il giornale sottolinea che l’escalation sta mettendo sempre più pressione su Donald Trump. Le conseguenze del conflitto cominciano a influenzare direttamente i prezzi energetici e le catene di approvvigionamento. La questione iraniana è quindi diventata anche un argomento di politica interna americana, mentre le elezioni di novembre si sono avvicinate.

La nomina di Salalah rinviata sulla base di disaccordi

L’aspetto diplomatico della crisi è stato ulteriormente rallentato con il rinvio della riunione regionale prevista a Salalah. Al Liwaa ha riferito il 14 settembre 2026 che il ministro degli Esteri di Omani Badr al-Busaidi ha annunciato il rinvio dell’incontro per preservare le possibilità di consenso. Non è stato annunciato alcun nuovo appuntamento.

L’incontro è stato quello di riunire l’Iran, i paesi del Golfo Arabo e l’Iraq. In particolare, era destinato a consentire a Teheran e Muscat di presentare i loro piani di navigazione nello Stretto di Ormuz. Tuttavia, le condizioni politiche non sono state soddisfatte. Al Binaa ha riferito il 14 settembre 2026 che il Bahrain aveva rifiutato di partecipare e che solo la partecipazione irachena è stata chiaramente confermata prima dell’annuncio del rinvio.

Al Binaa interpreta questa decisione come segno delle difficoltà che circondano la nuova architettura regionale. Secondo il giornale, l’incontro fu una prima traduzione politica delle relazioni di potere che emersero dopo la chiusura di Ormuz e gli sviluppi nello Yemen. La tenuta del vertice nel formato proposto da Iran e Oman potrebbe anche essere stata interpretata come riconoscimento che la pressione militare non aveva costretto Teheran a cedere.

Tuttavia, il rinvio non significa la scomparsa del dialogo. Gli Stati del Golfo devono ancora affrontare gli stessi imperativi. Essi devono preservare le loro esportazioni, limitare i rischi militari e prevenire un’estensione del conflitto alle loro infrastrutture. L’Iran, da parte sua, cerca di convertire il suo controllo parziale delle rotte marittime in una leva per la negoziazione.

Al Araby Al Jadid riferisce che il progetto iraniano-Oman doveva essere accompagnato da mappe e un documento comune. Questi elementi dovevano poi essere trasmessi all’Organizzazione marittima internazionale. Abbas Araghchi sottolinea tuttavia che l’obiettivo non è quello di creare un nuovo meccanismo di sicurezza regionale. Questa distinzione mostra che Teheran sta attualmente cercando di affrontare il traffico marittimo senza aprire immediatamente tutti i file politici e militari nella regione.

Bab el-Mandeb apre un secondo grande fronte marittimo

L’evoluzione della guerra nello Yemen altera notevolmente questa equazione. Gli Houthis fecero significativi guadagni sulla costa occidentale e si avvicinarono a Bab al-Mandeb. La stampa del 14 settembre 2026 tratta questa progressione come uno sviluppo strategico importante, in quanto pone un secondo percorso essenziale del commercio internazionale sotto forte pressione.

Al Quds Al Arabi crede, il 14 settembre 2026, che le rotte utilizzate da più di un terzo del petrolio mondiale siano ora esposte a rischi diretti o indiretti. Il giornale aggiunge la situazione a Ormuz, la minaccia intorno a Bab al-Mandeb e l’arresto del grande canale saudita che collega il regno orientale al Mar Rosso. Il risultato è un indebolimento simultaneo delle principali soluzioni utilizzate per il trasporto di idrocarburi del Golfo.

Asharq Al-Awsat riferisce, il 14 settembre 2026, che il Houthis ha preso Hays, Al-Khawkhah, Mokha e il suo porto e poi ha esteso il loro controllo verso Bab al-Mandeb, l’isola di Mayyun e altre isole nel Mar Rosso meridionale. Questi progressi hanno costretto le forze governative a riorganizzare le loro disposizioni. Il giornale afferma che l’offensiva ha avuto luogo tra il 3 e l’11 settembre.

Le forze della Resistenza Nazionale guidate da Tarek Saleh riconoscono perdite particolarmente pesanti. Asharq Al-Awsat ha riferito più di 500 morti e circa 1.500 feriti nelle loro file durante i combattimenti tra il 9 agosto e il 10 settembre. Dicono di aver inflitto più di mille morti sull’Houthis. Questi dati sono quelli riportati dalle forze coinvolte e quindi non costituiscono una valutazione indipendente.

La Resistenza Nazionale accusa anche il Corpo della Guardia Rivoluzionaria Iraniana e i suoi alleati di sostenere e organizzare direttamente l’offensiva. Dice che l’Houthis ha usato missili, droni e barche intrappolati prima di coinvolgere molte forze di terra. Di fronte a questa pressione, le unità governative dicono di aver scelto di riposizionarsi per evitare il loro accerchiamento e per preservare la loro capacità di combattere.

Taëz e Marib diventano i prossimi punti di tensione

La progressione di Huthie sulla costa non finisce i combattimenti. Al contrario, si muove parte del confronto verso Taëz e Marib. Al Araby Al Jadid riportò scontri violenti in diverse aree di Taez il 14 settembre 2026. Le forze governative sostengono di aver ritardato i tentativi di infiltrazione e condotto operazioni contro le posizioni di Huthie.

Secondo fonti militari citate da Al Araby Al Jadid, gli Houthis stanno cercando di esercitare pressione sugli assi occidentali di Taez. L’obiettivo sarebbe quello di minacciare le rotte tra la città e le aree controllate dal governo. Il giornale riporta anche i combattimenti nel Jabal Habashi, Bani Omar e diverse aree rurali.

La città di Taëz rimane di particolare importanza a causa della sua posizione tra lo Yemen centrale e la costa occidentale. E ‘anche segnato da anni di assedio e restrizioni. Il controllo stradale è quindi un problema importante come le posizioni militari.

Marib rappresenta un altro fronte decisivo. Al Araby Al Jadid riferisce che le forze governative hanno lanciato operazioni in diverse aree della provincia. In particolare, cercano di proteggere le zone di petrolio e gas e ridurre la pressione esercitata dal Houthis. La provincia rimane uno dei principali centri di potere del governo nel nord del paese. Ha anche un grande valore economico grazie alle strutture di Safer e alle risorse energetiche.

Asharq Al-Awsat indica che la leadership yemenita sta ora cercando di superare lo shock della perdita della costa occidentale. I membri che hanno lasciato il fronte sono stati trasferiti a Marib. Le autorità si stanno preparando anche per la ricezione di popolazioni sfollate. La priorità annunciata è quindi duplice: ricostruire una capacità militare e assorbire le conseguenze umanitarie della nuova fase di guerra.

Gli attacchi all’Arabia Saudita rafforzano la dimensione regionale

Il conflitto yemenita colpisce anche direttamente l’Arabia Saudita. Al Binaa riportò il 14 settembre 2026 che le forze Houthi avevano annunciato un’operazione contro i depositi di armi e i centri di comando nell’area della Sharurah saudita. Secondo il portavoce militare Yahya Saree, l’attacco è stato effettuato utilizzando missili balistici e droni.

Al Quds Al Arabi torna all’attacco che ha colpito la pipeline saudita Est-Ovest nelle regioni di Riyadh e Medina. L’Arabia Saudita sostiene che i droni usati provenivano dall’Iraq. L’attacco ha causato danni materiali e lesioni. Tuttavia, il governo saudita ha indicato che non risponderà immediatamente per consentire alle autorità irachene di agire.

L’Iraq ha aperto un’indagine dopo la scoperta di quindici piattaforme di lancio nella provincia di Maysan, vicino al confine iraniano. Asharq Al-Awsat riferisce che Baghdad ha anche temporaneamente chiuso tre passaggi di confine con l’Iran prima di iniziare la loro riapertura. La misura è stata interpretata come un avvertimento per i gruppi che potrebbero utilizzare il territorio iracheno per le operazioni regionali.

La questione energetica è particolarmente sensibile. Al Quds Al Arabi riferisce che il gasdotto Est-Ovest ha permesso all’Arabia Saudita di bypassare Ormuz trasportando parte del suo olio al Mar Rosso. La sua interruzione riduce così una delle principali soluzioni disponibili ai disturbi del Golfo. Le stime citate dal giornale si riferiscono a diverse settimane per la riabilitazione completa, anche se un recupero parziale può verificarsi prima.

Gaza, la Cisgiordania e la Siria rimangono sotto pressione

La guerra regionale non rimuove altri fronti. Al Quds Al Arabi riportò il 14 settembre 2026 la continuazione delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco. Due palestinesi sono stati uccisi e tredici feriti quando un drone israeliano ha colpito un veicolo nel quartiere di Tel al-Hawa a sud di Gaza City.

Il giornale riporta anche la chiusura del passaggio di Kerem Shalom. Ciò aumenta le difficoltà di approvvigionamento. Il Ministero della Salute di Gaza avverte, tra l’altro, la mancanza di carburante, olio e pezzi di ricambio necessari per i generatori elettrici ospedalieri. La situazione sanitaria rimane quindi direttamente legata alle restrizioni all’ingresso delle merci.

Nella Cisgiordania, Al Quds Al Arabi ha riferito i preparativi israeliani per una nuova fase di operazioni. Gli arresti militari e gli interventi continuano in diversi settori. Sono stati anche segnalati attacchi da parte dei coloni. A Gerusalemme, il giornale riporta l’ingresso di centinaia di coloni nelle moschee protette dalla polizia.

La Siria è un’altra fonte di tensione. Al Liwaa riferisce il 14 settembre 2026 che il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha accusato Israele di cercare di destabilizzare la Siria. Ha parlato a Damasco insieme alla sua controparte siriana Asaad al-Shaibani. Ha riaffermato la volontà siriana di favorire una risposta diplomatica mentre chiedeva il ritiro israeliano dai territori occupati dopo la caduta del precedente potere.

Le crisi regionali modellano le relazioni di potere

Il quadro internazionale del 14 settembre 2026 è quindi dominato dall’espansione geografica delle crisi. Il confronto tra Washington e Teheran si svolge nello Stretto di Ormuz, ma i suoi effetti appaiono ora in Iraq, Arabia Saudita e Yemen. Il progresso dell’Houthis aggiunge Bab al-Mandeb all’equazione. L’infrastruttura energetica sta diventando obiettivi e pressioni.

Allo stesso tempo, i tentativi diplomatici rimangono fragili. L’appuntamento di Salalah è rimandato. Donald Trump mantiene una forte pressione su Teheran mentre parla di un possibile accordo. L’Iran cerca di negoziare sulla base di nuove relazioni di potere. L’Arabia Saudita chiede la protezione della sua sovranità e delle sue infrastrutture. Baghdad sta cercando di impedire che il suo territorio diventi una base per gli scontri regionali.

Allo stesso tempo, Gaza, la Cisgiordania e la Siria rimangono aree di confronto. Nessuno di questi file può ora essere completamente isolato dagli altri. Controllo stradale marittimo, sicurezza energetica, alleanze militari e negoziati politici si sovrappongono. La crisi internazionale descritta dalla stampa il 14 settembre 2026 appare così meno come una successione di conflitti separati che come una lotta regionale i cui fronti diversi esercitano una crescente pressione reciproca.

Economia: bilancio 2027, debito bancario e Fondo monetario hanno messo le finanze del Libano prima delle scelte decisive

Il debito bancario è ancora condizionato d’accordo con il Fondo monetario

La ripresa delle discussioni con il Fondo Monetario Internazionale domina la notizia economica libanese del 14 settembre 2026. Il Ministro delle Finanze Yassine Jaber si è riunito con la delegazione del Fondo. Questi scambi si svolgono dopo l’adozione di misure di riforma bancaria e mentre il progetto di affrontare il debito bancario rimane al centro del regime. Per il governo, questo problema è ora inseparabile da un possibile accordo con l’istituzione internazionale.

Ad Diyar ha riferito il 14 settembre 2026 che Yassine Jaber ha escluso la firma immediata di un accordo finale con il Fondo Monetario. Tuttavia, non preclude un accordo preliminare. Il dialogo è in corso da diversi anni e copre una serie di riforme. Il ministro insiste su un punto: il trattamento del debito bancario deve essere deciso prima di qualsiasi impegno finale.

Questa posizione spiega il titolo scelto da Ad Diyar: Yassine Jaber sostiene che non ci sarà alcuna firma finché questo problema non sarà risolto. Secondo il giornale, è il cuore del problema finanziario. Tuttavia, le discussioni non sono limitate al settore bancario. Essi riguardano anche le finanze pubbliche, la tassazione e il modo in cui lo Stato intende ripristinare il normale funzionamento delle sue istituzioni finanziarie.

I preparativi hanno già portato a diverse riunioni. Ad Diyar riferisce che il rappresentante del Fondo Monetario in Libano, Yahiya Said, ha incontrato Yassine Jaber. Conobbe anche il Chief Financial Officer, Georges Maurawi. Parte della discussione è sulla riforma fiscale e un nuovo progetto fiscale.

Il dossier rimane complesso, poiché le diverse istituzioni non hanno necessariamente la stessa lettura di tutte le misure. Ad Diyar si riferisce alle osservazioni formulate dalla Banca del Libano e dal Fondo monetario. I negoziati devono quindi riunire diverse posizioni prima di giungere ad un quadro concordato da tutte le parti.

Anche il ritmo della riforma rimane una questione di preoccupazione. Ad Diyar descrive un processo che progredisce lentamente. Le autorità hanno adottato alcune misure, ma la loro attuazione e l’adozione dei testi complementari rimangono decisivi. Un accordo con il Fondo non dipende quindi esclusivamente dall’annuncio delle riforme. Essa implica un trattamento coerente delle perdite accumulate e delle loro conseguenze per lo Stato, la Banca del Libano, le banche e i depositanti.

Il bilancio 2027 aumenta le tariffe e le tariffe

Il progetto di bilancio per il 2027 apre un secondo fronte economico. Al Akhbar riportò il 14 settembre 2026 un forte aumento del numero di doveri prestati dall’amministrazione. Alcuni aumenti raggiungono fino a duecento volte gli importi precedenti. La rivista descrive una rivalutazione su larga scala dei servizi pubblici, senza un unico criterio che appare chiaramente.

Il problema va oltre semplicemente adeguando le tariffe molto basse dopo il crollo monetario. Al Akhbar ritiene che alcune somme non possono più essere descritte come simboliche. Ora rappresentano un vero e proprio onere per gli individui e le imprese. L’aumento è quindi una questione centrale: lo Stato che cerca di ricostruire le sue entrate secondo una logica fiscale coerente o sta aumentando i costi amministrativi complessivi per compensare la sua mancanza di risorse?

Questa domanda è tanto più importante in quanto la popolazione continua a subire le conseguenze di diversi anni di crisi. Il reddito è stato profondamente colpito. Parte della remunerazione è stata rivalutata, mentre altre categorie rimangono fortemente esposte ai costi di inflazione e di servizio. Un rapido aumento delle tariffe pubbliche può quindi produrre effetti molto diversi per le famiglie.

Al Akhbar sottolinea anche l’apparente mancanza di criteri omogeni nella rivalutazione. L’aumento delle tasse e delle tasse dà l’immagine di uno Stato alla ricerca di nuove entrate in un gran numero di procedure amministrative. Il dibattito parlamentare sul bilancio dovrebbe quindi concentrarsi non solo sugli importi ma anche sulla filosofia fiscale adottata.

Il problema è ancora più ampio. Un bilancio può migliorare i ricavi contabili senza necessariamente affrontare le debolezze strutturali dell’economia. Se i nuovi prelievi aumentano il costo di attività o riducono il reddito disponibile, il loro ritorno può essere accompagnato da un rallentamento in alcuni settori. La sfida è quindi quella di ripristinare le finanze pubbliche senza imporre un onere sproporzionato su un’economia ancora fragile.

Il dibattito parlamentare ha annunciato questa settimana dovrebbe dare a questo problema una dimensione politica. Gli oppositori del governo intendono utilizzare difficoltà economiche per sfidare il suo record. Il sostegno dell’impresa dovrebbe, al contrario, difendere la necessità di ripristinare i conti pubblici per l’ordine. Dietro le cifre di bilancio appare quindi una battaglia sulla distribuzione del costo del recupero.

Il disavanzo commerciale peggiora nella prima metà del 2026

I dati di commercio esterno forniscono un chiaro indicatore di fragilità economica. Al Akhbar riportò il 14 settembre 2026 che il deficit commerciale libanese era aumentato nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025. Due movimenti spiegano questa tendenza: le importazioni sono aumentate mentre le esportazioni sono diminuite.

Secondo Al Akhbar, le importazioni sono aumentate da 9,61 miliardi di dollari nella prima metà del 2025 a $10,15 miliardi nella prima metà del 2026. Allo stesso tempo, le esportazioni sono diminuite da circa $1,74 miliardi a quasi $1,50 miliardi.

Il divario è significativo. Le importazioni sono aumentate di circa $ 540 milioni in un anno. Le esportazioni sono diminuite di circa 240 milioni. Il deficit commerciale si è quindi deteriorato a seguito di un aumento degli acquisti esteri e di una diminuzione delle vendite libanesi.

Questi dati mostrano una dipendenza continua dell’economia dalle importazioni. Sottolineano anche la difficoltà del settore produttivo ad aumentare la sua presenza nei mercati esterni. Il problema non è solo monetario. Esso riguarda la capacità dell’economia di produrre beni esportabili, conservare le sue imprese e finanziare le importazioni necessarie senza aumentare i suoi squilibri.

Il deterioramento arriva in un momento in cui il governo sta cercando di convincere il Fondo Monetario della forza del suo programma di riforma. Il commercio estero è quindi un indicatore supplementare da monitorare. Un’economia che importa molto più delle esportazioni rimane dipendente da flussi di cambio stranieri da altre fonti.

La questione dei trasferimenti diaspora, del turismo, degli investimenti e dei flussi finanziari rimane di grande importanza. Tuttavia, i dati pubblicati da Al Akhbar mostrano che il miglioramento sostenibile non può essere basato esclusivamente su questi input. Rafforzare la produzione e le esportazioni rimane una condizione necessaria per ridurre la vulnerabilità esterna.

La ricostruzione del Sud diventa un problema economico a suo diritto

La distruzione causata dalla guerra pone anche la ricostruzione al centro dell’economia libanese. La questione non riguarda più solo il finanziamento di edifici distrutti. Colpisce infrastrutture, abitazioni, attività agricole, negozi, servizi pubblici e patrimonio costruito.

Al Akhbar riferisce il 14 settembre 2026 che l’Ordine degli Ingegneri sta cercando di creare un lavoro di documentazione di distruzione. L’iniziativa deve partire da zero nonostante le molte esperienze accumulate in Libano dopo guerre, esplosioni e disastri. Secondo Eli Haoui, direttore dell’Osservatorio Urban Issues all’interno dell’Ordine, le esperienze precedenti sono difficili da usare perché non sono state sufficientemente documentate.

Questa debolezza pone un problema economico concreto. Senza un inventario preciso, diventa difficile identificare le priorità, valutare i costi e sviluppare piani coerenti. La ricostruzione può quindi replicare pratiche ad hoc senza creare una memoria tecnica che può essere utilizzata in crisi future.

L’Osservatorio dovrebbe quindi servire come spazio di lavoro per ingegneri, sondaggi, funzionari pubblici e studenti. I progetti possono essere esaminati secondo criteri scientifici e tecnici. L’obiettivo è anche quello di fornire ai responsabili politici dati in grado di migliorare le scelte pubbliche.

La ricostruzione ha anche una dimensione del patrimonio. Alcuni edifici e complessi urbani minacciati dalla distruzione non possono essere trattati come mere strutture immobiliari. La loro scomparsa cambierebbe definitivamente l’identità delle località. La documentazione dovrebbe quindi distinguere tra emergenze di sicurezza, necessità abitative e conservazione del patrimonio.

Tuttavia, il finanziamento rimane il problema chiave. Joseph Aoun ha identificato la ricostruzione come una delle quattro priorità nazionali per il Sud. Ma la stampa del 14 settembre non presenta ancora un meccanismo finanziario completo per coprire i costi. Questa assenza è importante. Le esigenze appaiono come lo stato negozia con il Fondo Monetario e sta già cercando di ripristinare le proprie finanze.

La guerra regionale minaccia i costi energetici e i bilanci economici

Anche l’economia libanese rimane esposta alla crisi regionale. Le interruzioni nello Stretto di Ormuz, l’avanzata dell’Houthis intorno a Bab al-Mandeb e gli attacchi all’infrastruttura petrolifera saudita creano un rischio per i prezzi energetici. Per un paese fortemente dipendente dalle importazioni, un aumento sostenibile del petrolio può essere rapidamente trasmesso al costo dei trasporti, dell’elettricità privata, delle merci e della produzione.

Al Binaa riportò il 14 settembre 2026 che le conseguenze economiche della guerra iniziarono a spostarsi negli Stati Uniti. Il giornale nota l’aumento dei prezzi del carburante e il suo impatto sull’opinione americana. Questo sviluppo mostra che la battaglia energetica ora supera i paesi direttamente impegnati.

Annahar ha anche discusso la pressione petrolifera sui calcoli elettorali di Donald Trump il 14 settembre 2026. Il presidente degli Stati Uniti sostiene che una fine alla guerra con l’Iran porterebbe ad una forte caduta dei prezzi. Questa affermazione conferma l’importanza dell’energia nella condotta politica del conflitto.

Per il Libano, il problema è immediato. Il paese non ha i mezzi finanziari delle grandi economie per ammortizzare un aumento a lungo termine dei prezzi internazionali. Un aumento della bolletta energetica può quindi aumentare le pressioni sulle famiglie e sulle imprese. Può anche contribuire al deterioramento del commercio estero già osservato nella prima metà dell’anno.

La crisi regionale minaccia anche le rotte commerciali. Tensioni intorno Ormuz e Bab al-Mandeb possono aumentare i costi di trasporto e di assicurazione. Questi costi aggiuntivi in definitiva influenzano le merci importate. Il rischio è quindi quello di un’ulteriore inflazione importata al momento in cui il progetto di bilancio sta già aumentando diverse spese pubbliche.

Il recupero rimane sospeso dalla coerenza delle riforme

L’economia libanese affronta quindi diversi problemi simultanei. Il governo deve andare avanti con il Fondo Monetario mentre fissa il debito bancario. Deve aumentare i ricavi pubblici senza soffocare l’attività. Essa deve ridurre gli squilibri esterni in quanto le esportazioni diminuiscono. Essa deve inoltre prepararsi alla ricostruzione del Sud in un contesto in cui le finanze pubbliche rimangono limitate.

La questione del Fondo Monetario resta tuttavia strutturante. Yassine Jaber chiarisce che il trattamento del debito bancario è un prerequisito per un accordo finale. Questa posizione riflette uno sviluppo importante. Le autorità non possono più separare la ristrutturazione del settore bancario dalla liquidazione delle perdite accumulate.

Il bilancio 2027 rappresenta l’altra prova. Gli aumenti tariffari possono fornire nuove risorse allo stato. Ma la loro proliferazione non è una riforma economica. La questione è se questi ricavi saranno integrati in una strategia coerente per migliorare i servizi, ripristinare le amministrazioni e ridurre gli squilibri.

I dati del commercio estero indicano infine che il problema va oltre il settore finanziario. Un’economia con l’aumento delle importazioni e l’aumento delle esportazioni rimane strutturalmente vulnerabile. Il recupero richiede quindi anche una politica produttiva.

In questo contesto, la ricostruzione del Sud potrebbe diventare un peso e una sfida per il recupero. Esso richiederà notevoli finanziamenti, ma può anche mobilitare i settori della costruzione, delle infrastrutture e dei servizi. Tuttavia, la stampa del 14 settembre 2026 non identifica ancora un piano di finanziamento completo.

La vera prova economica dei prossimi mesi si trova quindi nella capacità di collegare questi diversi dossier. Il debito bancario, le banche, il bilancio, la tassazione, il commercio estero e la ricostruzione non possono più essere trattati separatamente. Le discussioni con il Fondo Monetario richiedono che lo Stato presenti un quadro completo. Per ora, le riforme vanno avanti, ma Ad Diyar riassume la situazione con una formula cauta: il loro treno continua a correre lentamente.

Giustizia: Investigare il porto di Beirut, il diritto di amnistia e gli appuntamenti giudiziari ravvivano tensioni

L’indagine sull’esplosione portuale sta entrando in una nuova fase

Il caso dell’esplosione del porto di Beirut torna in prima linea alla notizia giudiziaria del 14 settembre 2026. Dopo diversi anni di blocchi, appelli e conflitti giurisdizionali, una nuova fase sta emergendo intorno al lavoro del giudice di indagine Tarek Bitar. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Mohammad Saab, ha completato il parere del Procuratore Generale nella causa. Questo avvicina l’indagine ad un passo decisivo: la preparazione dell’accusa.

Al Liwaa ha riferito il 14 settembre 2026 che Mohammad Saab aveva completato, firmato e sigillato il parere dell’Ufficio Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione. Secondo una fonte giudiziaria citata dal giornale, questo documento, insieme a tutti i documenti pertinenti, deve essere consegnato a Tarek Bitar. Il giudice d’inchiesta può quindi procedere alla stesura dell’accusa.

L’evoluzione è importante a causa del corso particolarmente difficile di questa indagine. L’esplosione del 4 agosto 2020 ha dato origine a una procedura segnata da numerosi scontri giudiziari e politici. Tuttavia, la presentazione del parere dell’accusa non significa che il caso sia completato. Esso costituisce un ulteriore passo procedurale prima della decisione del giudice di indagine.

Al Liwaa rimane quindi prudente nel programma. Il giornale non presenta ancora una data per la pubblicazione dell’accusa. Essa afferma solo che la trasmissione del parere dovrebbe consentire a Tarek Bitar di progredire verso questa fase. Così, non vi è alcuna prova nel corpo del 14 settembre che l’atto è già redatto o che il processo è imminente.

La distinzione è essenziale. Dopo diversi anni in cui ogni sviluppo del dossier del porto ha assunto una forte dimensione politica, l’attuale movimento rimane giudiziario. Il giudice deve utilizzare gli elementi dell’indagine, il parere dell’accusa e i documenti accumulati prima di determinare la continuazione del procedimento.

Per le famiglie delle vittime, la questione rimane di stabilire responsabilità. Per la giustizia, la sfida è diversa. L’obiettivo è quello di avanzare un’indagine che è diventata una prova della capacità del sistema giudiziario di affrontare un caso che coinvolge funzionari e istituzioni pubbliche. Il ritorno di questo dossier nelle notizie mostra così che la questione del porto rimane tutt’altro che chiusa.

La sospensione della legge sull’amnistia provoca una nuova battaglia legale

Il secondo grande caso giudiziario riguarda il diritto generale di amnistia. Il 10 settembre 2026, il Consiglio costituzionale ha deciso di sospendere la sua applicazione in attesa di considerazione del ricorso. Questa decisione provoca una forte reazione politica e giuridica. Essa colpisce direttamente i prigionieri e le persone condannate che speravano di beneficiare delle disposizioni adottate dal Parlamento.

Il 14 settembre 2026 Al Sharq ha dedicato un’analisi dettagliata a questa decisione. Il giornale ricorda anzitutto una regola essenziale: sospendere temporaneamente l’applicazione di una legge non significa che questa legge sarà necessariamente annullata. Il Consiglio costituzionale può decidere di congelare temporaneamente gli effetti di un testo per evitare conseguenze difficili da invertire prima di decidere sui meriti.

Questa distinzione riduce la portata delle interpretazioni politiche immediate. Il Consiglio costituzionale non ha ancora dato il suo giudizio finale sulla conformità costituzionale dell’amnistia. Essa deve esaminare gli argomenti contenuti nell’appello e determinare se talune disposizioni violano i principi costituzionali.

Tra le questioni sollevate c’è l’uguaglianza di fronte alla legge. Al Sharq esamina il rischio che un’amnistia concessa in base a determinate categorie porterà a differenze insufficientimente giustificate nel trattamento. Il dibattito non riguarda quindi solo l’opportunità politica di rilasciare alcuni detenuti. Riguarda come sono state definite le categorie di beneficiari.

La rivista esamina anche la chiarezza del testo. Una legge deve essere sufficientemente precisa per consentire alle persone interessate di conoscere i loro diritti e i tribunali di applicarla senza un’azione arbitraria. Tuttavia, Al Sharq sottolinea che l’esistenza di formulazioni capaci di interpretazioni multiple non è automaticamente sufficiente a giustificare la cancellazione dell’intero testo. Il Consiglio costituzionale dovrà stabilire se le ambiguità raggiungano un livello incompatibile con le garanzie costituzionali.

La cancellazione parziale è quindi possibile. Alcune disposizioni potrebbero essere trovate contrarie alla Costituzione senza che l’intera legge sparisca. In questo caso, il Parlamento potrebbe essere portato a rivedere le parti interessate. Il dossier sarebbe poi tornato indirettamente davanti ai deputati, con una nuova difficoltà: modificare il testo senza mettere in discussione l’equilibrio politico che ha permesso la sua adozione.

Gli eurodeputati sunniti chiedono che la questione venga tenuta fuori dalla contrattazione politica

La sospensione provocò immediatamente reazioni nei circoli politici sunniti. Al Liwaa riportò il 14 settembre 2026 che diversi deputati rifiutarono di rendere il dossier del detenuto uno strumento di confronto politico. Essi sostengono di rispettare il Consiglio costituzionale, pur promettendo di continuare il loro lavoro a favore di coloro che considerano ingiustamente detenuti.

Il deputato Fayçal Karamé ha inviato un messaggio alle famiglie dei detenuti. Gli chiede di non perdere la speranza. Egli sostiene di rispettare il Consiglio costituzionale e le sue decisioni, ma aggiunge che « la battaglia non è finita » e che non c’è dubbio di abbandonare il caso.

Questa posizione mostra la difficoltà di separare completamente la questione giuridica dalla sua dimensione comunitaria e politica. Alcuni funzionari sunniti hanno a lungo sostenuto che alcune categorie di detenuti sono state tenute in detenzione eccessivamente lunga. La legge sull’amnistia era di fornire una risposta a molte di queste situazioni. La sua sospensione reagisce quindi ad una sensazione di ingiustizia tra le famiglie interessate.

Tuttavia, Al Liwaa avverte di trasformare questo problema umano in un mercato politico. Il giornale sottolinea che la decisione finale appartiene ora al Consiglio costituzionale. La battaglia politica continua, ma deve rimanere soggetta al quadro giuridico.

Il fattore temporale è anche importante. Ogni periodo estende la situazione di coloro che speravano di beneficiare della legge. Se alcune disposizioni sono annullate, il Parlamento può diventare necessario un ulteriore intervento. Ciò ritarda ulteriormente la risoluzione di diversi casi.

Il caso costituisce quindi una prova della capacità del sistema politico di soddisfare contemporaneamente due requisiti. Il primo è la protezione delle garanzie costituzionali. Il secondo è il trattamento delle vecchie situazioni carcerarie che alimentano un forte senso di ingiustizia. La difficoltà sta proprio nel rifiuto di sacrificare uno per conto dell’altro.

Souheil Abboud al centro di una battaglia sugli appuntamenti giudiziari

Un altro confronto scuote il Consiglio Supremo della Giustizia. Il 14 settembre 2026 Al Akhbar pose il presidente del Consiglio, Souheil Abboud, al centro di una controversia sulle nomine e sui cambiamenti giudiziari. Il giornale presenta il conflitto come una battaglia sulla distribuzione del potere all’interno dell’istituzione giudiziaria.

Il disaccordo riguarda, in particolare, la candidatura del giudice Ahmad Housami per una posizione a Beirut. Secondo Al Akhbar, Souheil Abboud ha espresso riserve su questo appuntamento. Il Ministro della Giustizia Adel Nassar, da parte sua, avrebbe difeso l’applicazione di criteri professionali e gradi giudiziari identici a quelli di altri giudici.

Al Akhbar riporta diverse versioni dello scambio. Alcuni magistrati sostengono che Souheil Abboud ha detto che Ahmad Housami non sarebbe stato trasferito a Beirut durante il suo mandato. Un’altra versione, riportata anche dal giornale, contesta questa formulazione. I giudici indicano che il rapporto tra i due uomini non è rotto e che Ahmad Housami aveva incontrato Souheil Abboud circa due mesi prima.

Questa discrepanza richiede quindi una distinzione tra fatti e conti consolidati che circolano nella comunità giudiziaria. Il disaccordo su appuntamento esiste. D’altra parte, le dichiarazioni esatte attribuite al presidente del Consiglio supremo della magistratura sono contestate da diverse fonti citate da Al Akhbar.

Tuttavia, il problema va oltre un caso individuale. Gli appuntamenti giudiziari determinano la composizione dei tribunali e l’assegnazione dei giudici a funzioni sensibili. Essi sono quindi regolarmente al centro delle tensioni tra leader giudiziari e politici. La questione centrale è i criteri utilizzati. La vecchiaia, la competenza, il grado, l’esperienza e l’equilibrio istituzionale possono competere.

Il titolo scelto da Al Akhbar è particolarmente critico poiché presenta Souheil Abboud come « governatore militare » in Consiglio. Questa formulazione rientra chiaramente nell’angolo redazionale del giornale. Non deve quindi essere confuso con una qualifica istituzionale. Tuttavia, riflette il livello di tensione che circonda gli appuntamenti.

Le operazioni di sicurezza portano a diversi procedimenti giudiziari

Le notizie giudiziarie includono anche diversi casi di criminalità e sicurezza. Ad Diyar ha riferito il 14 settembre 2026 un’operazione militare in Ain al-Dahab, Akkar. Le incursioni militari sono state effettuate per arrestare le persone ricercate per il loro coinvolgimento in 7 giugno 2026 riprese.

Secondo la dichiarazione dell’esercito presa da Ad Diyar, due persone sono state arrestate per la prima volta. Durante l’operazione, un altro uomo aprì il fuoco sui militari. Questi hanno risposto. Un soldato e l’assassino sono stati feriti. Quest’ultimo venne trasportato in ospedale. Un’arma e munizioni sono state sequestrate.

Altre due persone sono state successivamente arrestate nella stessa località per le riprese precedenti. L’esercito ha anche condotto un’operazione nella zona di Tall al-Abyad a Baalbek. Ha arrestato un uomo ricercato per diversi reati, tra cui sparare a una pattuglia militare. Un’altra persona è stata arrestata in possesso di narcotici.

Ad Diyar afferma che gli articoli sequestrati sono stati consegnati alle autorità competenti e che le indagini hanno cominciato sotto la supervisione della magistratura. Questi casi sono ora oggetto di procedimenti giudiziari che dovranno determinare singole responsabilità penali.

Queste operazioni richiamano un altro aspetto della giustizia libanese. Gran parte dei casi criminali iniziano con il lavoro delle forze di sicurezza e dell’esercito prima di essere trasmesso ai magistrati. Il coordinamento tra i servizi e il servizio per l’accusa rimane essenziale, soprattutto in settori in cui le armi illegali, la tratta e la composizione dei conti sono problemi ricorrenti.

La giustizia, allo stesso tempo di fronte a grandi questioni e garanzie costituzionali

Le cause gestite dalla stampa il 14 settembre 2026 illustrano diversi livelli di crisi giudiziaria. L’indagine sul porto di Beirut riguarda la responsabilità in uno dei disastri più gravi della storia recente. Il completamento del parere dell’Ufficio del Procuratore Generale apre una nuova fase, ma non è ancora annunciata alcuna accusa definitiva.

La legge sull’amnistia solleva una questione diversa. Esso obbliga il Consiglio costituzionale a arbitrare tra una decisione legislativa e le garanzie più elevate della Costituzione. La sospensione del testo non pregiudica il giudizio finale. Tuttavia, pone migliaia di aspettative politiche e umane in un periodo di incertezza.

La controversia nel Consiglio Supremo della magistratura riguarda il funzionamento interno della giustizia. Il conflitto sugli appuntamenti ci ricorda che l’indipendenza giudiziaria non dipende esclusivamente dalla legislazione. Dipende anche da regole trasparenti per incarichi e promozioni.

Infine, le operazioni a Akkar e Baalbek dimostrano la continuità della giustizia penale ordinaria. I casi di sparatoria, armi e narcotici continuano a alimentare il lavoro dei tribunali, mentre i principali casi sono sotto controllo pubblico.

Il giorno giurisdizionale del 14 settembre 2026 non è quindi un singolo caso. Allo stesso tempo, pone quattro richieste alle istituzioni: avanzare l’indagine del porto, garantire la costituzionalità dell’amnistia, preservare criteri equi nelle nomine e garantire il normale trattamento dei reati penali. In ciascuno di questi casi sorge la stessa domanda: la giustizia può lavorare secondo le proprie regole nonostante la forte pressione politica che circonda le sue decisioni?

Società: Torna a scuola sotto stress, spostamento e ricostruzione pesano sulle famiglie libanesi

Un ritorno a scuola indebolito da problemi irrisolti

Uno dei principali temi sociali della stampa libanese del 14 settembre 2026 è l’anno scolastico. Funziona in un paese in cui le famiglie combinano gli effetti della crisi economica, aumentando i costi energetici e lo spostamento indotto dalla guerra. Queste difficoltà si aggiungono ai problemi inerenti al sistema educativo. Non tutte le scuole pubbliche sono pronte ad accogliere gli studenti in buone condizioni. Nel settore privato, i costi crescenti stanno portando alcune delle famiglie al pubblico. Infine, nel sud, viaggiare complica ulteriormente il posizionamento dei bambini nelle istituzioni.

Al Akhbar riferisce il 14 settembre 2026 che il ritorno alle scuole pubbliche rimane segnato da difficoltà amministrative e logistiche. Il giornale lo descrive come una copertura molto imperfetta. Le richieste sono state anche fatte per rinviare l’inizio dell’anno scolastico di due settimane. Il problema non è l’unica data di ritorno. Diversi file necessari per il normale funzionamento delle istituzioni rimangono da risolvere.

Secondo Al Akhbar, alcuni attori del settore capiscono la necessità di adattare l’istruzione alla situazione di sicurezza e allo spostamento della popolazione. Tuttavia, ritengono che le istituzioni hanno bisogno di tempo supplementare per completare i preparativi. Un’apertura troppo veloce potrebbe causare un rientro disorganizzato. Questa preoccupazione riguarda direttamente gli studenti, ma anche gli insegnanti, i direttori e le famiglie.

La situazione nel sud aggiunge una difficoltà specifica. Al Joumhouria riportò il 14 settembre 2026 che i residenti di Nabatiyeh approfittarono della visita di Joseph Aoun per richiedere un intervento del Ministro dell’Istruzione. Vogliono posti nelle scuole pubbliche per studenti sfollati. Questa domanda mostra che le conseguenze della guerra sono state direttamente coinvolte nell’organizzazione del sistema scolastico.

Il problema è importante per le famiglie che non sanno ancora quando saranno in grado di tornare ai loro villaggi in modo sostenibile. Un bambino sfollato può dover iniziare un anno in un’altra località e poi cambiare il loro luogo di residenza se ritornano. Le scuole devono quindi organizzare la loro capacità di ricezione senza avere piena visibilità sui movimenti della popolazione.

Questa incertezza spiega perché il rientro non può essere visto come una semplice ripresa amministrativa. Diventa un indicatore della capacità dei servizi pubblici di assorbire le conseguenze sociali della guerra. Mantenere la scuola richiede luoghi disponibili, insegnanti, edifici utilizzabili e un’organizzazione che è abbastanza flessibile per ospitare bambini sfollati.

I costi privati diventano difficili per le classi medie

Il settore privato sta affrontando un’altra crisi. Al Sharq ha riferito il 14 settembre 2026 che gli aumenti annunciati per l’anno scolastico 2026-2027 erano tra il 15% e il 30%, secondo Lama Tawil, presidente dell’Unione dei comitati dei genitori nelle scuole private. Il costo medio della scuola privata sarebbe di circa $ 4.000 all’anno.

Tuttavia, queste cifre coprono grandi differenze. Secondo Lama Tawil, citato da Al Sharq, le tasse partono intorno $1.700 in alcune scuole e possono raggiungere circa $2.500 in parte delle scuole semi-libere. Nelle scuole private di classe media, iniziano a circa $ 3.000 e possono superare $5.000 a seconda del livello di istruzione.

Nella categoria più costosa, il costo inizia circa $8,000. Hanno superato i 10.000 dollari in alcune scuole internazionali. Questi importi diventano particolarmente pesanti in un paese in cui i redditi di molte famiglie non sono stati recuperati ai livelli precrisi.

Il rientro di settembre ha anche concentrato diverse spese. Le famiglie sono tenute a pagare le tasse scolastiche e universitarie, acquistare libri e forniture, finanziare il trasporto e iniziare a pianificare le spese di riscaldamento. L’aumento dei combustibili aumenta ciascuno di questi carichi.

Al Sharq riferisce che i costi energetici sono avanzati da alcune scuole per spiegare alcuni degli aumenti. Il funzionamento di generatori privati, l’elettricità di edifici e il riscaldamento sono le spese principali. Lama Tawil, tuttavia, contesta l’idea che tutti gli aumenti siano automaticamente giustificati da questi costi. Ha chiesto che i bilanci scolastici vengano esaminati con i comitati dei genitori prima che venisse fatto un aumento finale.

La questione è quindi anche una trasparenza. A suo avviso, un aumento delle tasse deve essere effettivo e verificabile. Le famiglie non devono essere poste prima di un importo già deciso senza essere in grado di rivedere la struttura del bilancio dell’istituzione.

Un’altra area di preoccupazione è il trasporto scolastico. Al Sharq ha riferito che il suo costo potrebbe superare $600, in parte a causa dell’aumento di carburante. Per una famiglia con diversi bambini, la combinazione di spese scolastiche, trasporti, forniture e altre spese può diventare difficile da sostenere.

Questa pressione provoca già cambiamenti comportamentali. Le famiglie trasferiscono i loro figli dal privato al pubblico. Tuttavia, questa migrazione arriva proprio in un momento in cui le scuole pubbliche affrontano la loro capacità e problemi organizzativi. Le difficoltà di entrambi i sistemi stanno cominciando a rafforzarsi a vicenda.

Lo spostamento della gente del Sud sconvolge i punti di riferimento sociali

La situazione degli abitanti del Sud è l’altro grande soggetto sociale del giorno. Il viaggio non è più solo una conseguenza temporanea delle operazioni militari. Essi influenzano l’alloggio, la scuola, il lavoro, la cura e le relazioni tra le famiglie e i loro villaggi di origine.

Al Akhbar riferisce il 14 settembre 2026 che lo Stato non ha ancora sufficiente visibilità alla data e alle condizioni del ritorno degli abitanti del Sud. Il giornale fa una domanda semplice: quando gli abitanti saranno in grado di tornare e dove possono realmente reprimere? Questa domanda riassume uno dei problemi più importanti del dopoguerra.

Un ritorno amministrativo a una località non significa necessariamente un ritorno reale ad una vita normale. L’alloggio può essere distrutto o danneggiato. Le strade, le reti e i servizi possono essere insufficienti. Le attività economiche possono essere scomparse. Le famiglie devono anche valutare il rischio di sicurezza prima di decidere di tornare con i loro figli.

Questa situazione spiega l’importanza data da Joseph Aoun alla questione dei servizi durante la sua visita a Nabatiyah. Al Joumhouria riferisce, il 14 settembre 2026, che il presidente ha detto che voleva permettere agli abitanti di rimanere nella regione fornendo loro i servizi e la sicurezza necessari. Mantenere la popolazione diventa così un obiettivo pubblico.

I bisogni vanno ben oltre la ricostruzione delle case. Per rimanere, una famiglia deve essere in grado di inviare i loro figli a scuola, assistenza di accesso, muoversi e avere un reddito. La ricostruzione sociale è quindi più ampia della ricostruzione materiale.

Al Araby Al Jadid descrive un clima particolarmente difficile a sud il 14 settembre 2026. Il giornale menziona la mancanza di visibilità sulla fine della guerra e sul futuro. Questa incertezza pesa sul morale degli abitanti come qualche tentativo di tornare ai loro villaggi. Il problema sociale assume poi una dimensione psicologica. Non è sufficiente ripristinare gli edifici se la gente non sa se una nuova fase di distruzione può iniziare.

La durata della crisi può anche cambiare definitivamente la geografia umana del Sud. Più le famiglie stanno lontano dai loro villaggi, più devono riorganizzare la loro vita altrove. I bambini cambiano scuola. Gli adulti sono alla ricerca di altre attività. L’alloggiamento temporaneo può diventare semipermanente. Il ritorno diventa più difficile, anche quando le condizioni di sicurezza migliorano.

Ricostruire villaggi senza rimuovere la loro identità

La ricostruzione è diventata così un soggetto sociale a suo diritto. Al Akhbar ha riferito il 14 settembre 2026 che ci sono state diverse iniziative da riflettere su una ricostruzione che non ha semplicemente duplicato modelli precedenti. L’obiettivo dichiarato è quello di sviluppare un approccio ecologico, inclusivo e attento all’identità dei villaggi.

Il problema inizia con la documentazione. L’Ordine degli Ingegneri deve impegnarsi a raccogliere e classificare le informazioni sulla distruzione. Eli Haoui, direttore dell’Osservatorio Urbano, spiega in Al Akhbar che le esperienze precedenti sono difficili da sfruttare perché sono state insufficientimente documentate.

Questo divario è importante per gli abitanti. La ricostruzione di un villaggio non riguarda solo la sostituzione di ogni edificio distrutto con un nuovo edificio. Gli spazi collettivi, i monumenti storici e le forme urbane che contribuiscono alla memoria locale devono essere conservati.

L’Osservatorio deve riunire ingegneri, sondaggi, studenti e funzionari pubblici per esaminare i progetti e costruire una base di conoscenza. L’obiettivo è quello di fornire ai responsabili politici riferimenti tecnici. La ricostruzione potrebbe quindi evitare una successione di iniziative isolate.

La questione dell’identità è particolarmente sensibile dopo una grande distruzione. Una ricostruzione rapida ma ma malata del pensiero può profondamente alterare il carattere di un villaggio. Può anche creare alloggi senza ripristinare le condizioni di una vita collettiva. La sfida è quindi ricostruire comunità e non solo strutture.

Tuttavia, questa è una questione di urgenza. Le famiglie hanno bisogno di alloggio e servizi. Documentazione e pianificazione richiede tempo. Un equilibrio deve quindi essere tra la velocità del ritorno e la qualità dei progetti.

I servizi sanitari rimangono essenziali per mantenere le popolazioni

La salute è un altro elemento di questa capacità di rimanere nel sud. Durante la sua visita a Nabatiyeh, Joseph Aoun andò all’ospedale universitario governativo Nabih Berri. Al Joumhouria riferisce il 14 settembre 2026 che ha reso omaggio al personale che ha continuato a lavorare nonostante le difficili condizioni.

La Cattedra ha osservato che questi dipendenti avevano a volte messo a rischio la propria sicurezza per mantenere un minimo di servizi medici. Questa affermazione evidenzia la fragilità delle infrastrutture sanitarie nelle aree esposte alle operazioni militari.

Tuttavia, la continuità della cura svolge un ruolo diretto nel ritorno dei residenti. Persone anziane, malati cronici, donne incinte e bambini non possono muoversi permanentemente in una zona senza servizi medici accessibili. Un ospedale che continua a funzionare quindi diventa anche un fattore di stabilità demografica.

Lo stesso ragionamento vale per altri servizi pubblici. Amministrazione, comuni, scuole e infrastrutture di trasporto sono necessarie per il ritorno. Ecco perché la visita presidenziale comprendeva diversi edifici pubblici e funzionari locali. La questione sociale del Sud è inseparabile dal funzionamento quotidiano dello Stato.

Le famiglie affrontano un accumulo di spese

Oltre il Sud, il rientro rivela un deterioramento più generale delle condizioni di vita. Al Sharq descrive settembre come l’inizio di un nuovo periodo di alta spesa per le famiglie. Scuola e università aggiungono carburante, trasporto e preparazione invernale.

Questo accumulo colpisce particolarmente le famiglie a reddito medio. Non sempre possono beneficiare di aiuti ai più poveri, ma non hanno più risorse per mantenere la loro vecchia spesa. Il passaggio dall’istruzione privata alla pubblica è un esempio.

Il problema del carburante colpisce anche diversi post. Aumenta il costo del trasporto scolastico. Aumenterebbe l’efficienza dei generatori. Minaccia di aumentare la bolletta del riscaldamento. Così, un aumento del prezzo dell’energia si diffonde rapidamente nel bilancio familiare.

Lama Tawil chiede, ad Al Sharq del 14 settembre 2026, un intervento del Ministero dell’Istruzione sui bilanci delle scuole private. Sperava che venissero applicate le regole per l’esame dei bilanci con i comitati genitoriali. Questa domanda dimostra che la crisi sociale produce anche un requisito di controllo.

Le istituzioni private sostengono le proprie spese. I genitori evidenziano la loro capacità di pagare. Tra i due, lo Stato deve mantenere la continuità dell’istruzione. Allo stesso tempo, il settore pubblico ha bisogno di ospitare più studenti, affrontando le sue difficoltà logistiche.

Il rientro 2026-2027 concentra così diverse fragilità del paese. Le famiglie sfollate sono alla ricerca di posti per i loro figli. Altri lasciano il settore privato perché non possono più pagare. Le scuole pubbliche devono assorbire questa domanda mentre la loro preparazione rimane incompleta. Le istituzioni private aumentano i costi per coprire le loro spese. Infine, i combustibili aggravano tutti i costi.

La situazione sociale del 14 settembre 2026 è così letta attraverso tre esigenze fondamentali: l’abitazione, la cura e la scolarizzazione dei suoi figli. Nel Sud, queste esigenze sono un presupposto per il ritorno di persone sfollate internamente. Nel resto del paese, misurano la capacità delle famiglie di affrontare un nuovo anno di crisi. La ricostruzione può essere considerata efficace solo una volta che queste funzioni quotidiane hanno riconquistato sufficiente stabilità.

Cultura: Venezia consacra le donne Mentre il mondo arabo ancora vede la sua grande data del libro

La Mostra di Venezia termina con una forte presenza femminile

Il cinema domina chiaramente il materiale culturale disponibile nella stampa del 14 settembre 2026. La chiusura della 83esima edizione della Mostra di Venezia occupa diverse pagine e consente ai quotidiani di rivedere le opere premiate, gli attori e le tendenze distintive osservate durante il festival. Annahar dedica il suo trattamento della recinzione al posto delle donne. Asharq Al-Awsat guarda indietro il premio di prestazione maschile di John Malkovich. Il corpus è meno fornito in notizie culturali strettamente libanesi. Ci permette tuttavia di avvicinarci alla trasmissione artistica in Libano, in particolare attraverso la testimonianza di Hoda Akl Oueit.

Annahar riferisce, il 14 settembre 2026, che la chiusura della Mostra ha confermato la forte presenza delle donne tra i protagonisti di questa edizione. Il giornale sceglie anche di presentare questo fine del festival sotto l’idea di una donna che distingue da un altro. Questa lettura non riduce l’evento solo alla cerimonia di premiazione. Esso evidenzia una più ampia evoluzione del luogo di creatori e personaggi femminili nelle opere presentate.

Il festival rimane uno dei principali eventi del calendario cinematografico mondiale. Le ricompense hanno quindi un’influenza al di là di Venezia. Possono cambiare la carriera commerciale di un film e aumentare le sue possibilità in altre cerimonie principali. La selezione viene utilizzata anche per misurare i temi che attraversano il cinema contemporaneo. Le questioni di potere, identità, violenza, memoria e rapporti di genere occupano un posto importante nelle opere presentate.

Asharq Al-Awsat riferisce il 14 settembre 2026 che John Malkovich è stato assegnato il premio miglior attore per il suo ruolo in Wild Horse Nine. Il giornale aveva incontrato l’attore alcuni giorni prima dell’annuncio della lista. La manutenzione permette di capire il suo design del commercio. Malkovich spiega che non può interpretare un personaggio in cui non trova alcun punto di ingresso personale.

L’attore insiste che due attori non costruiscono mai esattamente lo stesso personaggio. Ognuno porta il suo linguaggio, il suo modo di parlare dialoghi e la sua comprensione del ruolo. Questo disegno rimuove il gioco da una semplice riproduzione delle intenzioni dello scenario. L’attore deve, secondo lui, esplorare il personaggio prima di giudicarlo.

Malkovich descrive il suo approccio come quello di un osservatore. Entra nei suoi personaggi cercando di comprenderli piuttosto che pronunciare un verdetto morale su di loro. In « Wild Horse Nine », incarna un ufficiale di intelligence che esegue le sue missioni da remoto prima di essere condotto ad esaminare le proprie azioni. Questa progressione interiore dà al personaggio una dimensione che va oltre la sua funzione nella trama.

Il trattamento di Asharq Al-Awsat ricorda anche la longevità di Malkovich. La sua ricompensa a Venezia non consacra una rivelazione. Ha una lunga carriera. Il premio permette quindi al giornale di riflettere sul lavoro degli attori e su come una personalità artistica può continuare a rinnovare il suo gioco dopo decenni di carriera.

Il cinema rimane un posto in cui interrogarsi piuttosto che uno spettacolo

La copertina di Venezia mostra anche che i quotidiani arabi non trattano più festival esclusivamente come sfilate di stelle. Le opere sono esaminate attraverso le loro scelte di allestimento e i loro temi. Questa evoluzione appare in diverse pagine culturali del corpo del 14 settembre 2026.

Annahar dedica una parte significativa del suo numero al festival e ai suoi film. Il giornale pone questa copertura tra i suoi principali argomenti del giorno. L’enfasi sul cinema contrasta con un’attualità generale dominata da guerre e crisi politiche. Ricorda che i grandi festival continuano a funzionare come spazi di circolazione internazionale di idee.

Questa funzione culturale è importante. Il cinema può affrontare questioni sociali e politiche senza adottare la forma di commento politico diretto. Le storie individuali possono rendere visibili i rapporti di potere o le fratture collettive. L’aumentata presenza di donne in opere e riconoscimenti può quindi essere letta come una trasformazione dello sguardo di personaggi femminili.

Asharq Al-Awsat illustra questa dimensione con la presenza del regista May el-Toukhy e l’attrice Mathilde Arcel intorno al film « Donna sconosciuta ». Il cinema scandinavo ed europeo continua quindi a svolgere un ruolo forte nella programmazione. Ma il trattamento giornalistico arabo cerca di rendere queste opere accessibili a un lettore che non ha necessariamente accesso immediato ai film.

Questa mediazione è una funzione essenziale delle pagine culturali. Non sono limitati per annunciare uscite. Forniscono un contesto, registi attuali e lavori di collocamento in tendenze più ampie. In un momento in cui le piattaforme moltiplicano il contenuto disponibile, questa selezione diventa sempre più utile.

La chiusura di Venezia mostra infine che il festival rimane un’area di legittimità artistica. Una ricompensa può portare un lavoro da un circuito riservato agli specialisti e dargli un pubblico internazionale. L’elenco funge quindi da filtro in un mercato in cui il numero di produzioni è in costante aumento.

Hoda Akl Oueit rivive la memoria artistica del Libano

La questione culturale libanese del corpus è più limitata, ma Annahar porta, il 14 settembre 2026, una notevole testimonianza intorno Hoda Akl Oueit. Il giornale pubblica una storia relativa a Henri Matisse e la trasmissione di una memoria artistica personale. Il titolo evoca il pittore francese che è venuto a bere un caffè a casa e ha lasciato dietro un lavoro.

Questo tipo di testimonianza appartiene ad un’altra forma di notizie culturali. Non è né una mostra né una uscita recente. Si tratta di conservare un ricordo e raccontare la circolazione dell’arte tra il Libano e le grandi figure della creazione internazionale.

La storia di Hoda Akl Oueit ricorda che la cultura libanese è stata a lungo costruita in un dialogo molto diretto con scene artistiche straniere. Beirut e Libano hanno accolto artisti, scrittori e intellettuali. Collezioni private, workshop e incontri personali hanno svolto un ruolo in questa storia così come istituzioni ufficiali.

Questa memoria è particolarmente importante in un paese in cui le guerre hanno distrutto o disperso parte degli archivi. Le testimonianze personali diventano allora fonti per ricostruire una storia culturale che non è sempre stata documentata sistematicamente.

L’evocazione di Matisse ha anche valore simbolico. Essa pone il Libano in una geografia artistica che trascende i confini nazionali. Il paese non è solo un produttore di colture prodotte altrove. Era un luogo di incontri, scambi e circolazione di opere.

Questa dimensione unisce un problema già visibile in altri settori culturali del corpus: quello della memoria. La conservazione di un lavoro, di un libro o di un testimone dipende dalla capacità di istituzioni e individui di tenere traccia del passato. In un contesto di ripetute crisi, questa funzione diventa particolarmente fragile.

Il mondo arabo è ancora alla ricerca di una vera stagione di libri

Al Araby Al Jadid ha aperto un dibattito diverso il 14 settembre 2026 con una domanda sull’esistenza di un vero e proprio incontro collettivo del libro nel mondo arabo. Il giornale mette in discussione la possibilità di creare una « nuova terra » per il libro, paragonabile alle grandi stagioni culturali che strutturano il rientro letterario in diversi paesi occidentali.

Il risultato è grave. Le istituzioni arabe moltiplicano le fiere del libro e gli eventi speciali, ma lottano per creare un momento comune in grado di mobilitare lettori a lungo termine, librerie, editori, media e autori. Il problema quindi non risiede nella totale assenza di eventi. Si trova nella loro difficoltà a produrre una dinamica culturale continua.

Al Araby Al Jadid pone questa domanda nel contesto di un fragile mercato globale del libro. Nei paesi occidentali, l’aumento dei nuovi sviluppi, la pressione sul commercio e la concentrazione di attenzione su alcuni titoli creano anche difficoltà. Alcuni attori cercano quindi di inventare nuove forme di incontro letterario.

Il mondo arabo, tuttavia, ha una situazione diversa. I mercati dei libri sono frammentati. La distribuzione tra i paesi rimane difficile. I costi di trasporto e le restrizioni amministrative possono rallentare la circolazione delle opere. A questo si aggiungono le differenze nel potere d’acquisto e la debolezza di molte reti di libreria.

Il giornale cita lo sguardo molto critico dello scrittore marocchino Mohamed Aziz Mesbahi. Descrive un ambiente in cui i cinema sono scomparsi, i teatri si sono indeboliti e le biblioteche sono a volte piene di opere inutili. Questo è un giudizio personale particolarmente duro. Tuttavia, riflette la vera preoccupazione per lo stato delle infrastrutture culturali.

La domanda posta da Al Araby Al Jadid va quindi oltre la lettura da sola. Riguarda l’intero ecosistema del libro. Un appuntamento letterario ha senso solo se i libri possono circolare, se i librerie hanno un pubblico e se i media seguono oltre pochi giorni di protesta.

Michel Butor e la capacità del romanzo di cambiare forma

Al Araby Al Jadid dedicò anche una pagina al centenario di Michel Butor il 14 settembre 2026. Lo scrittore francese, nato nel 1926 e morto nel 2016, rimane associato al Nuovo Romano e alla ricerca di forme in grado di cambiare il rapporto tra il lettore e la narrazione.

Il giornale torna a « La Modification ». Butor utilizza la seconda persona per posizionare il giocatore in una posizione insolita. Questo più semplicemente osserva un carattere dall’esterno. È addestrato direttamente nel movimento della narrazione.

Questa tecnica appartiene ad un periodo durante il quale diversi scrittori francesi hanno cercato di rompere con le forme classiche del romanzo. Intrigo lineare, il carattere psicologico tradizionale e la posizione del narratore sono stati interrogati. L’obiettivo non era solo quello di produrre una novità formale. Si trattava di trovare una scrittura che potrebbe spiegare nuove relazioni tra l’individuo e il mondo.

Il promemoria di questa esperienza assume un significato particolare nell’attuale dibattito sul libro. Mentre l’industria editoriale si trova di fronte alla sovrapproduzione di titoli, rimane la questione della forma letteraria. La visibilità commerciale non è sufficiente per creare un lavoro sostenibile. Il centenario di Butor ci ricorda così che la storia letteraria è costruita anche attraverso scrittori che hanno cambiato le regole della narrazione.

Al Quds Al Arabi porta un altro esempio di questa vitalità con la presentazione il 14 settembre 2026 del romanzo « La capitale, Bab al-Sour » dello scrittore iracheno Ali Salah Baldawi. Il lavoro si svolge in una zona reale della città irachena di Balad. Il titolo gioca sul rapporto tra centro e periferia, ma anche tra interno ed esterno.

Il romanzo utilizza così il posto come elemento strutturante. Il quartiere non è solo un arredamento. Diventa uno spazio in cui si incontrano memoria, violenza e trasformazione psicologica. Questo approccio conferma l’importanza del territorio e della storia recente in parte della letteratura araba contemporanea.

Ripristinare Libri per mantenere la memoria dei materiali

Al Quds Al Arabi ha anche riferito il 14 settembre 2026 sul lavoro di un workshop vincolante e di restauro a Istanbul. Rari libri, secoli, sono restaurati per preservare le loro copertine, pagine e struttura.

Il workshop appartiene ad un centro di ricerca e insegnamento a Istanbul. Dalla sua creazione nel 2017 sono state elaborate più di mille opere. Questa attività ricorda che la conservazione culturale si basa su professioni tecniche che spesso non sono visibili.

Un’opera antica è sia un testo che un oggetto. La carta, l’inchiostro, il legante e le tracce d’uso forniscono informazioni sul periodo in cui circolava. Troppo aggressivo un restauro può cancellare parte di questa storia. Al contrario, l’assenza di intervento può portare alla scomparsa fisica del documento.

Al Quds Al Arabi evoca anche una mostra dedicata a questo mestiere. Quaranta rari lavori restaurati sono stati presentati con altri pezzi ancora nella loro condizione precedente. Il confronto permette al pubblico di capire il lavoro necessario per mantenere un patrimonio scritto.

Questa iniziativa entra indirettamente nelle preoccupazioni libanesi sulla memoria culturale. In entrambi i casi, il problema è la trasmissione. I lavori non sopravvivono da soli. Hanno bisogno di archivi, ristoratori, biblioteche, collezionisti e istituzioni capaci di preservarli.

Una piccola agenda culturale libanese nel corpo di oggi

La stampa del 14 settembre 2026 fornisce pochi dettagli per stabilire un vero e proprio programma di mostre, concerti ed eventi culturali che si tengono in Libano. Il corpus documenta il cinema, la letteratura e la memoria artistica, ma non fornisce abbastanza date, luoghi e orari verificabili per costruire un’agenda libanese completa senza aggiungere informazioni al di fuori delle fonti.

Questo è di per sé un’indicazione della gerarchia degli eventi attuali. Le pagine dei giornali sono in gran parte assorbite dalla guerra, dalla politica e dalle difficoltà economiche. La cultura rimane presente, ma soprattutto da importanti eventi internazionali, opere letterarie e temi del patrimonio.

Tuttavia, il materiale disponibile mostra diverse linee forti. Il cinema internazionale rimane uno spazio importante di creazione e riconoscimento, come illustrato dalla recinzione di Venezia. La memoria artistica libanese continua a essere trasmessa attraverso testimonianze individuali. Il mondo arabo sta ancora cercando di costruire una stagione di libri che può superare la successione di fiere. Infine, il restauro di opere antiche ci ricorda che la cultura dipende anche dalla conservazione materiale delle sue tracce.

Tecnologia: intelligenza artificiale tra accelerazione incontrollata, autonomia di sistema e battaglia per la sovranità digitale

I leader del settore iniziano a avvertire la propria tecnologia

L’intelligenza artificiale domina la notizia del 14 settembre 2026. Il dibattito non si concentra più solo sulle prestazioni dei nuovi sistemi. Si muove verso la loro crescente autonomia, i rischi associati al loro uso e la capacità degli esseri umani di mantenere il controllo. Al Araby Al Jadid dedica così un dossier importante agli avvisi rilasciati da ricercatori e funzionari del settore. Annahar esamina i segni tecnici che alimentano queste preoccupazioni. Allo stesso tempo, Asharq Al-Awsat e Al Quds Al Arabi mostrano che l’intelligenza artificiale sta diventando un problema di potere tra stati, in particolare all’interno di Brics. Un altro dibattito finalmente è apparso in Al Araby Al Jadid: quello del luogo reale delle fonti arabe nei sistemi di intelligenza artificiale.

Al Araby Al Jadid riferisce il 14 settembre 2026 che gli avvisi provengono da personalità direttamente coinvolte nello sviluppo dei sistemi più avanzati. Dario Amodei è uno dei leader citati. Ritiene che la capacità stia progredendo ad un ritmo più elevato della comprensione e dei meccanismi per controllarla. Il problema non è quindi più presentato come ipotesi molto distante. Sembra come i modelli diventano in grado di svolgere più compiti senza un costante intervento umano.

Il giornale menziona anche Jacob Steinhardt e diversi specialisti che ritengono che l’attuale gara aumenti i rischi. La concorrenza non è più limitata alle prestazioni tecniche. Le aziende occidentali si misurano a vicenda, ma devono anche tener conto dei loro concorrenti cinesi. Questa rivalità internazionale crea una pressione permanente per produrre modelli più potenti.

In questo modo, rallentare per effettuare più controlli può essere visto come uno svantaggio commerciale. Al Araby Al Jadid sottolinea il rischio di rivedere gli imperativi di sicurezza retrocessi agli obiettivi economici. Le aziende sono alla ricerca di investimenti, utenti e anticipo tecnico. Possono quindi essere incoraggiati a ridurre i tempi di valutazione del rischio.

Il problema diventa più importante quando i sistemi non sono più limitati alla produzione di testo. I nuovi modelli possono utilizzare strumenti, agire in ambienti digitali e sequenze multiple operazioni. La loro autonomia aumenta quindi allo stesso tempo delle loro capacità. Le conseguenze di un errore o di un comportamento inaspettato possono quindi superare una semplice risposta errata.

I test di sicurezza mostrano una maggiore autonomia

Annahar riferisce il 14 settembre 2026 che le preoccupazioni attuali sono alimentate da un accumulo di segnali tecnici. Gli avvertimenti di Dario Amodei, Sam Altman e Elon Musk non sono nuovi. Ciò che cambia è la natura delle capacità osservate. I modelli gradualmente si muovono da rispondere alle domande per svolgere compiti lunghi e complessi.

Ora possono usare strumenti, cercare vulnerabilità e interagire con i sistemi digitali reali. Ciò cambia la natura del rischio. Un modello che produce una cattiva risposta rimane limitato dal suo ambiente. Un modello capace di agire può, d’altra parte, trasformare un errore in azione.

Annahar è particolarmente interessato al lavoro del British Institute of Artificial Intelligence Security. Testa i sistemi più avanzati per valutare la loro capacità di svolgere compiti con maggiore autonomia. L’istituto monitora anche le capacità legate alla ricerca dell’intelligenza artificiale. In particolare, essa mira a determinare la misura in cui i sistemi possono produrre versioni semplificate di ricerca e sviluppo da solo.

Questa capacità è particolarmente sensibile. Un sistema capace di contribuire a migliorare altri sistemi di intelligenza artificiale potrebbe contribuire ad accelerare lo sviluppo del settore. La velocità del progresso non dipenderebbe più solo dal numero di ricercatori umani. Parte del lavoro potrebbe essere gestito dai modelli stessi.

Al Araby Al Jadid riferisce anche, il 14 settembre 2026, che i modelli hanno mostrato, durante i test di sicurezza, la loro capacità di accesso non autorizzato sistemi esterni. Il giornale presenta questi incidenti come segnali di avvertimento. Essi mostrano che un modello sufficientemente autosufficiente può sfruttare le sue capacità tecniche in un ambiente che non era destinato ad esso.

La sicurezza informatica diventa quindi una delle prime aree in cui i rischi possono essere misurati in pratica. Le stesse funzionalità possono essere utilizzate per identificare un difetto per correggerlo o per sfruttarlo. La differenza si basa sulle istruzioni fornite al sistema, i suoi limiti e la capacità dei suoi progettisti di prevenire azioni indesiderate.

Le frodi e la pirateria diventano fattori di prova decisivi

Al Araby Al Jadid sottolinea il potenziale per la diversione di sistemi avanzati. La pirateria e la frode rendono già possibile capire come la tecnologia progettata per aiutare gli utenti può diventare uno strumento pericoloso. Gli ambienti più complessi un modello comprende, più può fornire assistenza dettagliata a una persona che cerca di bypassare le loro protezioni.

Quindi la domanda non è solo se l’intelligenza artificiale diventa più intelligente. È necessario determinare quali azioni diventa capace di realizzare. Un sistema che controlla la programmazione, include reti di computer e può agire su Internet riunisce diverse funzionalità che, combinate, cambiano la scala dei rischi.

Al Quds Al Arabi riferisce il 14 settembre 2026 che l’Istituto britannico per la sicurezza dell’intelligence artificiale si preoccupa anche del comportamento autonomo non autorizzato durante i test. Il giornale estende questa riflessione alle scienze della vita. Un sistema in grado di aiutare i ricercatori a scoprire i farmaci potrebbe, in teoria, anche facilitare il lavoro di un attore che cerca di produrre un patogeno.

Il giornale non presenta questa possibilità come un evento già realizzato. Si tratta di un rischio teorico associato alla diffusione di capacità scientifiche avanzate. Questa distinzione è importante. Il problema è l’accesso a conoscenze e strumenti che possono essere utilizzati in modo doppio.

I ricercatori devono quindi valutare i sistemi prima della diffusione. Ciò richiede test capaci di replicare situazioni vicine alla realtà. Ma i modelli più complessi diventano, più difficile diventa prevedere tutti i comportamenti possibili.

La sicurezza dell’intelligenza artificiale sta quindi entrando in una nuova fase. Non è più sufficiente verificare che un sistema rifiuti una richiesta esplicitamente pericolosa. È necessario esaminare cosa può fare quando ha diversi strumenti, un obiettivo e uno spazio politico significativo.

Gli scenari esistenti sono fuori dalla fantascienza

La maggiore preoccupazione è la possibilità di perdere il controllo di sistemi molto più potenti. Al Araby Al Jadid riferisce, il 14 settembre 2026, dichiarazioni particolarmente allarmanti da parte dei ricercatori del settore. Alcuni suggeriscono che c’è un rischio di scomparsa dell’umanità.

Il giornale cita Jacob Steinhardt e Evan Hubinger, un ricercatore di sicurezza. Hubinger ritiene che l’intelligenza artificiale potrebbe, in determinate condizioni, acquisire capacità sufficientemente pericolose per minacciare l’esistenza umana. Queste dichiarazioni devono essere presentate per quello che sono: valutazioni di rischio fatte da specialisti, non la previsione certa di un disastro.

Al Quds Al Arabi riprese simili preoccupazioni il 14 settembre 2026. Il giornale nota che gli scenari precedentemente associati alla fantascienza sono ora pubblicamente discussi da persone che lavorano nel settore. Questo sviluppo è di per sé un cambiamento importante.

Tuttavia, ci sono diversi livelli di rischio nel dibattito. Alcuni pericoli esistono già, come frode, manipolazione, errori e alcuni usi maligni. Altri riguardano le capacità emergenti, compresa l’autonomia nell’esecuzione di compiti complessi. Infine, gli scenari esistenziali richiedono sistemi futuri molto piÃ1 potenti e difficili da controllare.

Consolidare questi tre livelli impedirebbe la comprensione del problema. I rischi immediati possono essere indagati da fatti osservabili. I rischi futuri richiedono presupposti. Tuttavia, i ricercatori che si riferiscono a loro considerano che la mancanza di certezza non giustifica l’inazione, in quanto le potenziali conseguenze sarebbero estremamente gravi.

Questa logica spiega le chiamate a rallentare determinati sviluppi o a rafforzare i meccanismi di controllo. Il problema centrale diventa quello di quando una capacità deve essere regolata. L’attesa di un problema può essere accettabile per una tecnologia facilmente reversibile. Questo diventa molto più difficile quando le potenziali conseguenze sono importanti.

Brics vuole costruire la propria infrastruttura di intelligenza artificiale

Il dibattito non riguarda solo la sicurezza. L’intelligenza artificiale sta anche diventando un problema geopolitico. Al Quds Al Arabi ha riferito il 14 settembre 2026 che il presidente cinese Xi Jinping ha proposto la creazione di una zona Brics dedicata all’intelligenza artificiale open source.

L’obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione tra i principali modelli linguistici, la loro formazione e la costruzione di un ambiente tecnologico aperto. Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia per trasformare Brics in una piattaforma di cooperazione tra le economie emergenti.

Asharq Al-Awsat riferisce il 14 settembre 2026 che l’intelligenza artificiale è ora una delle nuove aree di cooperazione pratica del gruppo. Non si tratta solo di software. Lo sviluppo di queste tecnologie dipende dall’accesso a semiconduttori avanzati, data center e l’energia necessaria per operarle.

L’energia tecnologica si basa quindi sulle infrastrutture industriali. Un paese può avere ricercatori e dati senza essere in grado di formare i sistemi più avanzati se non ha una capacità di calcolo sufficiente. Questa dipendenza trasforma i semiconduttori e i centri dati in risorse strategiche.

L’iniziativa cinese mira quindi a ridurre la dipendenza dei membri di Brics e a promuovere la circolazione degli strumenti tra di loro. Fa anche parte della rivalità con gli Stati Uniti e i suoi partner. L’intelligenza artificiale sta diventando un elemento aggiuntivo in una competizione già che coinvolge il commercio, i pagamenti, l’energia e le infrastrutture.

Asharq Al-Awsat ricorda che la dichiarazione Brics riconosce anche il potenziale dell’intelligenza artificiale per sostenere la crescita economica. Il contrasto con gli avvertimenti dei ricercatori è quindi sorprendente. Le stesse tecnologie sono presentate sia come fonte di crescita che come rischio che richiede un monitoraggio molto più forte.

La lingua araba apre il dibattito sulla sovranità della conoscenza

Al Araby Al Jadid affronta un altro problema tecnologico il 14 settembre 2026: il luogo delle fonti arabe nei sistemi di intelligenza artificiale. Il fatto che un modello risponda correttamente in arabo non garantisce che abbia effettivamente consultato riferimenti di qualità arabi.

Questa distinzione è essenziale per la ricerca. Un sistema può produrre una risposta in un arabo fluido dalla conoscenza principalmente da fonti in altre lingue. La qualità linguistica della risposta può quindi dare un’impressione fuorviante della diversità documentaria utilizzata.

Il giornale è particolarmente interessato alle scienze umane. Il ricercatore arabo ha diverse difficoltà. Ci sono meno fonti digitalizzate, meno strumenti sono maturi e i criteri di valutazione non sempre soddisfano le sue esigenze.

Il dibattito sul progetto enciclopedico Arabica illustra questa difficoltà. L’idea è di utilizzare l’intelligenza artificiale per produrre una prima versione da riferimenti affidabili prima che uno specialista esegue i controlli necessari. Il modello diventa quindi uno strumento di preparazione piuttosto che un’autorità scientifica.

Da questo esempio, Al Araby Al Jadid sviluppa la nozione di sovranità della conoscenza. Questo non significa segregare le tecnologie globali. Si tratta di digitalizzare il patrimonio arabo, documentarlo e partecipare alla definizione delle regole per tracciare e valutare queste fonti.

Il rischio è se non avere sistemi che parlano arabo senza realmente lavorare dal patrimonio intellettuale arabo. Per un utente ordinario, questa differenza può andare inosservata. Per un ricercatore, è fondamentale. Una risposta ben formulata non sostituisce la fonte o la verifica delle fonti.

La tecnologia sta entrando in una fase di scelta politica

I file del 14 settembre 2026 mostrano che l’intelligenza artificiale è andato oltre la fase di innovazione spettacolare. Tre questioni stanno diventando centrali. Il primo riguarda il controllo dei sistemi in quanto diventano più indipendenti. La seconda riguarda la concorrenza tra imprese e Stati. La terza riguarda i dati e le conoscenze in diverse lingue e culture.

I test riportati da Annahar mostrano perché la sicurezza sta diventando urgente. I modelli iniziano a svolgere compiti lunghi, utilizzare strumenti e agire su sistemi reali. Al Araby Al Jadid mostra che alcuni funzionari del settore ritengono che questo sia troppo veloce. Al Quds Al Arabi estende le preoccupazioni alla scienza dual-purpose.

Allo stesso tempo, Brics vuole sviluppare un’infrastruttura più autonoma intorno all’intelligenza artificiale. La Cina offre un ambiente aperto per modelli, formazione e sviluppo. La posta in gioco è economica, ma anche strategica.

Infine, la questione araba ricorda che il potere digitale non dipende esclusivamente dal possesso di modelli. Dipende anche dalla presenza di conoscenze nei dati ai quali questi modelli possono accedere. Acquisire archivi, documentare riferimenti e migliorare la loro visibilità diventa quindi una politica tecnologica completa.

La stampa del 14 settembre 2026 descrive così una tecnologia che è arrivata a un punto di svolta. La capacità sta crescendo rapidamente, ma le regole, le infrastrutture di controllo e la rappresentazione della conoscenza non progrediscono necessariamente allo stesso ritmo. È proprio questo divario che ora concentra le preoccupazioni.