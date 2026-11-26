La legge distingue una controversia al caisse da una manipolazione della concorrenza. Questo è ciò che la direzione della protezione dei consumatori e l’autorità di concorrenza possono fare.

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Joseph Aoun ha chiesto all’Autorité nationale de la concurrence di combattere i monopoli e la manipolazione dei prezzi durante un incontro con il suo presidente, il giudice Roula Akoum e i suoi membri. Tuttavia, un aumento dei prezzi non è sufficiente per stabilire un accordo. La legge libanese conferisce all’Autorità e alla tutela dei consumatori due ruoli distinti.

Lo stesso prezzo non è sempre un prezzo concordato

La legge 281 del 15 marzo 2022 vieta, tra l’altro, gli accordi tra concorrenti volti a fissare artificialmente i prezzi, la condivisione di un mercato o il coordinamento delle loro offerte in un invito all’offerta. Le tariffe da sole non dimostrano un accordo. I commercianti che acquistano lo stesso prodotto in valuta estera e sopportano gli stessi costi di trasporto possono passare allo stesso tempo. Al contrario, uno scambio di istruzioni sui prezzi o una distribuzione concordata dei fornitori darebbero un altro oggetto all’indagine.

Un margine elevato non è l’unica differenza tra i costi di vendita al dettaglio e quelli di lavoro. Trasporto, stoccaggio, tasse e volumi devono essere riportati sullo stesso prodotto e sulla stessa data. Anche se un margine rimane alto dopo questo confronto, la questione della concorrenza è se la pratica illecita impedisce ad altri venditori di entrare nel mercato o contestare tale prezzo.

Due canali di segnalazione

Un prezzo visualizzato diverso dal prezzo fatturato o una promozione le cui condizioni non sono soddisfatte è principalmente una denuncia del consumatore. Il Ministero dell’Economia e del Commercio pubblica 1739 e un modulo di richiesta. Il biglietto, una foto del prezzo, la data e l’indirizzo danno un punto di partenza preciso al controllo.

Per una pratica che possa falsare il mercato, l’articolo 36 della legge prevede che il consiglio dell’Autorità possa avviare un procedimento ex officio e ricevere riferimenti da istituzioni, associazioni di consumatori registrate e società, tra gli altri. Può anche prendere in considerazione un reclamo da una persona che ha il diritto e l’interesse di agire. La procedura di rinvio e di esame è regolata da un decreto. Questo rimedio non è quindi semplicemente la trasmissione di un biglietto in contanti al call center del dipartimento.

Se una violazione è stabilita alla fine del procedimento, la legge consente, tra l’altro, di ordinare la cessazione della pratica o, a condizione di adottare misure protettive. L’Autorità può anche dare un parere sui prezzi o sulle tariffe regolamentate nell’ambito delle sue competenze. La riunione di Baabda non ha annunciato né un dossier aperto contro un settore specifico né una nuova tariffa applicabile.

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