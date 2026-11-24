IOM ha registrato 304.520 persone ancora sfollate internamente il 28 ottobre 2026. Sopra e sopra i rendimenti riportati, alloggi, sistemi idrici, scuole e cure sono prerequisiti per il reinsediamento sostenibile. Gli aiuti all’affitto, l’appello umanitario e il finanziamento di progetti di opere pubbliche non coprono le stesse esigenze.

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L’Organizzazione Internazionale per la Migrazione ha registrato 304.520 persone ancora sfollate all’interno del Libano il 28 ottobre, rispetto a circa 360.000 citati dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in agosto. Il divario non dice quante famiglie hanno trovato una casa dove possono rimanere. Tra gli aiuti in affitto versati per alcuni mesi e le opere pubbliche che possono richiedere molto più tempo, né i beneficiari né i bilanci né i risultati sono contati allo stesso modo.

La maggior parte degli IDP non vive in un centro di accoglienza

L’indagine dell’Organizzazione internazionale per la migrazione (IOM), pubblicata il 29 ottobre, è l’ultima valutazione comparabile nazionale identificata nella sua serie pubblica. Si riferisce a 11.210 persone ospitate in 138 centri collettivi e 293,310 persone sfollate internamente al di fuori di tali strutture. In altre parole, più del 96 per cento delle persone sfollate monitorate non appaiono nel conteggio dei centri. Questa distribuzione non indica quanto viene pagato l’affitto, vivendo con parenti o in alloggi precari. D’altra parte, mostra perché il numero di posti nei centri non è sufficiente per valutare le esigenze di alloggio.

Anche la distanza conta. Nella stessa indagine, il 73 per cento degli IDP ha cambiato i governatorati. IOM stima che l’81 per cento di coloro che sono fuggiti dal governorato di Nabatiyah ha lasciato un altro governatorato. L’alloggio temporaneo quindi fa parte della domanda di scuole, cure e acqua ai comuni riceventi, mentre le località originali devono ripristinare i propri servizi. La distribuzione geografica dell’indagine contribuisce a distinguere queste esigenze senza fissare gli importi da assegnare.

Le 360.000 persone che l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha dichiarato di essere ancora spostato il 18 agosto corrispondono ad una situazione precedente. Il bilancio nazionale dell’OM è aumentato a 341.228 il 15 settembre e a 329.686 il 29 settembre. La relazione del segretario generale dell’ONU pubblicata a novembre cita l’ultima cifra di settembre: la data più recente della relazione non trasforma questi dati in una nuova misura. La figura alla fine di ottobre non comprende anche tutti coloro che sono fuggiti dall’inizio dei combattimenti, né quelli che sono andati all’estero.

Allo stesso tempo, IOM riferisce che 964.689 persone sfollate internamente hanno iniziato a tornare alle loro comunità originali alla data del suo ultimo sondaggio. E’ un indicatore di movimento, non un rapporto di reinsediamento. Nelle osservazioni di settembre a Sud e Nabatiyah, l’UNHCR ha descritto le famiglie che ritornano per mancanza di alloggi, servizi o risorse adeguate. Si riferisce anche a ritorni motivati dall’incapacità di continuare a pagare per l’alloggio altrove. Una persona può quindi essere tornata alla sua località senza aver trovato le condizioni che gli consentano di rimanere lì.

Aiuto in affitto vi aiuta a lasciare un rifugio, non riparare una casa

Il 13 novembre il Ministero degli Affari Sociali e dell’UNHCR hanno annunciato l’aiuto di $280 al mese per sei mesi per 2.700 famiglie dislocate libanesi, a partire da circa 1.800 famiglie che vivono in centri collettivi. Si tratta di un aiuto transitorio per le famiglie selezionate, non di una scala di compensazione per la distruzione. L’alloggio proposto deve essere verificato prima della firma di un accordo e i pagamenti iniziano. Le 2.700 famiglie costituiscono il perimetro annunciato dello schema, non un certo numero di famiglie che hanno già ricevuto il denaro.

La priorità data ai centri risponde ad una necessità immediata: permettere alle famiglie che non possono tornare a lasciare alloggi collettivi. Ma la figura nazionale dell’IOM indica che la maggior parte degli spostamenti avviene altrove. Una famiglia con parenti non è contata tra i residenti di un centro. Tuttavia, potrebbe essere necessario un alloggio conveniente vicino alla scuola, la cura o il lavoro. La cifra di 2.700 famiglie non può essere paragonata direttamente a 304.520 sfollati per calcolare un tasso di copertura: le unità e i criteri non sono gli stessi.

Un’altra domanda è il periodo di sei mesi previsto. Se l’alloggio originale non è stato riabilitato e il reddito della famiglia non è sufficiente a recuperare il suo affitto da solo alla fine dell’aiuto, l’alloggio individuale non ha risolto il problema del ritorno. Non vi è alcun programma generale per la riabilitazione di alloggi privati a seguito dell’annuncio di questo regime.

Una casa abitabile non è sufficiente quando i servizi sono carenti

Le osservazioni dell’UNHCR e la valutazione dell’UNICEF consentono di distinguere due livelli di riparazione. C’è ciò che rende possibile vivere nell’abitazione stessa, e poi ciò che rende possibile mantenere in tempo: un servizio d’acqua funzionante, una scuola accessibile e la cura a una distanza ragionevole. Se manca uno di questi servizi, il costo del ritorno può passare alla famiglia, ad esempio sotto forma di trasporto giornaliero o acquisti di acqua.

Nel rapporto sull’andamento di settembre, l’UNICEF ha riferito che in agosto e settembre sono stati intrapresi più di 30 interventi di riparazione e manutenzione delle stazioni idriche per mantenere la fornitura di oltre 354.000 persone, comprese le persone sfollate internamente. Questa cifra riguarda gli utenti interessati da questi interventi: non è il numero di persone che ritornano a casa, né è un conteggio di comuni dove tutte le strutture sono state riabilitate. La stessa relazione osserva che i costi operativi, i requisiti di carburante e i danni alle infrastrutture continuano a pregiudicare i servizi.

La situazione è paragonabile per la scuola. La valutazione pubblicata a settembre dal Ministero dell’Istruzione con il sostegno dell’UNICEF ha riguardato 1.008 strutture educative. Ci sono 436 strutture danneggiate e 37 distrutti. Documenta il degrado del parco esaminato, non il numero di classi che ora sarebbero carenti in ogni località. Cancellare una scuola che ha servito come rifugio non garantisce anche una ripresa delle classi: a seconda dell’edificio, può ancora essere necessario riparare, riadattare e organizzare la ricezione degli studenti.

Dalle necessità umanitarie alla ricostruzione, bilanci separati

Per il periodo da settembre a dicembre, il supplemento al Piano di Risposta del Libano ammonta a 385,88 milioni di dollari in requisiti di finanziamento per interventi prioritari per 732,125 persone. E’ una richiesta di finanziamento, non l’importo ricevuto. Il target di riferimento supera quelli ancora sfollati alla data dell’indagine di ottobre: il piano comprende, tra l’altro, le persone che ritornano alle loro comunità e ad altre popolazioni vulnerabili. Il sostegno all’affitto, le piccole riparazioni ai rifugi e il ripristino dei servizi sono tra gli interventi previsti. Il piano non promette la ricostruzione di ogni abitazione distrutta.

Il prestito di LEAP è sotto un altro schema. Approvato nel giugno 2025, il suo finanziamento iniziale di $250 milioni è quello di sostenere la riabilitazione delle infrastrutture e delle utilità sotto la responsabilità del Consiglio di Sviluppo e Ricostruzione. Non è né una busta di affitto né un fondo di compensazione per i proprietari. La visita della Banca mondiale annunciata il 16 novembre si è concentrata sull’accelerazione dell’attuazione dei progetti esistenti. Il registro finanziario della Banca mostra circa 4,41 milioni di dollari versati sul prestito. Tale importo non indica quali strutture vengono riaperte: l’erogazione del creditore, il contratto assegnato e una nuova struttura operativa sono tre passi distinti.

La scorta di abitazioni distrutta rimane di un’altra grandezza. Nella relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica del Libano stima che circa 36.000 unità abitative sono state distrutte nei governatorati meridionali e Nabatiyah. Si tratta di una stima dei danni, non del numero delle famiglie ammissibili all’assistenza. Né il rapporto indica quante di queste abitazioni sono state ricostruite fin dall’indagine.

Al fine di valutare i progressi compiuti nei prossimi mesi, tre misure saranno quindi più istruttive di un totale di restituzioni prese in isolamento: il numero di famiglie effettivamente sistemate e la durata della loro sistemazione, il ritorno al servizio dell’attrezzatura da cui dipendono e lo stato delle riparazioni di alloggiamento. La diminuzione del numero di persone sfollate è un segnale. Trovare un tetto, acqua e scuola senza essere costretti a lasciare è un altro.

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