Il Libano affronta il Bahrain mercoledì 25 novembre a mezzogiorno, Beirut, nei quarti di finale della Asian Beach Football Cup. Due prime vittorie di gruppo qualificarono il libanese. Il vincitore giocherà la semifinale venerdì contro l’Iran o l’Arabia Saudita a Phang Nga, Thailandia. Il Libano ha vinto contro il Vietnam e l’Afghanistan prima di andare in Iran. Il Bahrain ha vinto il secondo posto nel suo gruppo battendo l’Iraq.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Libano affronterà il Bahrain mercoledì 25 novembre nei quarti di finale della Asian Beach Football Cup. Il kick-off è alle 17:00 presso la Ban Nam Khem Beach Arena di Phang Nga, Thailandia, a mezzogiorno di Beirut. La selezione libanese si concluse secondo nel suo gruppo e tornò ai quarti di finale per la seconda edizione consecutiva.

Beach football: due vittorie chiamate Libano

Il Libano ha costruito la sua qualifica nelle sue prime due partite. Ha vinto 7-4 contro il Vietnam, poi 5-0 contro l’Afghanistan. Questi sei punti gli hanno permesso di rimanere secondo nel Gruppo B dopo la sua sconfitta il lunedì contro l’Iran, tenendo il titolo e prima nel gruppo. Contro l’Afghanistan, il portiere Ali Hallal respinse più volte prima che il Libano partisse alla fine della partita. Il capitano Mohamad Merhi ha segnato due volte.

Mentre il quartiere si avvicinava, Ahmad El Khatib crede che la sconfitta contro l’Iran non minasse la fiducia del gruppo. Il giocatore vede una partita equilibrata e mette in evidenza i risultati del Bahrain nella prima fase. Non si tratta più di gestire una classifica di gruppo: il vincitore continua, il perdente lascia il torneo.

Il Bahrain ha vinto il suo posto contro l’Iraq

Il Bahrain è arrivato secondo nel Gruppo A dietro il Giappone. Battere i giapponesi nella loro prima partita, la selezione poi ha vinto i colpi contro la Thailandia. Ha ottenuto la sua qualifica battendo l’Iraq 1-0. Così, come il Libano, ha preso un quarto con due vittorie, ma una delle sue è stata giocata dopo il tempo di gioco.

Il calendario di gara si riserva il vincitore del Bahrain-Lebanon una semifinale venerdì 27 novembre a mezzogiorno, Beirut. Troverà lì il vincitore dell’Iran-Arabia Saudita.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews