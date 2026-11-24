Il Senato ha votato lunedì 23 novembre per imporre l’indennità giornaliera per determinate condizioni a lungo termine. La votazione cambia progetto di bilancio 2027, non le attuali regole. L’emendamento riguarda il reddito sostitutivo durante una sosta di lavoro, non il rimborso delle cure.

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Il Senato ha approvato lunedì 23 novembre, un emendamento al 2027 Finance Bill che rimuoverebbe l’esenzione dall’imposta sul reddito dalle indennità giornaliere pagate per alcune malattie a lungo termine. I senatori hanno approvato questa misura con 194 voti a 146. Questo è un voto su un articolo del bilancio statale, non l’adozione finale di una legge.

Un’esenzione che il Senato propone di rimuovere

L’attuale legge esonera le indennità giornaliere versate dalla previdenza sociale o dalla Mutualità sociale agricola per una condizione che richiede un trattamento prolungato e un’assistenza particolarmente costosa. Il governo aveva proposto di fare metà di queste indennità imponibili. Con due emendamenti identici alla sezione 2, i senatori hanno mantenuto la loro piena inclusione nel reddito imponibile, secondo le norme applicabili ai salari e agli stipendi.

La piena imposizione significa che tutte le compensazioni sarebbero incluse nel calcolo del reddito imponibile, non che lo Stato avrebbe raccolto tutto. La misura inoltre non fissa un nuovo calendario di rimborsi per le consultazioni o il trattamento a lungo termine. Il voto è sugli importi che compensano la perdita di reddito durante la cessazione del lavoro.

La parte delle entrate è ancora in discussione

L’Assemblea nazionale ha respinto il progetto di bilancio del governo il 4 novembre. Dal 20 novembre il Senato ha esaminato la sua componente di entrate; lo studio degli stanziamenti di spesa deve seguire. La votazione sulle indennità stabilisce quindi la formulazione adottata dai senatori in questa fase. Il progetto può ancora evolversi nelle seguenti letture e rimane in vigore l’esenzione prevista dal codice fiscale generale.

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