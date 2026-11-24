Cinque persone sono state trovate morte lunedì in un’abitazione a Kehl, in Germania, vicino a Strasburgo. Due bambini gravemente feriti sono stati trasferiti a istituzioni specializzate, tra cui in Francia. La polizia di Offenburg ha aperto un’indagine e non ha stabilito la causa della morte nel loro ultimo comunicato stampa.

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Cinque persone sono state trovate morte lunedì 23 novembre in una dimora a Kehl, sulla riva tedesca del Reno, di fronte a Strasburgo. Due bambini gravemente feriti sono stati evacuati a istituzioni specializzate, tra cui in Francia, ha detto la polizia di Offenburg. Non ha annunciato la causa della morte.

I vigili del fuoco hanno controllato altre unità abitative

L’aiuto è stato chiamato in tarda mattinata. I primi rispondenti non sono stati in grado di entrare immediatamente nell’alloggiamento a causa di una possibile presenza di gas. La polizia riferisce che un ufficiale e un testimone sono stati leggermente feriti durante l’operazione e sono stati portati in assistenza ospedaliera. Nessun altro infortunio è stato segnalato tra gli abitanti dello stesso edificio.

Un’indagine per determinare la causa della morte

La polizia criminale, gli esperti del Servizio di Polizia Criminale Regionale e della Scientifica continuavano i loro risultati lunedì. Nel suo ultimo punto pubblico alle ore 17.00, la polizia ha confermato che i due bambini erano stati trasferiti in cliniche specializzate, tra cui in Francia. Non ha indicato quale istituzione francese li aveva ospitati. La presenza di gas durante l’intervento non è sufficiente a stabilire la causa della morte. L’indagine non ha trovato un incidente o un atto criminale.

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