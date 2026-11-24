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In Anfeh, la Santa Caterina è una festa patronale inscritta negli archivi parrocchiali: i Vespri il 24 novembre, la liturgia del 25 novembre, sotto il patronato di un martirio la cui narrazione religiosa ha attraversato i secoli. Nel 2026, la celebrazione ortodossa cadde il mercoledì. Il calendario maronita rimase il 24 novembre.

Sulla costa del Kura, la Chiesa di Santa Caterina dà un posto concreto a questa memoria. I bollettini dell’arcidiocesi ortodossa di Tripoli e del Kura permettono di seguire gli incontri della festa per diversi anni. Essi illuminano una pratica locale senza aggiungere ad essa le usanze delle « Catherinettes » conosciute altrove, o trasformando i vecchi orari in un programma per il 2026.

25 novembre ad Anfeh, il 24 novembre nel sinaxar maronita

Il calendario del Patriarcato ortodosso di Antiochia incise Caterina il 25 novembre, con la chiusura della festa dell’ingresso della Madre di Dio nel Tempio. I bollettini della diocesi di Zahlé e Baalbek riproducono questa data. Esso pone la commemorazione nel digiuno della Natività, a partire dal 15 novembre.

Il sinassario del rito antiocheno maronita riprodotto dal patrimonio maronita, dopo l’edizione di Kaslik nel 1996, pone Caterina, vergine e martire, il 24 novembre. La differenza è menzionata anche nel sinasare ortodosso di Zahlé. Il calendario latino pubblicato dal servizio informativo della Santa Sede conserva 25. Lo stesso santo ha così due date relative nelle tradizioni presenti in Libano. Questa differenza di un giorno non dovrebbe essere confusa con la differenza tra i calendari Julian e Gregorian.

Una storia trasmessa dalle storie dei santi

La tradizione pone Caterina ad Alessandria, nel contesto delle persecuzioni dell’inizio del IV secolo. La presenta come un giovane cristiano istruito che rifiuta di sacrificare alle divinità dell’Impero, discute con gli studiosi e rimane fedele alla sua fede fino al martirio. Questi episodi appartengono all’agiografia, cioè alle narrazioni destinate a trasmettere la memoria e l’esempio spirituale dei santi.

Le fonti religiose invitano la prudenza storica. L’avviso italiano del servizio informativo della Santa Sede si riferisce ad una Passione scritta diversi secoli dopo il periodo in cui la storia ha posto Caterina. Il sinassario di Zahlé del 25 novembre 2024 evidenzia l’assenza di documenti contemporanei conservati e la trasmissione tardiva della sua vita.

Non tutti i dischi danno la stessa cronologia dei vecchi testi. L’esatta età di Caterina, il numero dei suoi interlocutori o i dettagli della tortura non possono quindi essere presentati come elementi verificati di un processo. La precisione documentale è più forte quando si studia la ricezione della narrazione: testi liturgici, immagini del santo e celebrazioni attestate nelle parrocchie.

La ruota e i libri: leggi i simboli

La presentazione del patriarcato di Antioche spiega due attributi comuni di Caterina. La ruota si riferisce allo strumento di tortura che, secondo la storia, si rompe quando si vuole usarla contro di lei. I libri evocano la discussione con filosofi e studiosi. La santità è rappresentata in essa attraverso la testimonianza della fede e la parola dell’argomentazione.

Il titolo liturgico di « la sposa di Cristo » appartiene allo stesso linguaggio simbolico. La tradizione racconta di un’unione spirituale rappresentata da un anello; esprime la fedeltà di Caterina a Cristo. Questo non è un matrimonio storico. In inni, saggezza, resistenza e speranza contano tanto quanto gli oggetti raffigurati vicino al santo. Questi significati spiegano l’icona senza dedurre un rito domestico unico alle famiglie libanesi.

In Anfeh, un partito d’affari documentato

Il bollettino diocesano del 22 novembre 2009 annuncia la festa di Caterina come quella della patrona di Anfeh. Il metropolita Ephrem Kyriakos è in programma di presiedere i Vespri il 24 novembre alle 16:30. Il giorno seguente, le mattine sono state annunciate alle 8, seguita dalla liturgia nella Chiesa di Santa Caterina. Il vocabolario della newsletter indica già un appuntamento annuale.

Sette anni dopo, il numero del 20 novembre 2016 riprende la stessa successione: i Vespri il 24, questa volta alle 17, poi la liturgia dalle 25 alle 9:30. La variazione negli orari è istruttiva. Mostra una tradizione ripetuta la cui organizzazione rimane fissata a livello locale, anno dopo anno.

Gli archivi delle omelie diocesane registrano ancora un sermone di Ephrem Kyriakos per la festa, a Sainte-Catherine d’Anfeh il 25 novembre 2021. Questa traccia completa vecchi annunci. Insieme, questi documenti attestano gli uffici, il luogo e la partecipazione del funzionario diocesano. Non provano una processione sistematica, un pasto popolare obbligatorio, o un programma già concordato per il 2026.

Una memoria locale, diverse Caterina

La Caterina celebrata ad Anfeh è Caterina d’Alessandria. Deve essere distinta da Catherine Labouré, figura ottocentesca legata alla Medaglia Miracolosa. In Libano, il calendario delle vacanze vincenziane del St. Joseph’s College of Antour lo ha posto il 28 novembre. La vicinanza delle date e il nome comune può sfocare la ricerca, mentre le storie e le devozioni sono diverse.

In Anfeh gli archivi danno alla Santa-Catherine la propria continuità: entrare nella festa dei Vespri, incontrarsi per la liturgia del giorno successivo e riprendere i testi dedicati alla patrona. Gli orari del 2026 devono provenire da un annuncio parrocchiale. La memoria è già leggibile nei documenti conservati, che collegano una tradizione cristiana ampiamente condivisa con una comunità specifica nel Kura.

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