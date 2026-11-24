I prezzi del carburante sono in calo in Libano martedì 24 novembre 2026. I 20 litri di 95 ottani di benzina sono in aumento a 2.242,000 libbre libanesi, 49.000 libbre meno di Venerdì. L’olio di gas scende di 48.000 libbre per 20 litri, mentre il prezzo della bottiglia di gas viene annunciato a 1.625.000 libbre.
I prezzi del 24 novembre, prodotto per prodotto
Secondo la scala relayed dall’Agenzia Nazionale dell’Informazione, i 20 litri di 95 benzina ora costano LL 2.242,000, rispetto a LL 2.291.000 il 20 novembre. La benzina 98 ammonta a LL 2.260.000 per 20 litri, rispetto a LL 2.309,000. L’olio di gas scende a LL 2.397,000 per 20 litri, rispetto a LL 2.445.000. Il prezzo pubblicato per una bottiglia di gas è LL 1.625.000.
La spedizione annuncia una riduzione di LL 12.000 per il gas. I due prezzi pubblicati, LL 1.636,000 il 20 novembre e LL 1.625.000 il 24 novembre, danno una differenza di LL 11.000. L’importo da conservare nella nuova scala è l’importo indicato per la bottiglia, vale a dire LL 1.625.000.
Cosa rappresenta la goccia nella pompa
Per 40 litri di 95 benzina, il nuovo prezzo di riferimento è LL 4.484.000, rispetto a LL 4.582.000 di venerdì. La differenza è LL 98.000, per il 95 come per il 98. Per un acquisto di 60 litri di diesel, il calcolo dà LL 7,191.000, rispetto a LL 7,335.000, o LL 144.000 meno della stessa quantità.
Questi confronti riguardano un acquisto al prezzo indicato. Non consentono una riduzione della fattura di un generatore privato, il cui prezzo è soggetto a una scala separata.
Archivio fotografico: una vecchia pompa di benzina a Jounieh, immagine pubblicata nel marzo 2022. Non mostra i tassi attuali. © Libnanews.
Commenti