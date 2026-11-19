Il 19 novembre la Commissione europea ha confermato un attacco informatico con strumenti di intelligenza artificiale, rilevato il 22 ottobre e confermato il 26 novembre. La maggior parte delle applicazioni temporaneamente sospese sono state ripristinate, ma l’indagine è in corso. Il portavoce non specifica gli autori o il ruolo esatto dello strumento utilizzato. La sua dichiarazione di dati riguarda il personale nel suo complesso e non preclude alcuna perdita. L’incidente deve essere distinto da quello rivelato in marzo.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Commissione europea ha confermato oggi un attacco informatico con strumenti di intelligenza artificiale. Detetto il 22 ottobre e confermato il 26 dopo i controlli iniziali, questa campagna rimane sotto indagine. Il suo portavoce Thomas Regnier non ha pubblicamente identificato i suoi autori o la sua portata.

Applicazioni restaurate, un’indagine aperta

Diverse applicazioni sono state temporaneamente disabilitate come precauzione. Molti sono stati restaurati. La Commissione mantiene contatti con il CERT-UE e con il Garante europeo della protezione dei dati. Non conferma che la campagna sia finita.

Per quanto riguarda i dati, la formulazione ufficiale è limitata: in questa fase non è stata rilevata alcuna prova di una violazione del personale della Commissione nel suo complesso. Ciò non equivale ad escludere eventuali perdite.

Il ruolo preciso dell’AI rimane sconosciuto

Il portavoce conferma l’uso di uno strumento AI pubblicamente disponibile, senza nominarlo. Non specifica le operazioni che avrebbe effettuato. Egli afferma anche che non è a conoscenza di una richiesta di riscatto.

Queste dichiarazioni non permettono quindi che l’attacco sia descritto come un’operazione completamente autonoma. L’uso di uno strumento, l’assegnazione di una campagna e la valutazione delle sue conseguenze sono tre domande diverse. Non tutti i registri pubblici li risolvono.

Un file separato dall’attacco di marzo

Questa campagna non dovrebbe essere confusa con l’incidente che riguarda l’infrastruttura di hosting della Commissione, rivelato in marzo. In una risposta al Parlamento europeo datata 23 giugno, il Vicepresidente esecutivo Henna Virkkunen ha indicato che l’altro attacco era un servizio di hosting cloud. Ha menzionato 39 clienti interni e 18 altre entità europee coinvolte.

Questi numeri descrivono il perimetro del file di marzo, non quello dell’incidente rilevato in ottobre. Non possono essere utilizzati per crittografare la nuova campagna. Resta da stabilire l’entità delle conseguenze.

Archivio fotografico: Berlaymont, Bruxelles. Jai79 / Pixabay, Libnanews fonds presente dal marzo 2019; data di ripresa sconosciuta. Abito editoriale Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews