La Commissione europea ha confermato oggi un attacco informatico con strumenti di intelligenza artificiale. Detetto il 22 ottobre e confermato il 26 dopo i controlli iniziali, questa campagna rimane sotto indagine. Il suo portavoce Thomas Regnier non ha pubblicamente identificato i suoi autori o la sua portata.
Applicazioni restaurate, un’indagine aperta
Diverse applicazioni sono state temporaneamente disabilitate come precauzione. Molti sono stati restaurati. La Commissione mantiene contatti con il CERT-UE e con il Garante europeo della protezione dei dati. Non conferma che la campagna sia finita.
Per quanto riguarda i dati, la formulazione ufficiale è limitata: in questa fase non è stata rilevata alcuna prova di una violazione del personale della Commissione nel suo complesso. Ciò non equivale ad escludere eventuali perdite.
Il ruolo preciso dell’AI rimane sconosciuto
Il portavoce conferma l’uso di uno strumento AI pubblicamente disponibile, senza nominarlo. Non specifica le operazioni che avrebbe effettuato. Egli afferma anche che non è a conoscenza di una richiesta di riscatto.
Queste dichiarazioni non permettono quindi che l’attacco sia descritto come un’operazione completamente autonoma. L’uso di uno strumento, l’assegnazione di una campagna e la valutazione delle sue conseguenze sono tre domande diverse. Non tutti i registri pubblici li risolvono.
Un file separato dall’attacco di marzo
Questa campagna non dovrebbe essere confusa con l’incidente che riguarda l’infrastruttura di hosting della Commissione, rivelato in marzo. In una risposta al Parlamento europeo datata 23 giugno, il Vicepresidente esecutivo Henna Virkkunen ha indicato che l’altro attacco era un servizio di hosting cloud. Ha menzionato 39 clienti interni e 18 altre entità europee coinvolte.
Questi numeri descrivono il perimetro del file di marzo, non quello dell’incidente rilevato in ottobre. Non possono essere utilizzati per crittografare la nuova campagna. Resta da stabilire l’entità delle conseguenze.
Archivio fotografico: Berlaymont, Bruxelles. Jai79 / Pixabay, Libnanews fonds presente dal marzo 2019; data di ripresa sconosciuta. Abito editoriale Libnanews.
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