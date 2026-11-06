Clima: ottobre 2026 batte il record mondiale

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Ottobre 2026 stabilisce un nuovo record mondiale di calore per questo mese dell’anno. La temperatura media dell’aria è 15.35 °C, secondo l’ultima valutazione del clima europeo. Esso supera il livello stimato del periodo preindustriale di 1,75 °C. Questo equilibrio rafforza la probabilità che il totale del 2026 superi anche la soglia annuale di 1,5 °C.

I dati del bilancio di ottobre messi questo mese sopra il record precedente, impostato nel 2023. La differenza è 0.90 °C rispetto alla media di ottobre per il periodo 1991-2020. Agosto, Settembre e Ottobre costituiscono tre mesi consecutivi oltre 1,5 °C rispetto al 1850-1900.

Un record mondiale di calore, un anno ancora incompiuto

Il modello statistico del servizio climatico europeo stima la probabilità di un superamento annuo di 1,5°C ad oltre il 99%. Dà circa l’80% di possibilità al 2026 di diventare il secondo anno più caldo misurato. Il restante 20% è per un anno pari o superiore al 2024.

Questa proiezione utilizza i dati disponibili fino a ottobre. Resta separato dal bilancio finale, che comprenderà novembre e dicembre.

La soglia di Parigi è misurata nel tempo

Un superamento mensile o annuo di 1,5°C da solo non corrisponde all’attraversamento sostenibile dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi. Ciò riguarda l’evoluzione della temperatura media mondiale nel corso di diversi decenni. La differenza è dovuta al periodo di misura utilizzato per valutare questo impegno.

La temperatura di un mese o anno varia anche con fenomeni naturali. El Niño e La Niña, così come le eruzioni vulcaniche, possono temporaneamente aumentare o mitigare i valori osservati. Queste variazioni si sovrappongono alla tendenza sottostante delle attività umane.

L’accordo di Parigi prevede che il riscaldamento sia al di sotto dei 2°C e continui sforzi per limitarlo a 1,5°C. La lettura delle indagini annuali deve quindi mantenere due punti di riferimento: il loro livello immediato e il loro posto in una più lunga evoluzione.

El Niño rafforza il calore dell’oceano

Le previsioni meteo internazionali in onda l’8 ottobre hanno annunciato un rafforzamento di El Niño. Hanno coperto temperature eccezionalmente elevate nel Pacifico tropicale centrale e orientale durante il trimestre di ottobre-dicembre. Ciò colpisce i regimi di pioggia e di temperatura, con conseguenze per gli ecosistemi e le attività economiche.

La revisione mensile europea conferma il calore oceanico eccezionale. Al di fuori delle regioni polari, la temperatura media della superficie del mare è di 20.95 °C, un record per ottobre. L’Europa ha anche il suo secondo mese più caldo di ottobre nella serie europea di indagini.

I sondaggi di novembre e dicembre chiariranno la classifica finale del 2026 e la portata del suo divario nel periodo preindustriale.

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