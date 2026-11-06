Yemen: Un successo di mercato, 30 morti secondo Houthis · Global Voices

Un attacco ha colpito il mercato Al-Hadara nella provincia yemenita di Taez venerdì 6 novembre. Le autorità sanitarie controllate dagli Houthis hanno annunciato 30 morti e otto feriti, una valutazione provvisoria. Stanno accusando l’aviazione saudita. Le autorità locali legate al governo riconosciuto a livello internazionale attribuiscono il bombardamento al Houthis e negano qualsiasi operazione aerea nel distretto. La responsabilità dell’attacco rimane contestata, mentre gli sforzi di soccorso continuano e l’esperienza indipendente è ricercata.

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Un attacco al mercato Al-Hadara nel distretto di Al-Waziyah ha provocato numerose vittime venerdì 6 novembre, sud-ovest dello Yemen. Il Ministero della Salute controllato da Houthis annuncia un conteggio provvisorio di 30 morti e otto feriti. Egli accusa l’aviazione saudita. Le autorità locali legate al governo riconosciuto a livello internazionale attribuiscono l’attacco al Houthis e sostengono che nessuna operazione aerea ha avuto luogo nel distretto.

Il mercato si trova nella provincia di Taez, dove i due campi si scontrano. Le versioni pubblicate venerdì concordano sull’esistenza di un bombardamento mortale contro questo luogo frequentato da civili. Essi differiscono sull’arma utilizzata e sul suo autore. Non vi è alcuna verifica indipendente in questa fase per separare le accuse.

Il mercato dello Yemen ha colpito la mattina

Le autorità Houthi sostengono che tre colpi aerei hanno colpito il mercato Al-Hadara la mattina. Il loro portavoce militare, Yahya Saree, ha incolpato l’attacco a un aereo saudita. Questa designazione rimane un’accusa di uno dei belligeranti, non un incarico stabilito da un’indagine indipendente.

Il Ministero della Salute a Sanaa ha segnalato per la prima volta un saldo inferiore. Nel suo comunicato rilasciato al 709 tempo Yemen, ha riferito 30 morti e 8 feriti. Ha detto che la dichiarazione è rimasta provvisoria. Le squadre di soccorso continuano a cercare e identificare le vittime, secondo lo stesso comunicato stampa.

Questa è la responsabilità delle autorità controllate da Houthis. Le autorità locali di Taez affiliate al governo riconosciuto a livello internazionale riconoscono morti e feriti, senza dare un totale nella loro dichiarazione. Pertanto, non esiste ancora un conteggio pubblico comune per entrambe le parti.

Le autorità di Taez escludono gli scioperi aerei

In una dichiarazione separata, le autorità governative locali condannano il bombardamento del mercato e tengono responsabile l’Houthis. Essi sostengono di affidarsi alle informazioni dalla loro sala operatoria per escludere qualsiasi interferenza aeronautica nel distretto di Al-Waziyah di venerdì.

La loro dichiarazione si riferiva al pericolo posto agli abitanti dal fuoco dei missili, compresi i missili balistici. Denuncia attacchi ai mercati e alle aree abitate. Questa versione contraddice direttamente quella presentata a Sana’a, che coinvolge diversi attacchi aerei sauditi.

Le autorità di Taez chiedono anche di documentare le circostanze del bombardamento. Essi richiedono la conservazione di elementi materiali e per l’esperienza tecnica indipendente. Essi esortano i residenti a non toccare o spostare detriti proiettile e per avvertire i servizi competenti.

Queste richieste sono importanti per stabilire i fatti. La presenza, la posizione e l’esame di frammenti possono aiutare a identificare il proiettile. Ma nessun risultato così esperto accompagna le dichiarazioni consultate venerdì.

L’esercito governativo accusa un missile Houthi

Il portavoce delle forze armate governative riconosciute a livello internazionale, il colonnello Majed al-Nuzaili, fa un’accusa più precisa. Nella sua dichiarazione, afferma che un missile balistico sparato dagli Houthis raggiunse il mercato. Parla di decine di civili uccisi o feriti, senza dettagli sulla distribuzione.

Il funzionario militare accusa gli Houthis di esporre la popolazione al loro fuoco. Descrisse anche l’attacco come motivo per continuare le operazioni del suo campo. Le sue dichiarazioni costituiscono la posizione ufficiale delle forze governative. Non sostituiscono i risultati tecnici richiesti dalle autorità locali.

Da parte loro, le autorità degli Houthies incolpano l’Arabia Saudita per le vittime e chiedono la condanna internazionale. Entrambe le parti sono quindi esigenti responsabilità dai loro avversari, mentre le circostanze materiali dell’attacco rimangono contestate.

Una valutazione provvisoria nel mezzo di una nuova escalation

I bombardamenti hanno avuto luogo in una fase di rinnovato combattimento tra le forze governative di Houthis e di supporto saudita. Taez rimane uno dei principali obiettivi del conflitto. Gli attacchi alle aree civili esacerbano le necessità di soccorso e l’accesso alla cura.

La regione aveva già importanti necessità mediche prima dell’attacco. Il 4 novembre, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha annunciato la consegna di quattro camion di soccorso medico a Taez. Questa operazione ha preceduto il bombardamento del mercato. Non costituisce una conferma del suo bilancio o una risposta annunciata all’evento di venerdì.

Le informazioni disponibili non consentono ancora l’esatta misura della distruzione, il numero di persone scomparse o l’elenco di stabilimenti in cui i feriti sono ospitati. L’ultima valutazione dettagliata fornita dalle autorità Houthies rimane quella di 30 morti e 8 feriti. La ricerca annunciata dai loro dipartimenti continua, mentre le autorità governative chiedono la conservazione delle prove per competenze indipendenti.

Foto illustrazione: vista della città di Taëz nel settembre 2004, Apie / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Questo archivio non mostra né il mercato Al-Hadara né l’attacco del 6 novembre 2026.

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