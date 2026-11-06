Partenariato libanese-canadese: tre progetti annunciati

Canada e Libano hanno annunciato una partnership di sicurezza e resilienza il 6 novembre. Tre progetti si concentrano sulla formazione di forze speciali, la riconciliazione della guerra post-civile e la protezione dei civili da ordigni inesplosi. Youssef Raji e Anita Anand hanno anche accettato un dialogo annuale tra alti funzionari. Entrambi i ministri hanno affrontato la transizione dopo la prevista riduzione dell’UNIFIL. Non è incluso alcun budget completo o calendario dettagliato nelle loro dichiarazioni.

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Un partenariato di sicurezza libanese-canadese sta prendendo forma a Ottawa. Youssef Raji e Anita Anand hanno annunciato venerdì 6 novembre tre progetti di cooperazione e un dialogo annuale tra alti funzionari. La formazione militare, la riconciliazione e la protezione da ordigni inesplosi sono le prime aree presentate. I due ministri riaffermano inoltre il principio del controllo esclusivo delle armi da parte dello Stato libanese.

Il ministro degli affari esteri libanese e la sua controparte canadese hanno lanciato questo quadro alla loro riunione a Ottawa. La loro dichiarazione comune gli dà un ampio spazio: sicurezza, stabilizzazione, aiuti umanitari, governance e sviluppo. Essa pone la sovranità del Libano e l’integrità territoriale tra i suoi obiettivi.

L’annuncio dà contenuti concreti alla visita. Finora, il suo programma si è concentrato sul sostegno delle istituzioni e degli scambi libanesi sulla situazione regionale. Entrambi i governi presentano ora progetti identificati, accompagnati da un incontro regolare per monitorare la cooperazione. Tuttavia, essi non pubblicano un bilancio completo per la partnership o un calendario dettagliato per l’attuazione.

Partenariato di sicurezza libanese-canadese in tre parti

Il primo progetto riguarda le forze armate libanesi. Canada prevede di sostenere la formazione di riconoscimento avanzato e costruire la capacità degli istruttori. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la lotta contro il terrorismo e la criminalità.

Il comunicato stampa non dettaglia il personale coinvolto, i luoghi di formazione o la loro durata. Né menziona una consegna di armi. L’impegno descritto riguarda le competenze delle unità e del personale responsabile della trasmissione di questa formazione.

Il secondo progetto mira alla riconciliazione e alla coesione sociale. Deve affrontare l’eredità della guerra civile libanese, incoraggiare scambi intergenerazionali e coinvolgere donne e giovani. Questa è una componente di costruzione della pace, al di là del semplice rafforzamento delle istituzioni militari.

Il terzo riguarda i rischi esplosivi nelle comunità colpite. Deve ridurre i pericoli di ordigni inesplosi, promuovere i ritorni sicuri e sostenere i mezzi di sussistenza. Il Canada menziona anche la gestione sicura e lo stoccaggio di armi e munizioni.

Questi obiettivi non costituiscono una valutazione di sdoganamento già raggiunta. Nessun numero di comunità, beneficiari o veicoli neutralizzati accompagnano l’annuncio. I documenti presentati il venerdì descrivono le aree di intervento, senza segnalare la loro distribuzione nel settore.

Un dialogo annuale per monitorare gli impegni

Raji e Anand hanno accettato di stabilire un dialogo annuale tra alti funzionari. Questo meccanismo deve sostenere le priorità comuni e individuare nuove opportunità di cooperazione. Nessuna data è annunciata per il suo primo incontro.

Questo follow-up fa parte di un rapporto già segnato da diverse categorie di aiuti. Prima della visita, Ottawa riportò che aveva speso sei milioni di dollari canadesi sulle forze armate libanesi dal maggio 2025. Tale importo apparteneva a un precedente bilancio, comunicato il 4 novembre. La dichiarazione del venerdì non lo presenta come una nuova busta assegnata ai tre progetti.

Non è quindi possibile aggiungere questa somma ad un bilancio della nuova partnership. Gli importi specifici del progetto, i loro operatori e la loro distribuzione tra formazione, riconciliazione e protezione dei civili rimangono da specificare.

Sud e post-FINUL al centro delle discussioni

I ministri hanno anche affrontato la situazione nel sud del Libano. Hanno sottolineato la protezione dei civili, l’accesso agli aiuti umanitari e la ricerca di una sicurezza sostenibile. La loro dichiarazione riafferma l’importanza dell’attuazione dell’accordo quadro trilaterale.

Gli scambi si sono concentrati su una transizione coordinata a seguito della prevista riduzione della Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano. Entrambi i governi evidenziano il sostegno continuato per l’esercito e altre istituzioni statali. Il comunicato non contiene alcuna disposizione per sostituire UNIFIL.

La componente istituzionale accompagna così i progetti di sicurezza. Ottawa e Beirut sottolineano la necessità di riforme di governance per sostenere la pace e la ripresa economica. I prossimi passi dovranno specificare i mezzi, i partner di attuazione e i tempi dei tre progetti annunciati.

Illustrazione: composizione Libnanews assistita da IA da una fotografia di archivi dell’esercito libanese nel 2025. Non rappresenta la riunione di Ottawa o una formazione canadese. Foto di origine: Forze armate libanesi, Direzione dell ́Orientamento.

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