SEAHORSE: la nave cargo ha lasciato il porto di Beirut

La SEAHORSE lasciò il porto di Beirut il 5 novembre 2026, dopo dieci giorni di chiamata di emergenza al Pier 11. La nave cargo aveva fallito il 25 ottobre a Saida, e un tallone forte aveva richiesto il salvataggio dei membri dell’equipaggio. Gli equipaggi hanno stabilizzato la nave e completato lo scarico del suo carico di legname il 4 novembre. Le autorità hanno poi autorizzato la sua ripresa della navigazione. La sua prossima destinazione non è stata specificata.

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SEAHORSE lasciò il porto di Beirut il 5 novembre 2026, dopo lo scarico del suo carico di legname e la fine di un’operazione di emergenza avviata dopo la sua messa a terra fuori Saida. Il porto ha annunciato questa partenza in un comunicato rilasciato il 6 novembre. Il carico aveva raggiunto il molo 11 il 26 ottobre, quando una forte inclinazione ha sollevato timori circa il suo affondamento.

La ripresa della navigazione avviene dopo diverse fasi: il salvataggio ai membri dell’equipaggio, la valutazione della condizione della nave, la stabilizzazione al bacino e l’evacuazione del suo carico. Le squadre hanno completato lo scarico il 4 novembre. Il giorno successivo, le autorità competenti hanno autorizzato la nave a tornare in mare.

Il SEAHORSE è partito dopo dieci giorni al molo

La partenza termina la sosta di emergenza aperta il 26 ottobre nella capitale libanese. L’Autorità Portuale descrive un’operazione di soccorso e assistenza tecnica di 10 giorni. Questo periodo corrisponde al periodo trascorso in porto, fino al 5 novembre.

L’incidente iniziale risale al 25 ottobre, al largo di Saida. Il carico ha poi vinto la periferia di Beirut. La sua pronunciata inclinazione ha causato paura di un naufragio e ha spinto i membri dell’equipaggio a gettarsi in acqua. Le operazioni di salvataggio sono state effettuate per recuperarle, mentre i servizi marittimi stavano valutando la situazione.

La Difesa Civile e la Brigata del Fuoco di Beirut hanno partecipato al salvataggio. Parallelamente, la stazione di pilotaggio Baltaji, il pilota di mare e un esperto commissionato dal capitano hanno esaminato le misure necessarie per prendere il controllo della nave.

Le autorità decisero di ammetterlo al porto il 26 ottobre. Il comunicato stampa collega questa decisione alla direzione del Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, Fayez Rassamny. Ha anche menzionato il coordinamento tra Marwan Naffi, Presidente e CEO del porto, e Mazen Basbous, Direttore Generale di Terra e Trasporti Marittimi.

Al Pier 11, stabilizzare il carico prima di scaricarlo

Una volta che il SEAHORSE è stato attraccato al Pier 11, le squadre hanno iniziato a lavorare per stabilizzarlo. La loro missione era di limitare i rischi associati al suo alloggio e di garantire la nave, le persone a bordo e il carico.

L’amministrazione portuale ha mobilitato i suoi team tecnici e operativi, tra cui la gestione delle operazioni e dei servizi di sicurezza e sicurezza. Esperti marittimi e team specializzati hanno fornito assistenza. Le liste hanno anche assemblato le attrezzature e le attrezzature necessarie per mantenere l’edificio in condizioni che consentano le operazioni.

La loggia ha un accesso complicato alle stive. I team tecnici hanno dedicato più di cinque ore alla loro apertura, con attrezzature specifiche. Questo passo ha portato allo scarico delle merci in una nave la cui inclinazione ha reso difficile la movimentazione.

I lavori sono proseguiti su base continuativa, in coordinamento con gli esperti marittimi. I servizi di sicurezza presenti nel complesso portuale hanno accompagnato le varie fasi dell’operazione al fine di garantire l’area di lavoro.

Carico di legno completamente evacuato il 4 novembre

Le squadre hanno completato lo scarico della spedizione di legname il 4 novembre. Il comunicato presenta questo risultato come risultato del lavoro svolto per assicurare il carico e permettere la fine della sua immobilizzazione di emergenza.

L’amministrazione sottolinea la velocità di scarico data le difficoltà tecniche incontrate. Esso mette in evidenza il lavoro continuo di squadre portuali, esperti marittimi e servizi di sicurezza. Il comunicato non specifica il tonnellaggio del legname evacuato.

Il 5 novembre i servizi interessati hanno completato le procedure necessarie, in coordinamento con la direzione generale dei trasporti terrestri e marittimi. La nave ha poi ottenuto il permesso di navigazione prima di lasciare Beirut.

Diversi servizi mobilitati, una destinazione non specificata

Nella sua valutazione, il porto insiste sul coordinamento tra la sua amministrazione, i servizi di trasporto terrestre e marittimo e l’esercito libanese, comprese le forze navali. Cita anche Protezione Civile, vigili del fuoco di Beirut, esperti tecnici e servizi di sicurezza.

Il comunicato stampa mette in evidenza la mobilitazione di questi attori, dal sollievo in mare al lavoro sul bacino. Tuttavia, non specifica alcuna riparazione strutturale o il contenuto dei controlli tecnici prima dell’autorizzazione di partenza.

La partenza di SEAHORSE segna la fine di questa assistenza di emergenza a Beirut. Il comunicato non specifica la prossima porta di chiamata del carico.

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