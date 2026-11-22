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L’Unione europea ha annunciato domenica 22 novembre, in occasione della plenaria del COP31 ad Antalya, che non avrebbe appoggiato il progetto di patto così com’era. Il ministro del clima irlandese, Darragh O Il progetto non menziona esplicitamente i combustibili fossili. L’intervento non è né il risultato di un voto né l’annuncio della fine dei negoziati.

Il Patto di Antalya ha sfidato prima della sua considerazione

L’Irlanda, che detiene la presidenza rotante del Consiglio dell’Unione europea, guida la delegazione europea. Il suo ministro ha parlato prima dell’appello formale dell’articolo sul Patto di Antalya, secondo un record dell’incontro. Ha spiegato che l’UE non poteva sostenere una decisione che non nominava combustibili fossili.

I negoziati avevano già superato la chiusura originariamente prevista per venerdì 20 novembre. La presidenza del vertice aveva pubblicato una versione riveduta del progetto alle ore 12.45 di Antalya la domenica. La plenaria ha poi ripreso. Il documento e l’apertura della riunione non sono validi per l’adozione.

Ciò che il progetto prende il sopravvento da Dubai

Il testo presentato alle parti ricorda la decisione presa a Dubai nel 2023. Esso chiede il graduale abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici in modo equo, ordinato ed equo. Il progetto Antalya non ripete questa chiamata e non prevede un programma di uscita. D’altra parte, chiama le parti a lavorare per aumentare la distribuzione di cattura, uso e stoccaggio del carbonio.

Il progetto prevede anche un finanziamento almeno triplo per l’adattamento del 2035. Non stabilisce le basi per il calcolo di questo aumento o del contributo di ciascuno Stato. Il testo prevede una relazione tecnica per la prossima riunione delle parti dell’accordo di Parigi.

Il Patto di Antalya rimane separato dalle decisioni settoriali già prese dalle delegazioni. In questa fase della plenaria, l’obiezione europea riguarda la formulazione del testo consolidato. La presidenza non ha annunciato la sua adozione.

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