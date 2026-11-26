La valutazione si concentrerà su infrastrutture, tecnologie dell’informazione e personale. Non modifica le tariffe e non introduce nuove procedure.

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Il Ministro delle Finanze Yassine Jaber ha accettato una valutazione dei bisogni doganali durante una missione di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale a Beirut. La revisione annunciata il 24 novembre dovrebbe coprire infrastrutture, sistemi informatici e personale. Non stabilisce alcuna modifica dei dazi doganali o della data di entrata in vigore delle nuove procedure.

Valutare l’intero circuito, dalla cartella al rilascio

I tre componenti di valutazione affrontano questioni distinte. L’attrezzatura consente il controllo fisico. Il software determina quali informazioni sono disponibili quando viene elaborata una dichiarazione. Il reclutamento e la formazione sono prerequisiti per la capacità dell’amministrazione di operare questi sistemi e di monitorare le sue decisioni. Pertanto, il finanziamento da solo delle attrezzature non regola l’organizzazione dei controlli o il trattamento dei file incompleti.

Per gli importatori, una misura utile sarebbe il tempo tra dichiarazione e rilascio, suddiviso per punto di entrata e tipo di controllo. Questo periodo deve essere separato dal tempo richiesto dal vettore, dal terminale o dall’importatore per fornire i documenti. Per il Tesoro, l’indicatore rilevante non è solo un fatturato lordo: varia a seconda del volume e del valore delle importazioni, dei tassi e delle esenzioni applicabili. Raccolta con una legislazione comparabile, la proporzione di file corretti e il periodo di tempo per appelli consentirebbe una migliore valutazione degli effetti amministrativi.

Due progetti IT, non un nuovo tasso

Parallelamente alla missione del FMI, il Ministero segue con la Banca Mondiale il Progetto di Gestione delle Finanze Pubbliche P181155. Le parti del progetto distinguono un sistema di amministrazione fiscale integrato, destinato a sostituire gli strumenti fiscali esistenti, e un sistema di gestione finanziaria compreso bilancio, tesoreria e contabilità. Collegare questi sistemi con dati doganali è un lavoro di interoperabilità. Non modifica un tasso fiscale da solo o i rimedi a disposizione degli utenti.

Nel 2024, la Banca Mondiale ha approvato una busta di 34 milioni di dollari per l’intero progetto di gestione delle finanze pubbliche, che è ben oltre le dogane. Il piano di approvvigionamento comprende approcci separati per entrambi i sistemi. Una richiesta di espressioni di interesse per i consulenti non è né il riconoscimento del contratto di installazione né la prova che il software è in funzione.

Il rapporto di governance del FMI pubblicato nell’aprile del 2026 raccomanda già al Libano di riferire sull’esecuzione dell’amministrazione fiscale e di adattare le regole etiche dei servizi fiscali e doganali. Per la nuova valutazione, i primi elementi verificabili saranno la portata della missione, le sue raccomandazioni e azioni che il dipartimento deciderà di finanziare. L’annuncio non specifica le scadenze di sdoganamento attuali e non stabilisce un guadagno di reddito previsto.

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