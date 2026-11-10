Ucraina: IMF apre due recensioni di finanziamento

Il FMI ha aperto la seconda e la terza recensione del suo programma per l’Ucraina il 9 novembre. Entro la fine del 2026 il Dipartimento delle Finanze si aspetta ulteriori $1,66 miliardi, con decisione del Consiglio di Amministrazione del Fondo. Le consultazioni riguardano anche le riforme e la preparazione del bilancio 2027 nella sua seconda lettura. Kyiv ha già ricevuto circa 2,2 miliardi di dollari sotto il programma di quattro anni approvato a febbraio.

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Il FMI apre due recensioni del suo programma di finanziamento per l’Ucraina lunedì 9 novembre 2026. Il loro risultato potrebbe consentire a Kyiv di ottenere un ulteriore $1,7 miliardi prima della fine dell’anno. Le discussioni si sono concentrate anche sul bilancio del 2027, i cui dati principali erano ancora necessari per essere finalizzati al Fondo.

Il Ministero delle Finanze ucraino conferma l’inizio degli incontri tra le sue squadre, la Banca Nazionale dell’Ucraina e gli esperti del Fondo Monetario Internazionale. Queste consultazioni dovrebbero esaminare gli impegni già assunti, la situazione macroeconomica e le future riforme strutturali. Non sono una decisione di pagamento.

IMF apre due recensioni parallele

La missione riunisce la seconda e la terza valutazione del meccanismo di credito esteso, designato dall’acronimo inglese EFF. Il suo rappresentante permanente in Ucraina, Priscilla Toffano, ha detto che il commercio riguardava le politiche macroeconomiche e fiscali, nonché le principali riforme strutturali.

Gli incontri si tengono a Lviv e Varsavia, con la partecipazione di alcuni esperti a distanza. Le autorità ucraine devono presentare i progressi del programma e le future esigenze di finanziamento.

Nel suo comunicato del 9 novembre, il Dipartimento delle Finanze stima che i finanziamenti dovrebbero essere di circa $1,66 miliardi. È esplicitamente condizionato da una decisione del Consiglio di Amministrazione del FMI. L’importo rimane quindi una prospettiva di finanziamento, non un reddito già ricevuto dallo Stato.

Bilancio 2027 al centro delle discussioni

Il governo sta inoltre preparando la seconda lettura del progetto di bilancio per il 2027. Il Parlamento ucraino, Verkhovna Rada, lo sostenne in prima lettura il 28 ottobre. L’Esecutivo sta ora lavorando a proposte parlamentari e a una versione riveduta del documento.

Il Dipartimento prevede di inviare questo testo dopo le consultazioni con il FMI. In particolare, gli scambi dovrebbero specificare i principali bilanci di bilancio e le fonti di sostegno internazionale necessarie per soddisfare le esigenze del prossimo anno.

Per Kiev, la rivista conta anche nelle relazioni con altri partner finanziari. Il dipartimento presenta il successo dell’anno come elemento importante nel mantenere il sostegno al di là dell’attesa erogazione del Fondo.

Un programma di 8,1 miliardi di dollari

Il Consiglio di Amministrazione del FMI ha approvato il programma attuale il 26 febbraio 2026 per quattro anni, fino al 2029. Essa mira alla stabilità economica e finanziaria, alla sostenibilità del debito e ad ulteriori riforme.

Benchmark Importo in dollari Situazione Programma EFF 2026-2029 8.1 miliardi Busta approvata a febbraio Finanziamenti già ricevuti Circa 2,2 miliardi Pagato al bilancio ucraino Finanziamento previsto dopo le recensioni Circa 1,66 miliardi Oggetto dell’approvazione del FMI

Questi importi corrispondono a diverse fasi dello stesso programma e non devono essere aggiunti. Il FMI aveva completato la prima revisione il 20 luglio, consentendo un esborso di circa 690 milioni di dollari. La prossima decisione prevista riguarda ora le due recensioni aperte il lunedì.

Foto pubblicata il 9 novembre 2026 con il comunicato di riunione: Ministero delle Finanze dell’Ucraina, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Fotografia integrale conservata, nastri tipografici aggiunti da Libnanews. Data di ripresa non specificata.

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