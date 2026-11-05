Bomb Alerts: Voli in Europa

Diversi voli europei sono stati bombardati giovedì 5 novembre 2026. L’aereo Aer Lingus che collega Dublino a Roma è stato deviato a Evreux, dove i suoi occupanti sono al sicuro. Wizz Air confermò una deviazione a Vienna, mentre un aereo Finnair si unì a Roma sotto scorta militare. Gli avvisi riguardano anche la Bulgaria e Bruxelles. Le informazioni disponibili non consentono il coordinamento tra questi incidenti o per la conclusione che gli esplosivi sono presenti.

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I bombardamenti hanno interrotto diversi voli europei giovedì 5 novembre 2026. In particolare, un aereo Aer Lingus che collega Dublino a Roma è stato deviato alla base militare DEvreux in Normandia.

Bomb Alerts: Passeggeri sicuri in Evreux

Secondo un’agenzia di stampa, i 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio sono al sicuro. Le squadre di demining militari stavano esaminando l’aereo. Aer Lingus ha confermato l’atterraggio senza incidente di volo IS402, deviato come precauzione.

L’aeronautica francese annunciò che aveva ingaggiato combattenti per intercettare e poi scortare l’aeromobile, riferisce un’agenzia italiana.

Controlli a Roma e una diversione a Vienna

Wizz Air ha anche confermato la diversione a Vienna del suo volo W4 6387 da Milano-Malpensa a Varsavia. La società ha spiegato che ha ricevuto una minaccia durante il volo e ha applicato le sue procedure di sicurezza.

Un velivolo Finnair di Helsinki ha raggiunto la sua destinazione, Roma-Fiumicino, sotto scorta militare. Gli artificieri hanno effettuato controlli, senza interruzioni del funzionamento dell’aeroporto, secondo fonti aeroportuali citate da un’agenzia italiana.

In Bulgaria, tre aerei sono atterrati dopo le minacce: due a Sofia, provenienti da Copenaghen e Madrid, e uno a Plovdiv, da Londra, hanno riferito autorità e media locali.

A Bruxelles, LOT ha riferito che le ispezioni del suo volo da Varsavia non avevano rivelato oggetti sospetti, secondo la stampa britannica.

Queste relazioni non dimostrano la presenza di esplosivi o di coordinamento tra gli incidenti. Per Evreux, le informazioni verificate al 1030 UTC non hanno ancora incluso un risultato finale dei controlli.

Referenze

Copertura: foto di un Airbus A320neo Aer Lingus EI-NSB a Heathrow, 6 febbraio 2023. Foto Mitchell R Hope (Mitchul Hope),Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 2.0. Layout e didascalia assistita da IA, adattamento trasmesso sotto la stessa licenza. Questa fotografia non mostra il volo rubato per Evreux.

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