Tanker ha colpito il Qatar: record sconosciuto

Una petroliera ha colpito il Qatar è il soggetto di un nuovo allarme britannico, pubblicato giovedì 5 novembre. La nave ricevette due proiettili non identificati a nord di Madinat Ash Shamal. Le condizioni dell’equipaggio, i danni e le conseguenze ambientali rimangono sconosciute.
Segnala 50 miglia a nord del Qatar
Il British Marine Safety Centre UKMTO ha situato l’incidente di 50 miglia nautiche a nord di Madinat Ash Shamal. Questa distanza corrisponde a circa 93 chilometri. Il suo avviso è numero 196 e data 5 novembre.
Un’agenzia di stampa ha posto gli impatti mercoledì 4 novembre, alle 11:20 UTC. Questo corrisponde a Giovedi, 5 Novembre, al 0220 in Qatar. La data locale dell’incidente e la data dell’avviso coincidono quindi, nonostante il cambiamento di giorno in giorno.
Tanker ha colpito offshore: ancora sconosciuto
L’avviso non dà il nome della nave, la sua bandiera, o il suo carico. Non identifica il tipo esatto di proiettili o la loro fonte. Nessun autore è nominato.
L’assenza di un record confermato non significa che l’equipaggio sia irrilevante. Né permette l’annuncio di vittime, inquinamento, incendio o perdita di propulsione. Questi elementi devono essere stabiliti dalle autorità e dall’operatore.
UKMTO richiede alle navi di transitare con cautela e segnalare attività sospette. Le autorità continuano le indagini.
Un incidente separato da quello annunciato vicino a Oman
Questo alert non dovrebbe essere confuso con quello del 3 novembre fuori Lima, Oman. Nel caso precedente, due proiettili avevano colpito la sala motore di una petroliera, 14 miglia nautiche a nord-est di Lima.
Il primo avviso non ha segnalato lesioni o danni ambientali. Questo bilancio non può essere trasposto alla nave ora segnalato a nord del Qatar. Entrambi gli avvisi riguardano posizioni e orari diversi.
Il nuovo rapporto viene durante la continuazione degli sforzi diplomatici tra Washington e Teheran. Tuttavia, non fornisce alcuna prova per collegare gli impatti a una decisione delle parti. L’identità della petroliera e la situazione del suo equipaggio rimangono le prime informazioni attesi.
Fonti e riferimenti
- UKMTO, allerta 196, 5 novembre 2026, consultata direttamente nel browser.
- Reuters, 5 novembre 2026 alle 9:00 UTC: tempo di incidente e sovrapposizione di allarme.
- Libnanews, un precedente separato dal 3 novembre fuori Lima.
- Libnanews: tanker illustrativo, non correlato all’incidente. Abito editoriale aggiunto con assistenza IA.
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