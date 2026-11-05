Tanker ha colpito il Qatar: record sconosciuto

Una petroliera è stata colpita da due proiettili non identificati 50 miglia nautiche a nord di Madinat Ash Shamal, Qatar. L’avviso britannico pubblicato il 5 novembre non ha confermato la condizione dell’equipaggio, del danno o dell’impatto ambientale. Non dà il nome della nave o il responsabile della sparatoria. Le autorità indagano e raccomandano cautela nella zona. Questa relazione deve essere distinta dall’incidente del 3 novembre a Lima, Oman.

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Una petroliera ha colpito il Qatar è il soggetto di un nuovo allarme britannico, pubblicato giovedì 5 novembre. La nave ricevette due proiettili non identificati a nord di Madinat Ash Shamal. Le condizioni dell’equipaggio, i danni e le conseguenze ambientali rimangono sconosciute.

Segnala 50 miglia a nord del Qatar

Il British Marine Safety Centre UKMTO ha situato l’incidente di 50 miglia nautiche a nord di Madinat Ash Shamal. Questa distanza corrisponde a circa 93 chilometri. Il suo avviso è numero 196 e data 5 novembre.

Un’agenzia di stampa ha posto gli impatti mercoledì 4 novembre, alle 11:20 UTC. Questo corrisponde a Giovedi, 5 Novembre, al 0220 in Qatar. La data locale dell’incidente e la data dell’avviso coincidono quindi, nonostante il cambiamento di giorno in giorno.

Tanker ha colpito offshore: ancora sconosciuto

L’avviso non dà il nome della nave, la sua bandiera, o il suo carico. Non identifica il tipo esatto di proiettili o la loro fonte. Nessun autore è nominato.

L’assenza di un record confermato non significa che l’equipaggio sia irrilevante. Né permette l’annuncio di vittime, inquinamento, incendio o perdita di propulsione. Questi elementi devono essere stabiliti dalle autorità e dall’operatore.

UKMTO richiede alle navi di transitare con cautela e segnalare attività sospette. Le autorità continuano le indagini.

Un incidente separato da quello annunciato vicino a Oman

Questo alert non dovrebbe essere confuso con quello del 3 novembre fuori Lima, Oman. Nel caso precedente, due proiettili avevano colpito la sala motore di una petroliera, 14 miglia nautiche a nord-est di Lima.

Il primo avviso non ha segnalato lesioni o danni ambientali. Questo bilancio non può essere trasposto alla nave ora segnalato a nord del Qatar. Entrambi gli avvisi riguardano posizioni e orari diversi.

Il nuovo rapporto viene durante la continuazione degli sforzi diplomatici tra Washington e Teheran. Tuttavia, non fornisce alcuna prova per collegare gli impatti a una decisione delle parti. L’identità della petroliera e la situazione del suo equipaggio rimangono le prime informazioni attesi.

Fonti e riferimenti

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