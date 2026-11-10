Bevande energetiche: Leggi le avvertenze cardiache

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Gli avvisi sulle bevande energetiche richiedono una distinzione tra avvisi di salute e il rischio reale per un consumatore. Una base di sorveglianza aiuta a rilevare eventuali problemi senza dimostrare la loro causa. I benchmark preventivi rimangono utili: contare la caffeina da tutte le dosi, tenendo conto delle medicine e della loro sensibilità, evitando queste bevande nei bambini e negli adolescenti. La loro associazione con l’alcol non ripristina riflessi o coordinamento, anche se la sensazione di ubriachezza diminuisce.