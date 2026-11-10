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Lo sapevi? Tracce di nervi nei fossili del Libano

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Lo sapevi? Tracce di nervi nei fossili del Libano

Lo sapevi? I fossili del Libano conservano tracce di tessuto morbido di Dorateuthis, un cefalopode scomparso dal Cretaceo. Le strutture sono interpretate come nervi assiali: eccezionale conservazione minerale, non nervi viventi.

Fotografie scientifiche moderne: Rowe et al. (2025), Figura 2; panel i: Lilian Cazes / MNHN. CC BY 4.0, ricadraggi e titolazione. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Studi: https://doi.org/10.1186/s13358-025-00398-x e https://app.pan.pl/archive/public/app69/app011602024.html

https://libnanews.com/liban-des-traces-de-nerfs-des-fossiles/

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