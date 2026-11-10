Biblioteche in Libano: Libri e Link per ricostruire

Formazione, equipaggiamento e raccolta libri: In Libano, diverse iniziative stanno ricostruendo biblioteche e i loro legami con gli abitanti. Ecco cosa ha avanzato e come aiutare utile.

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In Sin al-Fil, il rilancio di una biblioteca è misurato anche da semplici gesti: portare libri, rinnovare materiale, esaminare ciò che manca ai lettori. Il 14 ottobre 2026 il Ministro della Cultura Ghassan Salamé è stato visitato con rappresentanti dell’UNESCO e della Norvegia. I lavori, le forniture e le attrezzature sono stati consegnati alla biblioteca pubblica. Un passo concreto in un progetto nazionale che combina la ristrutturazione dei locali, la formazione di team e la ricostruzione delle collezioni.

Questo movimento avanza su due fronti. Da un lato, il Ministero e i suoi partner stanno cercando di ripristinare le biblioteche pubbliche per meglio ospitare i loro utenti. D’altra parte, la rete Tālīd mobilita donazioni per le istituzioni colpite dalla guerra. Le iniziative stanno prendendo iniziative per coloro che desiderano aiutare, sia in Libano che nella diaspora. Richiedono anche una distinzione tra libri promessi, attrezzature consegnate e servizi realmente accessibili.

Quindici biblioteche in una prima fase

Presentato nel giugno 2026 presso la Biblioteca Nazionale Sanayeh, il progetto di riabilitazione è guidato dal Ministero della Cultura con l’UNESCO. È supportato dall’ambasciata norvegese, dalla Fondazione Chris « Loops » Seikali e dalla Fondazione MCN Build. Il programma copre le infrastrutture, le attrezzature e i servizi, nonché le competenze del personale.

Nella sua presentazione del 24 giugno, l’UNESCO ha annunciato una prima fase che coinvolge 15 biblioteche pubbliche, su un totale di 53 governatorati. Gli interventi devono essere basati sulle esigenze di ogni istituzione. Le biblioteche distrutte non sono escluse: il ministro aveva annunciato che sarebbero state prese in considerazione in una terza fase, quando le circostanze consentivano. Questo calendario non è quindi una revisione delle ricostruzioni completate.

Squadre di treni per vivere il posto

Un primo risultato è documentato: 52 professionisti di 34 biblioteche pubbliche hanno partecipato a quattro giorni di formazione il 1, 2, 8 e 9 settembre 2026. Il rapporto dell’UNESCO descrive i lavori di preparazione delle attività, identificando le aspettative locali e le relazioni con scuole, associazioni e partner.

Le sessioni si sono concentrate anche sulle risorse digitali, sull’uso responsabile di Internet e sul corso dei libri: la scelta delle acquisizioni, la catalogazione delle opere, l’organizzazione della loro circolazione, la valutazione delle collezioni e la rimozione dei titoli che erano diventati inadatti. Questo lavoro meno visibile condiziona la possibilità di trovare un libro e renderlo disponibile al pubblico giusto.

Tra i partecipanti c’erano Rima Charara, della biblioteca pubblica distrutta Bint Jbeil. La sua testimonianza pubblicata dall’UNESCO esprime il desiderio di continuare a lavorare con gli abitanti nonostante la scomparsa del luogo. La partecipazione alla formazione non significa che la sua biblioteca sia riaperta; Essa dimostra che le competenze necessarie per la sua ricostruzione continuano ad essere mantenute.

Da attrezzature a servizi resi

Un’altra traccia concreta appare negli appalti delle Nazioni Unite. Il 15 settembre 2026 l’UNESCO pubblicò un bando per l’acquisto di beni per 15 biblioteche pubbliche nelle regioni libanesi. Il termine era il 5 ottobre. Questo parere conferma una procedura di equipaggiamento; Non permette, da solo, di dire che tutti gli acquisti sono stati consegnati.

A Sin al-Fil, la visita del 14 ottobre ha documentato una consegna di attrezzature e la firma di un protocollo con il comune. Ghassan Salamé ha spiegato la varietà delle applicazioni: alcune librerie hanno bisogno di computer, altre non hanno acquistato libri per molto tempo, altre sono alla ricerca di artisti. L’utilità del progetto dipende quindi dalla diagnostica locale, piuttosto che da un lotto identico distribuito ovunque.

Una raccolta di libri nelle regioni

Allo stesso tempo, la campagna « A Million Pounds for Lebanon » mira a ricostruire fondi danneggiati o distrutti. È sostenuta da Tālīd, la rete nazionale per la protezione delle biblioteche, degli archivi e del patrimonio culturale. Presentato a Tripoli in agosto, ha avuto luogo presso la Biblioteca Nazionale di Baakline il 17 settembre e poi a Barja. Il milione annunciato rimane un obiettivo di raccolta, non un risultato acquisito.

La mobilitazione coinvolge istituzioni culturali, editori e quartieri. A Beirut, Barzakh, nel quartiere di Hamra, è stato annunciato come punto di donazione. La biblioteca di Baakline relayed anche la campagna nel Chouf. Per un donatore, questi relè permettono di avvicinarsi ad una squadra locale prima di organizzare il trasporto di cartoni.

Ordinazione e destinazione contare quanto dare

Durante la presentazione della campagna presso la sede del sindacato stampa a Beirut nel mese di ottobre, insieme all’associazione Amel, coordinatore di Tālīd, Hadi Bakdash, ha dettagliato il metodo annunciato di smistamento, classificazione e documentazione dei libri, e poi li distribuendo secondo le esigenze delle biblioteche interessate. La rete fornisce un database di esigenze e un monitoraggio della destinazione dei lavori.

I partner citati includono il Movimento Culturale di Antelias, la Biblioteca Nazionale Baakline, la Lega Culturale Tripoli, il Forum 70 di Saida e gli editori. Questa organizzazione deve evitare che una collezione abbondante produce solo scorte inutilizzabili. Tuttavia, la tracciabilità promessa dovrà essere valutata sulla base delle distribuzioni effettive.

Come dare un contributo utile

Prima di depositare libri, è meglio chiedere al punto di raccolta quali titoli, lingue e livelli di lettura sono ricercati, in cui condizione i libri sono accettati e in cui possono essere ricevuti. I punti annunciati a settembre non garantiscono una ricezione permanente: il contatto preventivo evita inutili spostamenti.

Dall’estero, la stessa precauzione è necessaria prima di qualsiasi spedizione: concordare su un destinatario, contenuti e modalità di trasporto. Un elenco di libri proposti permetterà alla biblioteca di chiarire ciò che manca. La formazione di squadre, la consegna di attrezzature e la ricostruzione di collezioni già mostrano diversi modi di agire. La loro portata sarà verificata nel tempo, una volta che i libri hanno trovato i loro lettori e i luoghi saranno in grado di ospitare regolarmente i loro quartieri.

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