Mercati del mondo di oggi: Delineazione dell’olio

Il record economico del 10 novembre 2026 affronta il declino del petrolio con la persistenza dell’inflazione americana. Gli indici asiatici ed europei progrediscono nelle indagini selezionate, mentre Wall Street declina. Le pubblicazioni di SoftBank, Infineon e Vodafone fanno luce sulle differenze tra crescita, perdite contrattuali e deprezzamento contabile. Le valutazioni specificano il loro tempo, unità e stato di trasmissione. Un grafico e una casella illustrano le variazioni mensili dei prezzi e l’effetto dei tassi sul valore dei beni, con limiti di trasmissione in Libano.

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I mercati mondiali di oggi, martedì 10 novembre 2026, avanzano con due segnali che non misurano lo stesso. L’olio sta cadendo, ma i prezzi degli Stati Uniti continuano a salire. Europa e Asia stanno guadagnando terreno, mentre Wall Street sta cedendo terreno nelle indagini pomeridiane. I risultati di SoftBank, Infineon e Vodafone aggiungono un’altra distinzione: la domanda tecnologica sostenuta può coesistere con pesanti perdite contabili o contrattuali. Per le aziende e le famiglie, il rilassamento di un costo non elimina tutti gli altri.

File di martedì 10 novembre 2026. Le ore seguenti sono espresse in UTC, con il loro equivalente a Beirut quando necessario. I corsi europei e americani sono dichiarazioni in sessione, non chiusure. I risultati della società riguardano i periodi indicati, non solo il giorno della pubblicazione.

Mercati del mondo oggi: direzioni diverse

Il contrasto appare per la prima volta negli indici. Parigi e Francoforte stanno facendo progressi nei commenti. I tre principali indici degli Stati Uniti scendono dallo 0,64% all’1% nelle indagini selezionate. Queste figure descrivono momenti specifici, con tempi di trasmissione diversi. Non permettono artificialmente di costruire una fotografia mondiale scattata allo stesso secondo.

Indice Livello dei punti Cambio giornaliero Ultimo scambio visualizzato, UTC Annunciato la diffusione ACC 40 8 310.49 +0,94 % 16 h 10 min 30 s Tempo reale DAX 26 423.57 +0.60% 15 h 55 min 30 s Diverso S&P 500 7 491.09 -0,78 % 15 h 55 min 16 s Diverso Composito Nasdaq 25.000.88 -1.00 per cento 15 h 55 min 30 s Diverso Dow Jones 52 052.98 -0.64% 15 h 55 min 34 s Diverso

10 novembre. Le modifiche sono calcolate dalla chiusura precedente. Le pagine di elenco indicano un flusso ritardato per Francoforte e gli indici degli Stati Uniti, senza specificarne la durata. A Beirut, aggiungere due ore alle ore UTC. Il tempo di un corso visualizzato non deve essere confuso con il tempo di riferimento pagina.

Le piazze asiatiche avevano già finito la loro sessione. Il giapponese Nikkei ha vinto il 2,87%, circa 60,459 punti. Kospi sudcoreano è cresciuto del 4.39%, circa 5.239 punti. Hong Kong Hang Seng ha preso lo 0,4%, circa 24,557 punti, e Shanghai lo 0,08%, circa 3.663 punti. Questi livelli arrotondati si riflettono in un bilancio pubblicato a 0910 UTC, o 1710 a Hong Kong. Questo programma è quello della relazione, non quello di ogni ultimo scambio.

Sarebbe quindi fuorviante attribuire tutte queste prestazioni alla pubblicazione americana del pomeriggio. Le sessioni asiatiche sono state completate quando i dati dei prezzi sono stati pubblicati alle ore 1:30 UTC. L’Europa e gli Stati Uniti hanno potuto integrare queste nuove informazioni durante i loro scambi. La cronologia limita possibili spiegazioni, anche quando diversi luoghi si evolvono nella stessa direzione.

Un’altra precauzione: un indice misura un cesto di azioni, non la salute istantanea di un’intera economia. La composizione settoriale, il peso delle grandi capitalizzazioni e i benefici attesi differiscono. Un confronto delle prestazioni rimane utile. Non sostituisce l’esame delle imprese che la compongono. Gli annunci industriali di oggi mostrano chiaramente perché non tutti i mercati rispondono costantemente.

L’inflazione sta rallentando, senza dare un segnale di caduta dei tassi

Il Bureau of Labour Statistics degli Stati Uniti ha pubblicato i prezzi di ottobre alle 8.30 a Washington, D.C., alle 15.30 a Beirut. Il CPI-U è aumentato dello 0,4% su un mese, dopo lo 0,6% di settembre, nei dati destagionalizzati. Senza cibo ed energia, l’aumento rimane allo 0,3%, come nei due mesi precedenti. L’energia è rallentata nettamente dal +5,2 % al +0.7%. L’abitazione è ancora in aumento dello 0,3% e rappresenta più del 30% dell’aumento mensile complessivo.

Un limite statistico distingue questa pubblicazione. L’assenza di raccolta nell’ottobre 2025 impedisce la produzione del tasso annuale ufficiale dell’indice generale e dell’indice sottostante. Non dobbiamo mettere zero al loro posto, né trasformare una stima privata in un risultato ufficiale. Il grafico presenta quindi solo le variazioni mensili disponibili. L’aumento di ottobre significa che i prezzi stanno aumentando più lentamente di settembre, non che il cestino diventa più economico.

Inflazione degli Stati Uniti: variazioni mensili destagionalizzate, in percentuale. Aprile – Ottobre 2026. Ufficio del Lavoro Dati statistici pubblicati il 10 novembre; grafica originale Libnanews. Le due curve rappresentano i tassi mensili, non i cambiamenti di 12 mesi.

Il lag d’epoca spiega parte del contrasto con l’olio. L’ICC descrive gli acquisti e i prezzi registrati in ottobre. Il contratto petrolifero del 10 novembre riguarda una futura consegna. Un rilassamento osservato martedì non può riscrivere le spese del mese precedente. Potrebbe contribuire a future indagini, a seconda della sua durata e trasmissione. Il grafico aiuta a vedere questa successione, senza proiettare automaticamente l’ultimo movimento nei mesi seguenti.

Per comprendere la portata monetaria della dichiarazione, è necessario tornare all’ultima decisione, piuttosto che annunciare una nuova decisione. Il 28 ottobre la Federal Reserve ha mantenuto la sua gamma di politiche tra il 3,75% e il 4%. Due membri, Lisa Cook e Beth Hammack, hanno preferito un aumento di un quarto. Il comunicato stampa ha descritto l’inflazione ancora elevata. Ha anche evidenziato la forza di attività, produttività e investimenti. Tale decisione precede i dati pubblicati martedì.

Mantenere il sottostante allo 0,3% non è quindi sufficiente a dimostrare che si sta avvicinando un rilassamento. D’altra parte, solo un mese non permette di dire che si sta facendo un ulteriore aumento dei tassi. La politica monetaria dipende da una serie di informazioni. L’ICC fornisce informazioni sui prezzi dei consumatori, ma un’anticipazione di mercato e una decisione formale rimangono due oggetti diversi.

Questa distinzione riguarda direttamente la valutazione delle azioni. Gli alti tassi a lungo termine aumentano il rendimento degli investimenti rischiosi. Possono ridurre il valore attuale dei benefici attesi molto in futuro. Ma un aumento del reddito o un margine migliore possono compensare questo effetto. Osservare gli indici da soli non misura la proporzione esatta di ciascuno di questi fattori nella sessione.

Olio si espande, i contratti rimangono da distinguere

A 1334 UTC, o 1534 ore a Beirut, Brent valeva 89,65 dollari per barile, in calo del 3,15 per cento. Il WTI stava negoziando a 84,52 dollari, in calo del 2,68 per cento. Queste citazioni intraday sono state riportate da un’agenzia di stampa. Hanno accompagnato le dichiarazioni di Donald Trump in una pausa in nuovi scioperi contro l’Iran. Non costituiscono un accordo conclusivo o una prova di un accordo diplomatico. Il limite di tempo per la distribuzione di questi corsi non è specificato; non sono presentati come prezzi in tempo reale al momento della pubblicazione.

Le date di riferimento sono gennaio 2027 per Brent e dicembre 2026 per WTI. Il divario tra i due mesi è normale: i loro orari contrattuali differiscono. Lo stesso termine deve essere mantenuto per calcolare un cambiamento giornaliero. Confrontare il contratto che scade con quello che prende il suo posto può introdurre un movimento puramente tecnico in una serie di prezzi.

La caduta del petrolio greggio apre la possibilità di ridurre i costi. Non fissa direttamente il prezzo del carburante consegnato a una stazione. L’olio deve essere trasportato, raffinato e distribuito. Tasse, tasse di stoccaggio e margini sono aggiunti. Gli acquisti possono anche essere stati fatti prima. Il declino di una maturità futura non è quindi pienamente o allo stesso tempo trasmesso a tutte le fatture.

Per una compagnia aerea o un vettore, il contratto di copertura conta anche. Una società che ha stabilito parte dei suoi acquisti in anticipo non beneficia immediatamente di alcun calo di mercato. Tuttavia, questa protezione può essere stata conservata in un precedente aumento. Il costo effettivamente pagato dovrebbe essere esaminato, piuttosto che dedurre il margine di una società dal movimento del barile da solo.

Infine, il prezzo del rischio puÃ2 cambiare piÃ1 velocemente della situazione fisica. Un cambiamento di anticipazione è sufficiente per spostare i contratti finanziari. La consegna richiede navi, assicurazioni, porti e scadenze. La figura pomeridiana racconta il mercato in questo momento. Non certifica che tutte le condizioni di trasporto siano tornate alla normalità.

Valuta: il riferimento della BCE precede i prezzi USA

La Banca centrale europea ha un euro di $1.1214 per il 10 novembre. Altri riferimenti sono 177.38 yen, 0.83545 sterline sterlina, 0.9203 Franchi svizzeri e 7,4801 yuan per un euro. Questi sono i tassi di informazione, i prezzi non garantiti per una transazione commerciale. La BCE consiglia esplicitamente di utilizzarli come prezzo di transazione.

Valuta ricevuta per 1 euro Riferimento del 10 novembre 2026 Dollaro USA USD 1,1214 Yen giapponese 177.38 JP Sterlina GBP 0.83545 Franco svizzero CHF 0.9203 Yuan cinese CNY 7,4801

Il metodo è decisivo per la lettura della giornata. Il coordinamento tra le banche centrali avviene normalmente intorno alle 14.10 in Europa centrale, vale a dire 13.10 UTC. La trasmissione di solito si svolge intorno alle 4 del pomeriggio, o 3 del pomeriggio UTC. La tempistica di questo riferimento precede quindi normalmente la pubblicazione della CPI entro venti minuti. Il suo display successivo non lo trasforma in una misura di risposta monetaria all’inflazione.

Un esempio aiuta a capire il problema per un importatore. Una fattura ipotetica di €100.000 rappresenta $112,140 al tasso di riferimento giornaliero. Questo calcolo esclude commissioni e la differenza tra acquisto e vendita. Non descrive nessuna fattura reale. Indica solo che un dollaro di pagamento rimane soggetto a scambio quando un fornitore fissa il suo prezzo in euro.

La moneta di fatturazione può così contare tanto quanto il paese di origine. Una merce europea fatturata in dollari non ha la stessa esposizione immediata di un ordine identico fatturato in euro. La data di fissazione del prezzo, la data di pagamento e la possibile copertura modificano ulteriormente il risultato. Nessun singolo tasso pubblico è sufficiente per ripristinare il costo commerciale completo di un’impresa.

SoftBank rende visibili i costi di un cambiamento di progetto

I conti semestrali pubblicati da SoftBank il 10 novembre portano un fatto concreto al dibattito sull’IA. Nell’aprile-settembre 2026, il gruppo ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di 768 miliardi di yen. Nel solo trimestre di luglio-settembre, ha raggiunto circa 115 miliardi di dollari. Questi due periodi non dovrebbero essere aggiunti insieme.

La relazione rappresenta anche 597,2 miliardi di yen in perdite relative alla riorganizzazione degli acquisti di apparecchiature elettriche per i data center statunitensi. Questo totale comprende 457 miliardi di anticipi non rimborsabili e 140,2 miliardi di emendamenti o accordi contrattuali. Gli sconti futuri, incassati a 2,1 miliardi di dollari su 10 anni, sono condizionali. Essi non appaiono come beni al 30 settembre perché il loro importo non è determinante. Pertanto, rimuoverli immediatamente dalla perdita sarebbe sbagliato.

Questo caso illustra un rischio industriale distinto dal semplice prezzo dei chip. La capacità produttiva di riserva o le attrezzature sicure possono richiedere il pagamento prima di qualsiasi entrate commerciali. Se il progetto cambia, la libertà di riorganizzare gli acquisti dipende dai contratti. Un anticipo non rimborsabile non è una riserva di cassa che è ancora disponibile.

Per valutare questo tipo di investimento, tre programmi devono essere riconciliati: i pagamenti ai fornitori, la messa in servizio e le ricevute dei clienti. Il loro ritardo crea un bisogno di finanziamento. Un’attività può soddisfare un’alta domanda e ancora subire perdite durante la costruzione. Al contrario, un annuncio della capacità futura non dimostra che questa domanda genererà entrate sufficienti.

Il soggetto quindi non consente un verdetto uniforme su tutta l’intelligenza artificiale. I rischi di uno sviluppatore software, un produttore di componenti e un proprietario di un data center differiscono. Non commettono gli stessi importi allo stesso tempo. I risultati pubblicati martedì permettono di distinguere meglio queste posizioni nella catena industriale.

Infineon mostra un altro lato dell’investimento tecnologico

Nello stesso giorno, Infineon ha presentato un esercizio finanziario 2026, che si è concluso il 30 settembre, con un fatturato di 16,353 miliardi di euro, in crescita del 12%. Il risultato settoriale ha raggiunto i 3.223 miliardi, con un margine del 19,7%. Il quarto trimestre rappresenta 4.706 miliardi di ricavi. Il produttore tedesco prevede circa 20 miliardi di euro di vendite per 2027, con un’assunzione di cambio di $1.15 per euro.

Il gruppo stima che quasi 4 miliardi di euro di fatturato saranno generati nell’alimentazione dei data center. Esso prevede tra 3 miliardi di euro e 3,5 miliardi di euro di investimenti. Questi obiettivi riguardano l’anno prossimo. Non sono né vendite di denaro né garanzia di redditività. Il flusso di cassa del 2026 ha raggiunto 993 milioni di euro; L’indicatore corretto è di 1,25 miliardi. Entrambe le misure non sono intercambiabili.

La riconciliazione con SoftBank aiuta a comprendere il flusso delle spese. Il fornitore può fare vendite mentre il suo cliente costruisce un’infrastruttura. Il reddito di una persona diventa un investimento o una spesa nell’altra. Per giudicare la forza del ciclo, è quindi necessario verificare che l’utente finale paga effettivamente per il servizio fornito.

L’alimentazione è anche un’attività separata dal calcolo stesso. Un data center non è limitato ai processori installati. Deve trasformare e distribuire l’elettricità, rimuovere il calore e garantire la continuità di funzionamento. Questa diversità apre diverse opportunità industriali. Crea anche diversi punti di dipendenza tra i fornitori.

I presupposti del tasso di cambio dovrebbero infine essere conservati nella lettura delle previsioni. Un obiettivo di fatturato espresso in euro può evolversi con la conversione delle vendite straniere. Confrontare una previsione a un risultato successivo richiede il controllo di volumi, prezzi, portata e valute. Solo una crescita pubblicata non spiega l’origine del miglioramento.

Vodafone: una depreciazione non è un cash out

Vodafone ha annunciato un fatturato di 21.853 miliardi di euro per i sei mesi terminati 30 settembre, rispetto a 19,609 miliardi all’anno precedente. Le previsioni del gruppo per il 2027 dell’EBITDA rettificato dopo gli affitti sono state tra 13,2 miliardi e 13,4 miliardi. Tuttavia, ha registrato un deprezzamento di 4,85 miliardi in Germania. In particolare, esso lo collega con l’aumento dei rendimenti obbligazionari tedeschi e l’effetto di una decisione del tribunale europeo.

Questa ammortamento è senza sborsare immediatamente. La perdita consolidata semestrale è di 3,597 miliardi di euro; La quota attribuibile ai proprietari della casa madre è di 4.789 miliardi. Il conto comprende anche una riduzione di 2,2 miliardi di UK tax deferred asset e un guadagno contabile di 3 miliardi relativo a Safaricom. Tenere solo l’ammortamento tedesco non è quindi sufficiente a spiegare il risultato netto.

La coesistenza di una previsione operativa registrata e una perdita non è aritmeticamente impossibile. Il reddito netto comprende più elementi di un indicatore operativo rettificato. L’ammortamento, le spese finanziarie, la tassazione e la rivalutazione possono cambiare significativamente il totale. La definizione di ogni misura deve essere mantenuta, soprattutto quando una presentazione è più favorevole.

Il termine « senza sborsare » richiede anche una sfumatura. Significa che questa voce non corrisponde a un pagamento effettuato contemporaneamente. Non significa che sia economicamente indifferente. Essa può riflettere un valore atteso inferiore dei beni già finanziati. Per un azionista, il valore dei beni e dei profitti futuri conta tanto quanto il denaro del giorno.

Capire: Perché i tassi cambiano il valore di un bene Un euro previsto domani non vale necessariamente un euro disponibile oggi. Per confrontare i due, aggiorniamo il pagamento futuro. Il tasso utilizzato riflette il tempo e il rischio. Più alto è questo tasso, più basso è il valore attuale della stessa quantità futura. Prendiamo un esempio del tutto ipotetico. Un pagamento una tantum di 100 euro in cinque anni vale circa 78,35 euro oggi ad un tasso annuo del 5%. Con un tasso del 6%, vale circa 74,73 euro. Il pagamento futuro rimane lo stesso. La differenza deriva solo dal tasso scelto. Queste cifre non costituiscono la valutazione di Vodafone o una stima delle proprie ipotesi. In una società, il calcolo copre diversi flussi e rischi specifici. Un aumento dei tassi sovrani può contribuire ad aumentare il tasso di sconto. Ma le prospettive di reddito, la spesa e il premio di rischio sono anche coinvolti. Attribuire qualsiasi cambiamento di valore ad una singola decisione bancaria centrale supererebbe la semplificazione del meccanismo.

Per il Libano, leggere insieme energia, scambio e finanziamento

Per una casa o un’azienda in Libano, il collegamento più immediato è attraverso acquisti esterni. Un barile più economico può alleggerire un componente della bolletta energetica. Un euro che è più costoso in dollari può aumentare un altro ordine. Questi movimenti possono essere parzialmente compensati. Il loro effetto dipende dal cesto effettivamente acquistato, non da un unico indice globale.

I relè svolgono un ruolo altrettanto concreto. La scorta poteva essere pagata prima che l’olio cadesse. Un fornitore può rivedere la sua tariffa dopo un determinato periodo. Una fattura di trasporto può conservare un sovraccarico per la durata del contratto. Per valutare un’economia efficace, è necessario confrontare prodotti identici, quantità e condizioni di consegna.

Il fascicolo pertanto non deduce nessuna nuova tariffa libanese da sola sui mercati internazionali. Né calcola un miglioramento automatico del potere d’acquisto. Il tasso di cambio utilizzato, commissioni, tasse e costi di distribuzione locale rimangono necessari. Il rilassamento a monte diventa un’economia per il consumatore solo quando raggiunge il prezzo che paga.

La prossima tappa della serata è per le aziende AI. CoreWeave ha annunciato la sua conferenza dei risultati del terzo trimestre per il 10 novembre alle 17:00 sulla East Coast of America. Questo corrisponde a 2200 UTC, o mezzanotte a Beirut la notte del 10-11 novembre. Questo appuntamento viene dopo i registri di questo file. I dati di questa pubblicazione non sono quindi previsti qui.

Copertina: archivio fotografico della Borsa di New York, Vlada Karpovich / Pexels, utilizzato sotto licenza Pexels. Tutta la foto conservata senza ritocco in una composizione editoriale Libnanews. La data visualizzata è la cartella, non la ripresa.

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