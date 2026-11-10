USJ: Che cosa finanziano gli Anziani

L’ex facoltà di diritto e di scienze politiche dell’USJ vuole rinnovare un contributo di 25.000 dollari alle tasse universitarie. Il pagamento del 2025 è documentato dalla loro federazione. Questa assistenza è rivolta agli studenti che affrontano difficoltà finanziarie, tenendo conto del loro successo accademico. Un’altra donazione, destinata alla farmacia, illustra una mobilitazione distinta. Gli obiettivi annunciati a cena non sono ancora una valutazione degli importi effettivamente raccolti quest’anno.

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Alla St. Joseph’s University di Beirut, l’assistenza reciproca degli anziani include un contributo alle tasse universitarie. I laureati della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche hanno ricevuto 25.000 dollari l’anno scorso. La loro associazione vuole rinnovare questo sforzo, senza annunciare in questa fase un nuovo importo già pagato.

Gli anziani della USJ vogliono rinnovare il loro aiuto

Alla cena annuale dell’associazione nella Phoenicia, il suo segretario, l’ex bastone Nader Gaspard, ha ricordato il contributo dell’anno precedente. Il suo obiettivo per quest’anno è quello di aumentare la stessa quantità. Questa recensione si concentra sul sostegno per la scuola, non una nuova allocazione o un impegno per raddoppiare i fondi.

La riunione ha riunito diverse centinaia di laureati e ospiti, tra cui l’ambasciatore francese Patrick Durel. Marie-Claude Najm, decano della Facoltà, ha rappresentato il Rettore François Boëdec. Il presidente dell’associazione, ex ministro Abbas Halabi, ha insistito sulla responsabilità dei laureati verso gli studenti che lottano per continuare i loro studi.

Per Halabi, l’adesione all’università continua dopo la laurea. Ha presentato l’incontro come occasione per sostenere gli studenti in modo da poter continuare a imparare nonostante le difficoltà. Il collegamento tra le promozioni assume qui una forma materiale: contribuire al pagamento dei seguenti studi.

Un pagamento di 25.000 dollari documentato nel 2025

La Federazione delle Associazioni degli Anziani della USJ fornisce un punto di confronto preciso. Il 10 novembre 2025, l’Associazione dei laureati di diritto e di scienze politiche aveva dato 25.000 dollari a Marie-Claude Najm. La donazione è venuta da cena il 14 ottobre di quell’anno.

Questa comunicazione istituzionale spiega che l’aiuto è destinato agli studenti che uniscono il successo accademico alle difficoltà finanziarie. È quindi un supporto mirato, legato alle esigenze e allo sfondo accademico. L’importo collettivo non corrisponde ad un’indennità identica versata ad ogni studente.

Il bilancio presentato alla nuova cena fa parte di questa continuità. D’altra parte, le informazioni pubbliche non specificano ancora quanti studenti saranno assistiti quest’anno o l’importo finale della raccolta. La speranza di rinnovare i 25.000 dollari rimane un obiettivo.

Iniziative separate da docenti

I giuristi non sono soli a mobilitare i loro anziani. Il 23 aprile 2026, l’Associazione dei laureati della Facoltà di Farmacia donò 10.000 dollari al Rettore François Boëdec. Secondo la Federazione degli Anziani, questa somma proveniva dal gala del 22 novembre 2025.

Quest’altra iniziativa si basa su un fondo di borse di studio creato nel 2018. La comunicazione dell’associazione menziona i criteri sociali e accademici per gli studenti che accompagnano. Si tratta di un dispositivo specifico della farmacia, distinto dal supporto dei laureati di legge. Entrambi gli importi non devono essere presentati come una raccolta comune.

Questi esempi danno contenuto concreto alla solidarietà universitaria: una serata raccoglie laureati, poi i suoi ricavi contribuiscono al finanziamento di studi. Per misurare l’aiuto effettivamente fornito, i prossimi elementi attesi sono l’importo dato e i beneficiari accompagnati. La nomina degli anziani apre questa mobilitazione; Il suo annuncio non vale ancora il suo bilancio finanziario.

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