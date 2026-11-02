Atletica: Il Libano presenta la sua selezione U18

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La Federazione Atletica libanese annuncia la presentazione ufficiale della sua selezione nazionale di under 18. La cerimonia si svolgerà sabato 7 novembre 2026, alle ore 11, presso il teatro della Scuola Notre-Dame delle Suore Antonine di Hazmieh-Mar Takla. Giornalisti e fotografi sono invitati a coprire questo lancio. Questa iniziativa fa parte del programma federale per sostenere le squadre nazionali e mira a rafforzare la loro presenza nelle competizioni sportive locali e internazionali.