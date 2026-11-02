Atletica: Il Libano presenta la sua selezione U18

La Federazione Atletica libanese annuncia la presentazione ufficiale della sua selezione nazionale di under 18. La cerimonia si svolgerà sabato 7 novembre 2026, alle ore 11, presso il teatro della Scuola Notre-Dame delle Suore Antonine di Hazmieh-Mar Takla. Giornalisti e fotografi sono invitati a coprire questo lancio. Questa iniziativa fa parte del programma federale per sostenere le squadre nazionali e mira a rafforzare la loro presenza nelle competizioni sportive locali e internazionali.
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La Federazione Atletica libanese presenterà la sua selezione U18 sabato 7 novembre 2026, alle 11, ad Hazmiah. La cerimonia si svolgerà nel teatro della Scuola Notre-Dame delle Suore Antonine nella zona di Mar Takla.
Una selezione U18 per rafforzare le squadre nazionali
Questo lancio riguarda gli atleti di età inferiore ai 18 anni. Fa parte del programma federale per sostenere e sviluppare selezioni nazionali. La federazione intende rafforzare la propria presenza in concorsi locali e internazionali.
Invita giornalisti e fotografi a partecipare alla presentazione.
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