Taekwondo: Campioni del Libano coronati

Il campionato Libano Taekwondo Black Belt ha riunito 210 partecipanti al Mont La Salle Club di Ain Saadé. I combattimenti hanno avuto luogo per due giorni su due aree. Mont La Salle ha finito in cima alla classifica maschile e femminile per adulti. L’Anwar club ha vinto la classifica delle donne adulte, mentre Antranik Antélias ha vinto la classifica dei ragazzi. Il concorso ha riguardato quattro categorie e faceva parte del programma nazionale della Federazione libanese per l’anno 2026.

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Il campionato Libano Taekwondo Black Belt ha riunito 210 partecipanti al Mont La Salle Club di Ain Saadé. La competizione del 2026 ha avuto luogo durante due giorni e riguardava uomini, donne, ragazzi e ragazze.

Mont La Salle ha vinto due delle quattro classifiche. Il club ha finito per primo in uomini e ragazze. Anwar ha vinto nelle donne, mentre Antranik Antelias ha preso il primo posto nei ragazzi.

Taekwondo: quattro classifiche per club

Tra gli uomini, Mont La Salle ha segnato 33 punti. Antranik Antélias terminò secondo con 19 punti, davanti ad Al-Liwaa Al-Rafid, terzo con 12 punti.

La classifica femminile adulta era più stretta. Anwar ha vinto con 17 punti, davanti a Mont La Salle, che ha vinto 16. L’Accademia dei Combattenti si è svolta al terzo posto con 10 punti.

Tra i ragazzi, Antranik Antélias ha finito prima con 30 punti. Mont La Salle ha seguito 27 punti, poi Antranik Sin el-Fil con 11 punti.

Tra le ragazze, Mont La Salle ha segnato 22 punti. Antranik Antélias ha avuto il secondo posto con 17 punti, davanti al Golden Body, terzo con 16 punti.

I vincitori delle categorie adulte

Nelle categorie maschili, Michael Dib ha vinto meno di 54 kg e Marc El-Mir meno di 58 kg. Anthony Naufal ha vinto il under 63 kg, mentre Élie El-Hayek ha vinto il under 68 kg.

Ahmad Farhat finì prima di meno di 74 kg e Kevin Sawwan di meno di 80 kg. Yamen Faraj ha vinto meno di 87 kg. Charbel Kyrillos si è imposto agli oltre 87 kg.

Tra le donne, Maria Ibrahim ha guadagnato meno di 46 kg e Dana El-Andari ha guadagnato meno di 49 kg. Raya Chouli ha vinto meno di 53 kg. Yasmina Abu Daher si è imposto a meno di 57 kg.

Rebecca Kiameh termina prima in meno di 62 kg. Carla Boustany ha vinto il under 67 kg, Lynn Kanj il under 73 kg e Léa Hachache gli oltre 73 kg.

Due aree di combattimento a Mont La Salle

La Federazione libanese Taekwondo ha organizzato incontri su due aree di combattimento. Il suo presidente, Habib Zarifé, e diversi funzionari federali hanno partecipato alla competizione, con i leader del club e le famiglie.

Michel Majdalani, capo della commissione arbitrale kyorugi, guidò i combattimenti. Anche il delegato tecnico Daniel Khorassandjian era presente. arbitri internazionali e nazionali hanno fornito indicazioni sulle varie categorie.

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