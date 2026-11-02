Boxe: Ramzi Hilal prepara il suo appuntamento a Dakar

Ramzi Hilal rappresenta il pugilato libanese ai Giochi Olimpici della Gioventù di Dakar 2026, nella categoria 55 kg. Il 17enne Al-Fityan Club di Saida ha incrementato gli stage e le competizioni internazionali dal settembre 2025. Suo padre, Wissam Hilal, accompagnò la sua preparazione. Come i Giochi aperti il 31 ottobre in Senegal, il torneo di boxe si svolgerà dal 7 al 12 novembre. Il suo percorso comprende passaggi in Giordania, Uzbekistan e Thailandia.

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Ramzi Hilal, 17, prepara l’evento di boxe per i Giochi Olimpici della Gioventù a Dakar 2026, nella categoria 55 kg. I Giochi si aprirono il 31 ottobre in Senegal. Il torneo di boxe si svolgerà dal 7 al 12 novembre.

Il giovane libanese affronta questo evento dopo più di un anno di stage e concorsi all’estero. Suo padre, ex pugile Wissam Hilal, ha addestrato e accompagnato la sua preparazione.

Ramzi Hilal, da Saida a Dakar

Nato nel 2009, Ramzi Hilal appartiene al club Al-Fityan di Saida. È presieduto da Ahmad Masri, ex partecipante olimpico e vicepresidente della Federazione di boxe libanese.

Il suo programma internazionale iniziò con uno stage in Giordania il 6 settembre 2025. Si unì a Uzbekistan il 27 settembre per un altro raduno. Nell’ottobre del 2025 partecipò ai Giochi di Gioventù asiatici in Bahrain, dove si classificò quinto.

La preparazione è proseguita nel 2026

Il pugile vinse il secondo posto alla King’s Cup in Giordania, in cui prese parte alla fine del gennaio 2026. Si è poi unito in Thailandia il 24 febbraio per prepararsi alla Coppa del Mondo di Boxing Futures di marzo a Bangkok.

Questa competizione è stata una tappa nel processo di selezione per Dakar. Questa fase gli ha permesso di ottenere la sua qualifica per Dakar.

La preparazione continuò in Giordania, con un tirocinio di otto giorni a partire dal 26 giugno. Il pugile ha poi fatto ulteriori viaggi di preparazione a Jordan e in Cina.

Il torneo inizia il 7 novembre

Hilal ha elogiato il sostegno della Federazione di Boxe libanese e del suo presidente, Bilal Noureddine. Ha anche ringraziato l’allenatore Ihab Hamdan, i tecnici di selezione e il suo allenatore fisico, Ahmad Safadi.

A Dakar, i combattimenti si svolgeranno presso il centro espositivo di Diamniadio. Il torneo di boxe inizia sabato 7 novembre, mentre i Giochi continuano fino al 13 novembre.

Presentazione visiva di Ramzi Hilal per i Giochi Olimpici della Gioventù a Dakar 2026. Credito: Visivo trasmesso con il comunicato stampa.

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