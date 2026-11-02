Futsal: Tarek Rizk onorato da Inter Movistar

Inter Movistar ha onorato Tarek Rizk durante una visita a Madrid con i leader dei club di prima divisione libanesi. Il tecnico, ex allevatore libanese, ora lavora come esperto di futsal con la Federazione calcistica del Qatar. La delegazione ha incontrato diversi giocatori sportivi spagnoli, tra cui Inter Movistar e Atlético Madrid funzionari. Le discussioni con Ricardinho e Jesús Velasco si sono concentrate anche sulle pratiche di formazione, la gestione del club e lo sviluppo della disciplina.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il club spagnolo Inter Movistar ha onorato Tarek Rizk a Madrid per una visita al futsal. L’allenatore libanese ha accompagnato una delegazione di leader dei club di prima divisione libanesi.

Lo scopo del viaggio era quello di scoprire il funzionamento delle strutture spagnole. Discussione focalizzata sulla formazione, la gestione dello sport e l’organizzazione del club.

Tarek Rizk ha ricevuto con i leader libanesi

L’amministratore delegato di Inter Movistar, José Delgado, ha dato una maglia club a Rizk e membri della delegazione. L’ex capitano Carlos Ortiz e capo squadra César Muñoz hanno partecipato al tributo al tecnico libanese.

Tarek Rizk guidò la selezione futsal libanese. Ha anche formato Al-Ittihad e Al-Qadsiah in Arabia Saudita, così come Shabab Ashrafieh in Libano. Ora è un esperto di disciplina presso la Qatar Football Federation.

Incontri con club e allenatori

Il programma comprendeva incontri con Inter Movistar e le Direzioni Atlético Madrid e con TEN. I partecipanti hanno discusso i metodi di gestione dello sport, lo sviluppo tecnico e l’organizzazione professionale delle strutture incontrate.

La delegazione ha anche condiviso un pranzo di lavoro con Ricardinho, che ha un’amicizia con Rizk. Una cena con Jesús Velasco, allevatore futsal spagnolo, ha permesso di discutere l’evoluzione della disciplina e lo scambio di esperienze.

Questa visita estende le attività di formazione di Rizk con i partner europei. Nell’agosto del 2025 aveva organizzato una sessione di allenamento con il FC Barcelona. Gli scambi di Madrid si sono concentrati sulle pratiche tecniche e amministrative che potrebbero contribuire allo sviluppo del futsal libanese.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews