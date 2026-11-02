Gara dell’esercito: un semi-marathon in progetto

La razza dell’esercito libanese potrebbe evolversi verso un semi-maratone. Il brigadiere generale Mikhail Moussa ha parlato di questo progetto a un pranzo dedicato ai partner della seconda edizione.
Il Centro Superiore per lo Sport Militare, che guida, ha organizzato questo ricevimento al complesso militare Emile-Lahoud a Mar Roukoz, nel comune di Dekouane. Ha reso omaggio alle persone e alle aziende che hanno contribuito alla gara di 10 chilometri.
Gara militare potrebbe andare 21.1 chilometri
Mikhail Moussa ha annunciato la sua intenzione di sviluppare l’evento organizzando un semi-maratone di 21.1 km. L’obiettivo annunciato è quello di ampliare la partecipazione e rafforzare il posto di questo evento nel calendario sportivo libanese.
Non sono specificate date o percorsi per questo progetto.
Incontro con i partner sportivi a Mar Roukoz
La seconda edizione dei 10 km fu sponsorizzata dal comandante dell’esercito, il generale Rodolphe Haykal, che era presente anche durante la gara. Ha portato lo slogan « insieme, continuiamo ».
A pranzo, Mikhail Moussa ha ringraziato il comandante dell’esercito per il suo sostegno. Ha elogiato l’organizzazione dell’evento e il lavoro degli ufficiali e dei soldati coinvolti nella sua preparazione.
Ha anche ringraziato la Federazione Atletica libanese, che aveva supervisionato l’evento, così come le aziende partner e i media. Tra gli ospiti c’erano Roland Saadé, il suo vice presidente, Nehmetallah Bejjani, e il suo segretario generale, Wassim Houlé.
Commenti