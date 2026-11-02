Aquathlon ATCL: Ali al-Zoubi e Lindsey Nader

Ali al-Zoubi e Lindsey Nader hanno vinto l’ottava edizione dell’ATCL Aquathlon, tenutasi domenica 1 novembre 2026. Organizzata dal Club Automobile e Touring del Libano, l’evento ha riunito 131 partecipanti sotto gli auspici della Federazione del Triathlon libanese.
La competizione associata nuoto e corsa. Ha incluso diversi gruppi di età, così come gli atleti con disabilità.
Aquathlon ATCL: podi uomini e donne
Tra gli uomini, Ali al-Zoubi, rappresentante dell’esercito libanese, terminò nel 0121:15. Jawad Younes del club SSS ha avuto il secondo posto in 1:27:22. Il compagno di squadra Mohammad Younes completa il podio in 1 h 33 min 57 secondi.
Lindsey Nader, dal club ProFit, ha vinto le donne in 1:29:22. Lara Chehayeb, anche membro di ProFit, ha finito secondo in 1:35:31. Soraya Frem di ATCL ha avuto il terzo posto in 1 h 51 min 13 s.
Tre partenze e distanze adattate
Sotto le 11 aprirono il giorno alle 7:15. Il loro corso comprendeva 200 metri di nuoto e un chilometro di corsa. I 12-18 anni sono partiti alle 7:45 per 400 metri di nuoto, poi 2,5 chilometri di corse.
L’evento principale è iniziato alle 8 del mattino. I concorrenti nuotavano a 3,3 chilometri dalla spiaggia del club all’Aquamarina di Tabarja. Poi camminarono 10 chilometri fino alla sede dell’ATCL.
Le forze di sicurezza e le agenzie di soccorso hanno accompagnato i nuotatori e i corridori durante l’evento.
Cerimonia di premiazione al club
La cerimonia ha riunito rappresentanti dell’esercito, delle forze di sicurezza interna, della sicurezza generale e della difesa civile. I funzionari della federazione, il comune di Ghazir e l’ATCL hanno partecipato anche alla cerimonia di premiazione.
United Petroleum, Commercial Insurance, Sun Holiday e Tannourine hanno sostenuto questa ottava edizione.
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