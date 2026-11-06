Ali Ammar accusa le cinque ambasciate di interferenze in Libano

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ali Ammar ha accusato cinque ambasciate di interferenze venerdì 6 novembre 2026 e ha chiesto una reazione delle autorità libanesi. Hezbollah MP risponde alla loro dichiarazione sul monopolio delle armi di stato e Dahr al-Baydar.

In una dichiarazionesegnalato da Naharnete riprese in arabo, descrisse il comunicato come « un vertice di bassezza e di insolenza ». Crede che le ambasciate cerchino di imporre orientamenti politici sul paese, in violazione della sua sovranità e dell’indipendenza del suo sistema giudiziario.

Un invito alle autorità a reagire

Ali Ammar incolpa il potere di trivializzare queste posizioni e chiede un’azione efficace contro queste presunte interferenze.

L’onorevole parlamentare ritiene che i cinque paesi debbano invece condannare l’occupazione di Israele nel territorio libanese, gli attacchi, la distruzione e lo spostamento. Esso chiede loro di sostenere il diritto dei libanesi di difendersi con mezzi legittimi e di promuovere il dialogo nazionale. La sua carica di interferenza esprime una posizione politica: non costituisce una constatazione giudiziaria di una violazione del diritto diplomatico.

Che cosa dice la Dichiarazione dell’Ambasciata

Thetesto comune trasmesso giovedì 5 novembredalle ambasciate degli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Giappone sostengono il governo libanese nel garantire il monopolio statale sulle armi. Ha chiesto allo Stato di mantenere la decisione di guerra e di pace da solo.

Le rappresentanze diplomatiche invitano anche tutti i parlamentari e le parti a sostenere pubblicamente le dichiarazioni del presidente Joseph Aoun e del primo ministro Nawaf Salam su questa esclusiva competenza. Essi riaffermano il loro desiderio di vedere un’efficace autorità sovrana libanese esercitata in tutto il paese.

Per quanto riguarda Dahr al-Baydar, essi riconoscono i passi compiuti dalle autorità e incoraggiano i procedimenti giudiziari rapidi e indipendenti, senza interferenze politiche, a stabilire responsabilità. Il comunicato non pronuncia alcuna condanna o chiede l’istituzione di un’indagine internazionale.

Un caso di corte che è diventato un punto di tensione

La controversia si riferisce al sequestro di una spedizione di esplosivi ad una diga a Dahr al-Baydar, sull’asse tra Beirut e Bekaa. Hezbollah ha dichiarato che questi esplosivi gli appartenevano e che erano destinati a combattere le forze israeliane nel sud, secondo ilrievocazioni pubblicate giovedì da Naharnet. Questa spiegazione è quella del movimento; L’indagine deve stabilire i fatti e le responsabilità.

Gli stessi media, citando MTV, hanno riferito l’emissione di due mandati di arresto dopo l’udienza delle due persone detenute dal giudice Ghada Bou Alwan. Queste misure procedurali non costituiscono una condanna. La presunzione di innocenza rimane applicabile all’accusato.

La reazione di Ali Ammar affronta quindi due questioni coinvolte nella dichiarazione diplomatica: il luogo di armi al di fuori del controllo statale e l’indipendenza del trattamento giudiziario di un caso sensibile. Le ambasciate invocano la sovranità dello Stato; il membro contesta il loro intervento nel dibattito interno libanese.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews