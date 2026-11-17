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Questo giorno nella storia del Libano. Il 17 novembre 1983 otto Super-Étendard francesi partirono dalla portaerei Clemenceau per colpire una caserma a Baalbek, Bekaa. Operazione Brochet risponde all’attacco di Drakkar, che ha ucciso 58 soldati francesi a Beirut il 23 ottobre. Questa risposta aerea non metterà fine agli attacchi contro la forza multinazionale di sicurezza.

Il raid su Baalbek, venticinque giorni dopo la Drakkar

La distruzione del posto di Drakkar sconvolse l’impegno francese in Libano. I paracadutisti uccisi appartengono ai reggimenti dei combattenti paracadutisti. Servono in una forza schierata a Beirut dal settembre 1982, con contingenti americani e italiani e britannici.

Parigi decide di colpire nel Bekaa. L’obiettivo è lontano dal cantone distrutto nella capitale. È presentato come un campo di formazione milizia alleato alle potenze regionali coinvolte nella guerra libanese.

Il bombardamento è avvenuto nel primo pomeriggio. Il Ministero della Difesa francese ha poi spiegato che voleva prevenire ulteriori attacchi contro il suo contingente. Il giorno prima, François Mitterrand ha annunciato in televisione che gli attaccanti non sarebbero andati impuniti. Dopo il raid, Parigi ha detto che tutti gli aerei sono tornati ai loro edifici.

Uno sciopero del Mediterraneo

Clemenceau fornisce la piattaforma per questo intervento. Gli otto aerei navali portarono la risposta francese a Baalbek, oltre il perimetro della presenza multinazionale a Beirut. Il raid collega così due aree del conflitto: i quartieri della capitale, dove i contingenti stranieri stazione e la pianura Bekaa, dove si trovano i loro avversari.

La storia militare francese detiene la distruzione delle caserme nonostante il lancio di missili antiaereo. Tuttavia, indica una limitazione essenziale: gli occupanti hanno lasciato il sito prima dell’attacco. L’ipotesi di una perdita appare in questo conto, senza permettere che venga stabilita qui l’origine.

Occorre quindi distinguere tra l’esecuzione del bombardamento e il suo risultato strategico. Raggiungere un edificio non significa neutralizzare gli uomini mirati o sopprimere le capacità di azione di un movimento armato. Le narrazioni storiche descrivono così l’Operazione Brochet come una risposta la cui portata reale rimane limitata.

A Venezia, Mitterrand difende la decisione francese

Il giorno successivo, il 18 novembre, il presidente francese ha partecipato a un summit franco-italiano a Venezia. I giornalisti interrogano ripetutamente Baalbek. In primo luogo, ha rifiutato di elaborare le sue spiegazioni in questo contesto, che trattava di relazioni bilaterali e di questioni europee.

François Mitterrand torna alla morte di Drakkar per giustificare la risposta. Ha chiesto di non giudicare l’azione francese alla luce delle 24 ore che erano intervenute. Nella stessa conferenza stampa, si unisce ai desideri della riconciliazione nazionale in Libano. Il discorso presidenziale quindi giustappone la risposta militare e l’obiettivo politico di un ritorno alla pace.

La forza multinazionale lascia Beirut nel 1984

L’operazione del 17 novembre non portò ad una stabilizzazione duratura della presenza occidentale. I militari della forza multinazionale rimangono esposti agli attacchi. All’inizio del 1984, i governi degli Stati Uniti e dei francesi hanno commesso il loro ritiro da Beirut.

La Francia si sta preparando per il ritiro del contingente sotto l’Operazione Carrelet. La forza multinazionale di sicurezza scomparve nel marzo 1984 dopo la partenza degli ultimi contingenti francesi e americani. Questo ritiro non è confuso con la fine della presenza francese in UNIFIL, una forza delle Nazioni Unite separata schierata nel sud del Libano.

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