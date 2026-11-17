L’agricoltura e l’industria libanese hanno mostrato decrementi simili nel 2024, ma traiettorie di crisi molto diverse. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano un reale calo del 5,9% per l’agricoltura in senso lato e del 5,8% per l’estrazione mineraria, la produzione e l’utilizzazione aggregati. Il primo rimane al di sopra del suo livello 2019. Il secondo rappresenta poco più della metà. Questi perimetri devono rimanere visibili. Il settore agricolo comprende bestiame, silvicoltura e pesca. Il ramo industriale esteso comprende diverse attività, tra cui servizi collettivi. Il suo risultato non può essere presentato solo come quello degli impianti di produzione. Le tabelle non danno una decomposizione per isolare ogni componente.

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L’agricoltura e l’industria libanese hanno mostrato decrementi simili nel 2024, ma traiettorie di crisi molto diverse. I conti riveduti dell’Ufficio statistico centrale (CAS) mostrano un reale calo del 5,9% per l’agricoltura in senso lato e del 5,8% per l’estrazione mineraria, la produzione e l’utilizzazione aggregati. Il primo rimane al di sopra del suo livello 2019. Il secondo rappresenta poco più della metà.

Questi perimetri devono rimanere visibili. Il settore agricolo comprende bestiame, silvicoltura e pesca. Il ramo industriale esteso comprende diverse attività, tra cui servizi collettivi. Il suo risultato non può essere presentato solo come quello degli impianti di produzione. Le tabelle non danno una decomposizione per isolare ogni componente.

L’agricoltura libanese e l’industria: i prezzi danno il calo nominale

Il valore aggiunto agricolo ha raggiunto 117,797 miliardi di sterline giornaliere nel 2024, rispetto a 108,651 miliardi nel 2023. Così è aumentato dell’8,4% in termini di valore. A 2023 prezzi, tuttavia, ha raggiunto solo 102 218 miliardi. La diminuzione del volume è stata del 5,9%, mentre il deflatore è aumentato di circa il 15,2%.

Per tutte le attività minerarie, manifatturiere e di utilità, il valore aggiunto è passato da 419.940 a 465.368 miliardi di sterline. L’aumento nominale è del 10,8%. L’importo del 2024 a 2023 prezzi è limitato a 395 633 miliardi, una vera contrazione del 5,8%. Il deflatore aumenta di circa il 17,6%.

Branch Valore aggiunto 2024 Variazione nominale Variazione del volume Agricoltura, bestiame, silvicoltura e pesca LL 117 797 miliardi +8,4 % -5.9% Estrazione, produzione e utilità LL 465 368 miliardi +10,8% -5,8%

Il contrasto tra valore e volume si trova quindi in entrambi i rami. Un aumento degli importi del libro non è sufficiente per stabilire un’espansione produttiva. I tassi dettagliati sono ricalcolati dalle tabelle, mentre il CAS ha arrotondato i due effettivi diminuisce al 6%.

L’agricoltura rimane davanti al 2019

A prezzi di riferimento 2019, il valore aggiunto agricolo ha raggiunto 3 trilioni di sterline nel 2024, rispetto a 2.459 miliardi di sterline nel 2019. Resta così circa il 22% sopra il suo livello di partenza. Questo confronto non significa che ogni coltura o regione è cresciuta nelle stesse proporzioni.

La serie aumenta nei primi anni di crisi: 2.746 miliardi nel 2020, 2.966 miliardi nel 2021 e 3.209 miliardi nel 2022. Nel 2023 cadde a 3.189 miliardi, e nel 2024 a 3.000 miliardi. Il recente calo segue diversi anni di aumento di questo insieme statistico.

La tabella nazionale non rompe i risultati tra cereali, frutta, verdura, bestiame e pesca. Inoltre non misura direttamente il reddito netto di un operatore. Il valore aggiunto riduce il consumo intermedio, ma deve ancora pagare per il lavoro e il capitale coinvolto in attività.

Il ramo industriale allargato rimane molto in calo

Il corso dell’altro insieme è molto più degradato. Il suo valore aggiunto a prezzi di riferimento ha raggiunto £4,333 miliardi nel 2024, rispetto a £7,964 miliardi nel 2019. Rappresenta circa il 54,4% del livello precedente. Il divario cumulativo ha quindi raggiunto quasi il 45,6 per cento.

La rottura principale appare nel 2020, con un livello di 4.989 miliardi di dollari. La serie è poi aumentata a 4.997 miliardi nel 2021, 4,523 miliardi nel 2022 e 4,599 miliardi nel 2023. Il rimbalzo del 2023 non ha avviato un ritorno sostenibile al livello 2019: il valore del volume è sceso di nuovo nel 2024.

Questi importi descrivono la produzione di valore aggiunto, non la capacità teorica degli impianti. Non danno un tasso di utilizzo di macchine o il numero di impianti in funzione. Una capacità può esistere senza essere completamente utilizzata. L’attrezzatura può anche essere distrutta, spostata o obsoleta, senza le tabelle che distinguono queste situazioni.

Due diversi contributi alla contrazione del PIL

La prossimità dei tassi di regressione maschera una differenza di peso. Nel 2024, l’agricoltura estesa rappresentava il 4,6% del valore totale aggiunto a prezzi di base. Le miniere, la produzione e le utenze rappresentano il 18,3 per cento. Il secondo set pesa quindi circa quattro volte fino a questo punto.

Il CAS stima il suo contributo alla crescita del PIL a -1.1 punti, rispetto a -0,3 punti per l’agricoltura. Insieme, questi due rami ritirano circa 1,4 punti percentuali dalla variazione del PIL, su una contrazione totale del 5,2%. I contributi pubblicati sono arrotondati.

Un contributo non è una sola prova di causalità. Misura il luogo di una filiale nella ripartizione contabile della crescita. Al fine di spiegare con precisione il suo declino, sarebbero necessarie informazioni sugli input, l’energia, le vendite, le esportazioni e le interruzioni di produzione.

Né l’equilibrio degli aiuti né le misure di autosufficienza

I conti non consentono una valutazione di un particolare programma agricolo o industriale. Essi non dettagliano i destinatari, gli importi pagati o i risultati per progetto. Un annuncio di aiuto nel 2026 non può spiegare una variazione già registrata per il 2024.

Analogamente, un aumento del valore agricolo aggiunto nel 2019 non è sufficiente a misurare l’autosufficienza alimentare. Ciò dipende da prodotti, esigenze di consumo e commercio esterno. Un’economia può produrre di più in alcune colture pur rimanendo dipendente dalle importazioni per altri alimenti.

Il dossier stabilisce due punti: un calo congiunto del 2024 e una resistenza molto disuguale dal 2019. Per valutare le attuali capacità produttive, questi conti devono essere integrati da dati settoriali recenti sui volumi fisici, l’occupazione e le attrezzature effettivamente mobilitati.

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