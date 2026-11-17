Il 13 novembre 2026, la Fondazione Charles Corm e le edizioni del Calima Artliban organizzarono un incontro intorno alle Voci di Antoura, il romanzo di Michel Edmond Ghanem. Gli interventi hanno affrontato la memoria dei bambini armeni nell’orfanotrofio, la trasmissione della loro storia e la sua trasformazione in letteratura. Attraverso lettere, testimonianze e ricordi, il libro fa sentire esperienze singolari segnate dalla violenza e dall’esilio, mettendo in discussione la responsabilità e il dovere del riconoscimento.

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Il 13 novembre 2026 la Fondazione Charles Corm e le Edizioni di Calima Artliban dedicarono un incontro alle Voci di Antoura, il romanzo di Michel Edmond Ghanem selezionato nella prima selezione del Prix France Liban 2026. Alla serata hanno partecipato il poeta Henri Zogheib, Ministro Vrej Saboundjian, Fadi Yarak, Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione Nazionale, Dr. Charaf Abu Charaf, ex Presidente dell’Ordine dei Medici, e Krikor Alozian, Direttore del Museo Aram Bezikian a Byblos, dedicato agli orfani del genocidio armeno.

Nidal Haddad ha spiegato perché voleva pubblicare il romanzo. Ha parlato della lingua e della cultura che gli armeni hanno continuato a trasmettere dopo il genocidio, e poi i bambini che stanno ora crescendo sotto bombardamenti o sulle strade dell’esilio.

Sulla base della sua prefazione, Christine Babikian Assaf tornò alla scoperta, nel 1993, delle ossa dei bambini durante il lavoro al Lazarist College di Antoura. Durante la prima guerra mondiale, le autorità ottomane requisirono il collegio per renderlo un orfanotrofio. Le testimonianze dei sopravvissuti dicono che cosa la politica di assimilazione ha significato ogni giorno. I bambini sono stati rimossi dai loro nomi, assegnato un numero e punito per parlare armeno. Nelle sue memorie, Halide Edib, che era responsabile dell’orfanotrofio, evocava la sua visita ad Antoura come uno dei periodi più felici della sua vita.

Zeina Saleh Kayali ha ricordato che i bambini dovevano esibirsi 13 volte The Shepherds of Canaan, un’opera composta da Wadia Sabra su un libretto turco di Halide Edib. Hanno cantato sul palco nella lingua che sono stati costretti a frequentare l’orfanotrofio. Il biografo di Sabra, Zeina Saleh Kayali ha detto che gli archivi del compositore lasciano aperta la questione di ciò che sapeva delle condizioni in cui i bambini hanno interpretato il suo lavoro.

Nel suo discorso « Quando i silenzi diventano letteratura », Ghada Karaki si è attaccato alla forma del romanzo. Le lettere, i ricordi e le testimonianze ritornano in frammenti, come ricordi di un’infanzia violenta. Il plurale del titolo sta in questo modo di fare udire esperienze singolari.

Bahjat Rizk ha riconosciuto ciò che viene negoziato in politica da ciò che chiama condanna universale. Gli Stati possono negoziare i termini delle loro relazioni. Un’ideologia che disumanizza un popolo deve essere condannata senza riserve. Ha sottolineato la necessità che le autorità turche riconoscano il genocidio armeno. Il rifiuto di questo riconoscimento spiega perché la storia dei bambini di Antoura rimane una questione del presente.

Michel Edmond Ghanem ha raccontato come aveva scoperto la storia dell’orfanotrofio in un college dove due dei suoi antenati, Khalil e Chekri Ganem, avevano studiato bene prima della guerra. Le storie di Karnig Panian, Melkon Bedrossian e Harutyun Alboyajian alimentarono il romanzo. Da questi resoconti, l’autore ha immaginato una corrispondenza tra un ex orfano e Halide Edib, la cui responsabilità ha voluto esplorare mantenendo l’esperienza dei bambini in prima linea. Ha riassunto il suo approccio in due frasi. « Le lettere sono inventate. Le voci non sono. »

Il libro

The Voices of Antoura, romanzo di Michel Edmond Ghanem, Éditions Artliban Calima. Prefazione di Christine Babikian Assaf e post-faccia di Jacques Bedrossian.

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