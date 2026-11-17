CNSS annuncia 20.255 miliardi di sterline in anticipo per nove uffici per finanziare i file di benefici per la salute. Le decisioni prese il 3, 10 e 13 novembre riguardano gli assicurati ordinari e volontari. Questa busta dovrebbe accelerare la risoluzione delle applicazioni, secondo la gestione. Non costituisce una nuova indennità individuale o una modifica della scala. Il circuito differisce dagli anticipi concessi agli ospedali e non fissa la data di pagamento per ogni caso.

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Il CNSS annuncia 20.255 miliardi di sterline in anticipo a nove uffici. I fondi devono finanziare i benefici per la salute delle persone assicurate regolari e volontarie. Il comunicato del 16 novembre presenta nove decisioni prese dall’inizio del mese dal Direttore Generale Mohammad Karaki.

CNSS: nove decisioni per le prestazioni sanitarie

Le decisioni riguardano gli uffici di Choueifat, Jbeil, Tyre, Amioun, Tebnine, Halba, Tripoli, Jezzine e Jounieh. Essi datano dal 3, 10 e 13 novembre 2026. L’importo cumulativo è di £ 20 miliardi e £255 milioni.

Questi anticipi sostengono il trattamento dei crediti degli uffici del Fondo. Essi non costituiscono una nuova indennità uniforme versata a ciascuna persona assicurata. L’importo annunciato copre l’intera operazione, senza indicare una quantità identica per ogni antenna.

I benchmark pubblicitari Elemento Dispositivo annunciato Busta lire libanesi 20.255 miliardi Uffici interessati No Date delle decisioni 3, 10 e 13 novembre 2026 Oggetto Registrazione delle prestazioni Persone assicurate Programmi regolari e volontari

Una risposta all’aumento della domanda

La gestione del Fondo collega questo processo all’aumento del numero di file archiviati. Ritiene che gli aumenti dei tassi medici, farmaceutici e ospedalieri abbiano incoraggiato le persone assicurate a cercare maggiori benefici.

L’obiettivo dichiarato è quello di accelerare l’insediamento di importi eccezionali. Queste nove decisioni non comportano l’annuncio di un nuovo programma di rimborso. Le valutazioni di cui sopra spiegano l’aumento delle richieste; i progressi devono fornire i mezzi finanziari necessari per il loro trattamento.

Mohammad Karaki pone l’assistenza sanitaria in cima alle priorità del CNSS. La gestione li presenta come elemento centrale del recupero dell’istituzione dopo le crisi che hanno colpito il paese dal 2019, insieme ai progetti digitali.

Un circuito separato di anticipi ospedalieri

Il 2 novembre il Fondo ha annunciato un’altra operazione: 351 miliardi di sterline per ospedali e medici. L’istanza riguardava 4.416 casi di assistenza già previsti, basati su tre decisioni del 30 ottobre.

I nove anticipi presentati il 16 novembre riguardano gli uffici del CNSS e i dossier assicurativi. I due annunci rispondono quindi a diversi circuiti. Finanziamento di un’antenna da solo non consente la data di pagamento di ogni singola applicazione.

Il Fondo sta ora cercando di assorbire il progresso dei casi, accelerando i pagamenti agli assicurati nei nove uffici interessati.

Biglietti del libro libanese, fotografia d’archivio pubblicata nel maggio 2020. Illustrazione monetaria, senza rappresentazione di un pagamento corrente. © François el Bacha / Libnanews.

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