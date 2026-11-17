Dopo che la FINUL domina i giornali del 17 novembre, tra le garanzie richieste da Beirut e le consultazioni internazionali. La tassazione bancaria, il sostegno dei conducenti e i prezzi agricoli alimentano le tensioni sociali. Riforma amministrativa, diritto dei media e servizi consolari completano i file libanesi. La rivista segue anche crisi regionali, eventi culturali, sportivi della diaspora e dibattiti tecnologici, distinguendo decisioni prese, richieste e progetti ancora in discussione nelle edizioni.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Sulla prima pagina: post-FINUL e la pressione sociale si uniscono all’agenda libanese

La visita di Waltz apre una discussione sulle missioni internazionali

La presenza internazionale nel sud del Libano domina i giornali del 17 novembre 2026. Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi e Asharq Al Awsat tornano alle interviste di Mike Waltz con Joseph Aoun, Nawaf Salam e Nabih Berri. Il rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ha chiesto a Hezbollah di disarmare volontariamente. Ma i minuti non sono limitati a questa dichiarazione. I funzionari libanesi intendono preservare le funzioni: osservazione, reporting, coordinamento, collegamento e sostegno all’esercito. La questione centrale è ora il mandato che può riunirli.

In Al Arabi Al Jadid del 17 novembre, Nawaf Salam difese una presenza autorizzata dal Consiglio di Sicurezza. Esso richiede un calendario che collega il ritiro israeliano completo e l’autorità esclusiva dello Stato sulle armi. A suo avviso, la reciprocità deve essere accompagnata da un meccanismo di verifica credibile. Asharq Al Awsat sottolinea che le discussioni non hanno ancora prodotto una proposta completa. La continuazione di una presenza internazionale, il riferimento alla risoluzione 1701 e il sostegno all’esercito sembrano essere gli elementi comuni delle posizioni libanesi riportate.

I quotidiani giornalieri distinguono diverse letture dall’equilibrio del potere

Al Akhbar del 17 novembre insiste sul rifiuto di Nabih Berri di vedere l’accordo quadro sostituire la risoluzione 1701. Al Joumhouria mette in evidenza le consultazioni e le garanzie richieste da Beirut. Ad Diyar sviluppa ulteriormente le supposizioni della forza multinazionale e le questioni di sovranità che sollevano. Queste storie descrivono discussioni in corso. Il numero, il comando, l’area di intervento e il finanziamento di un possibile meccanismo non sono oggetto di un annuncio comune.

Al Quds Al Arabi del 17 novembre mette le capacità operative al centro del file. Il giornale cita deminazioni, aiuti umanitari, sostegno marittimo e verifica. Egli riferisce anche le riserve di Hezbollah su un quadro che, secondo i suoi funzionari, non avrebbe sufficiente garanzia di ritiro israeliano. Le posizioni riguardano quindi il contenuto degli impegni e l’identità dei paesi che possono partecipare a una futura missione. La composizione di una forza e la natura del suo mandato rimangono due questioni distinte.

Al di là della diplomazia, i termini sociali si stanno avvicinando

Le pagine economiche danno un’altra misura di urgenza. Al Bina, Al Sharq, An Nahar e Asharq Al Awsat del 17 novembre riportano l’annuncio di uno sciopero bancario ogni mercoledì, a partire dal 18 novembre. Il conflitto riguarda la revisione dei rendimenti fiscali dal 2020 al 2024. Le banche contestano il trattamento dei differenziali dei tassi di cambio e delle disposizioni relative alle obbligazioni in euro. Il Ministero delle Finanze mantiene la sua posizione richiamando la scadenza fino al 15 dicembre per correggere le dichiarazioni.

Al Akhbar e Al Liwa il 17 novembre hanno annunciato una mobilitazione del trasporto stradale il 25 novembre. I sindacati chiedono l’impegno per le sovvenzioni e le tariffe dei conducenti. Lo stesso numero di Al Akhbar esamina l’apertura temporanea delle importazioni vegetali dopo il congelamento in Bekaa. Le conseguenze della crisi appaiono così a diversi livelli: accesso a banche, viaggi, reddito di professionisti e prezzi di prodotti freschi.

Politica locale: accordo sulle garanzie del sud, disaccordi sulla loro attuazione La risoluzione 1701 riunisce i presidenti, senza rimuovere le differenze La ricerca di una posizione comune sul Sud domina la stampa libanese del 17 novembre 2026. Un Nahar nota una convergenza tra Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam. I tre leader chiedono una presenza internazionale e rifiutano un vuoto di sicurezza. Difendono la risoluzione 1701, ma non condividono la stessa lettura dei negoziati con Israele. Berri rimane contraria all’accordo quadro discusso in base alla sponsorizzazione statunitense. Salam cerca di tradurlo in impegni verificabili, con un calendario che collega il ritiro israeliano e l’estensione dell’autorità di Stato. Aoun insiste sulle violazioni israeliane e sui compiti dell’esercito. Al Jumhouria, 17 novembre 2026, sottolinea l’importanza delle capacità materiali necessarie per la distribuzione libanese. Il riesame dei presidenti riguarda quindi le garanzie richieste, senza disciplinare tutti i dettagli della loro applicazione. Un Nahar del 17 novembre 2026 parallela una competizione tra la presidenza e Hezbollah intorno al dialogo. Il primo è aperto alle riunioni senza precondizioni. Il partito invoca la Costituzione e l’accordo Taif per regolare le discussioni. Ibrahim Bayram analizza queste affermazioni come un desiderio comune di non apparire responsabile del blocco. La disputa sulle attività militari di Hezbollah rimane irrisolta. In Al Bina del 17 novembre 2026, Ali Fayad ha chiesto l’abbandono dell’accordo quadro, la cui compatibilità con gli impegni nazionali ha contestato. Hassan Ezzeddine difende la resistenza e chiede la riconciliazione interna. Questi interventi tengono aperte le offerte di discussione, senza annunciare una ripresa organizzata di incontri. L’esercito e le istituzioni civili hanno affrontato le aspettative Il luogo dell’esercito passa attraverso questo confronto. Al Bina del 17 novembre 2026 riporta la visita del generale Rodolphe Haykal al comando Bekaa in Abdullah. Il Comandante sostiene di continuare la distribuzione nazionale e chiede il ritiro israeliano. Esso presenta l’applicazione delle decisioni di Stato come quadro per la sua azione. In An Nahar del 17 novembre 2026, Daoud Sayegh difese il ruolo dell’istituzione come punto di incontro tra i libanesi. Ali Hamadé, nello stesso numero, critica invece la risposta delle autorità a Hezbollah. Questi forum si diffondono sulla responsabilità politica, ponendo al centro la capacità dello Stato di tradurre i propri impegni in azione. Ad Diyar, 17 novembre 2026, Fadi Makki presenta il progetto di riforma amministrativa del 2030. Il ministro presenta una carta di 19 diritti e un approccio basato su quattordici principi. Il progetto prevede consolidamenti, delezioni e riorganizzazione di enti pubblici. Separa la definizione della politica, il controllo e la consegna dei servizi. Secondo Makki, la diagnosi riguarda più di centocinquanta organismi e rappresenta circa milleseicento pagine. Il lavoro comprende oltre 100 incontri, nonché un’indagine separata di 12.000 persone. La Carta copre la parità di accesso, semplificazione, protezione dei dati e responsabilità amministrativa. Il ministro osserva tuttavia che in alcune giurisdizioni vi è una vacanza di oltre l’80%. La consultazione deve preparare le decisioni, mentre le risorse umane rimangono gravemente ridotte. Libertà di stampa e risposte alle richieste sociali Un Nahar del 17 novembre 2026 dedica un dossier agli emendamenti richiesti alla legge sui media. Dieci deputati hanno proposto di modificare le disposizioni 104, 105 e 114. In particolare, chiedono che l’interrogatorio dei giornalisti sia condotto esclusivamente dai magistrati competenti. Il costituzionalista Jihad Ismaïl critica l’imprecisione di criminalizzare informazioni false e dannose. Secondo lui, questa formulazione mantiene una minaccia criminale nonostante le nuove garanzie. Ibrahim Mneimné ha riferito ogni giorno che nessuna riunione del comitato era stata ancora convocata per discutere la proposta. Il giornale riporta anche posticipazioni di udienze relative alle incertezze procedurali. Le discussioni riguardano quindi le garanzie effettive accordate alla stampa, al di là dell’adozione del testo. Le esigenze sociali danno una dimensione concreta a questi dibattiti. Al Bina del 17 novembre 2026 riporta gli scambi di Mohammad Haidar sulle indennità di fine servizio e i contributi delle imprese colpite dal disastro a Nabatiyah. Il ministro promette uno studio legale, preservando le risorse della sicurezza sociale. Lo stesso giorno annuncia una mobilitazione del trasporto stradale il 25 novembre, all’appello di Bassam Tleiss. I sindacati denunciano il ritardo nell’aiuto promesso e la concorrenza per i trasporti illegali. A Zekrit, Al Joumhouria del 17 novembre 2026 dà il piano al sindaco Adib Morcos. Descrive un risparmio municipale assorbito dalla crisi, in risposta alle esigenze di strade, illuminazione e gestione dei rifiuti. La strada per Nahr el-Kalb è una delle sue priorità, con il rafforzamento delle risorse umane e un futuro edificio comunale.

Quotazioni e discorsi di cifre politiche: dagli impegni di sovranità ai requisiti di risultati Ritiro, verifica e autorità di Stato Le dichiarazioni di Nawaf Salam danno un posto centrale per gli impegni verificabili. Al Joumhouria del 17 novembre 2026 riferisce la sua intervista a Mike Waltz al Grand Sérail. Il Primo Ministro chiede la reciprocità e i progressi fatti per produrre risultati concreti. Esso mira a due movimenti paralleli: il ritiro israeliano e l’estensione dell’autorità di Stato. Ha chiesto un meccanismo credibile per verificare gli obblighi di entrambe le parti. Salam chiede anche una presenza internazionale sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza, il cui mandato include osservare, trasmettere relazioni e sostenere l’esercito. Il suo obiettivo dichiarato va oltre la gestione degli incidenti: richiede un insediamento che ripristina la sovranità libanese. Nabih Berri insiste più su impegni non soddisfatti. An Nahar del 17 novembre 2026 pubblicò le sue risposte dopo l’incontro americano. Il Presidente del Parlamento riafferma il suo impegno nella risoluzione 1701, nella continuità dell’armistizio del 1949 e nella risoluzione 425. Esso evidenzia la distruzione, l’occupazione e l’ostruzione del ritorno degli abitanti. Presenta questi elementi come ostacoli alla diffusione delle istituzioni libanesi. La sua opposizione all’accordo quadro rimane esplicita. Ha chiesto le possibili sanzioni americane, ha risposto a tali minacce per anni. Questa reazione esprime la continuazione della sua posizione, senza annunciare una nuova misura contro di lui. Joseph Aoun combina responsabilità di sicurezza con la ricostruzione istituzionale. Al Joumhouria del 17 novembre 2026 riferisce alla Banca Mondiale: le difficoltà del paese sono il risultato di decenni di cattiva gestione, corruzione e squilibri. La loro correzione richiede uno sforzo prolungato. Il Presidente ha citato riforme finanziarie, bancarie, amministrative e giudiziarie. Ad Diyar, il 17 novembre 2026, assume anche la sua difesa della digitalizzazione per semplificare le procedure e ridurre le opportunità di corruzione. Nel registro militare, Al Bina del 17 novembre 2026 riferisce che Rodolphe Haykal presenta uniforme come rimedio per tutti i cittadini. In Abdullah, afferma che l’esercito agisce per far sì che le decisioni dello Stato siano riuscite, mentre chiede il ritiro israeliano. Dialogo interno e responsabilità pubblica Un Nahar del 17 novembre 2026 riferisce l’offerta di dialogo di Hassan Fadllallah. Il deputato di Hezbollah dice che vuole rispondere positivamente alle azioni positive, compresi gli oppositori politici. Tuttavia, invoca la Costituzione e l’accordo Taif per definire il quadro accettabile. Al Bina del 17 novembre 2026 solleva un’obiezione più diretta da Ali Fayad all’accordo quadro. Ha chiesto di non darle una portata internazionale e ha considerato che minava gli interessi libanesi. Tali valutazioni rimangono presso il membro. Hassan Ezzeddine difende la resistenza, critica i risultati dei negoziati e chiede un accordo interno. L’apertura del dialogo è accompagnata dal mantenimento delle principali esigenze del partito. Gli interventi all’estero prolungano queste posizioni nazionali. Al Sharq del 17 novembre 2026 riporta le parole di Ghassan Salamé al vertice di La Francophonie a Phnom Penh. Il Ministro rifiuta una pace raggiunta a spese della sovranità e dell’integrità territoriale. Si oppone anche alle zone di sicurezza imposte al Libano. In Ad Diyar del 17 novembre 2026, Mohammad Bagher Ghalibaf afferma, nel suo appello a Nabih Berri, che la calma regionale dipende dalla fine della guerra in Libano. Il presidente del Parlamento iraniano mantiene così il dossier libanese nella presentazione delle discussioni regionali. Berri ha risposto richiamando il ritiro israeliano e la risoluzione 1701. In Ad Diyar del 17 novembre 2026, Fadi Makki propone di misurare la riforma della fiducia e della soddisfazione dei cittadini. Combina i loro diritti con gli obblighi: rispetto delle regole, pagamento delle somme dovute e rifiuto della corruzione. Il suo progetto comprende approcci semplificati e meccanismi di reporting sicuri. Al Bina del 17 novembre 2026 riporta un’altra ricerca di equilibrio a Mohammad Haidar. Il ministro promette di studiare il sollievo degli oneri delle imprese colpite da catastrofi, preservando al contempo la sicurezza sociale. Bassam Tleiss presenta un aiuto ai trasporti come mezzo per mantenere le tariffe per gli utenti. Adib Morcos, in Al Joumhouria del 17 novembre 2026, richiama finalmente il divario tra le esigenze comunali e le risorse. Questi interventi riguardano settori diversi, ma tutti richiedono una traduzione concreta degli impegni pubblici.

Diplomazia: Il Libano cerca garanzie internazionali e partnership operative Le consultazioni sulla presenza internazionale rimangono aperte La visita di Mike Waltz apre una nuova fase di consultazioni sul Sud. Un Nahar del 17 novembre 2026 sottolinea che il rappresentante americano non presenta una formula finale. È quello di trasmettere i suoi commenti a Washington e continuare gli scambi a New York. Il quotidiano sottolinea il ruolo della Francia nella preparazione del testo discusso nel Consiglio di sicurezza. Le dichiarazioni degli Stati Uniti conservano il riferimento alla risoluzione 1701, con la possibilità di emendamenti. Si riferiscono anche agli elementi del dialogo tripartito. Le autorità libanesi cercano di mantenere la copertura internazionale ed evitare un vuoto di sicurezza durante questa transizione. Al Joumhouria del 17 novembre 2026 descrive un approccio esplorativo. Secondo le sue fonti ufficiali, il modello della forza presente nel Sinai non è stato formalmente proposto durante le interviste. Ad Diyar, alla stessa data, dà più spazio all’ipotesi di una forza multinazionale in alcune delle sue analisi. Tuttavia, altri articoli sottolineano la mancanza di una proposta completata. Un Nahar si riferisce anche a una presenza di sorveglianza limitata. Queste storie coprono diverse tracce, non un progetto comune già adottato. Il mandato, il comando e la forza rimangono in discussione. Demining, supporto umanitario e funzioni di supporto marittimo sono tra le capacità menzionate. L’altro punto centrale è le condizioni per il ritiro israeliano. Al Joumhouria del 17 novembre 2026 riferisce la richiesta di Nawaf Salam per un calendario e una verifica degli impegni. Joseph Aoun descrive le violazioni che impediscono la loro applicazione. Nabih Berri insiste sulla distruzione e il ritorno degli abitanti. Ad Diyar del 17 novembre 2026, l’ex ambasciatore Riad Tabbara ritiene che Washington voglia guidare gli aspetti politici e di sicurezza del processo. Si chiedeva, tuttavia, quali concessioni avrebbe ottenuto da Israele. Al Bina del 17 novembre 2026 riferisce le preoccupazioni di fonti vicine a Berri: temono che un nuovo accordo stabilizza l’occupazione piuttosto che porre fine a esso. L’elaborazione di obblighi rimane quindi una questione importante. Partner regionali nei programmi di ricostruzione Un Nahar del 17 novembre 2026 presenta la visita di Yazid bin Farhane come conferma del sostegno saudita per le istituzioni. Il quotidiano evidenzia il sostegno a Joseph Aoun, Nawaf Salam e all’esercito, così come l’importanza riconosciuta da Nabih Berri. Questa lettura differisce da quelle riportate da alcune fonti in Al Bina e Ad Diyar, che portano il viaggio più vicino alla visita di Bilal Erdogan. Al contrario, An Nahar insiste su un approccio che Riyadh non presenta come risposta alle iniziative turche o Qatar. Il Qatar appare in particolare nel file elettrico. Al Joumhouria del 17 novembre 2026 si riferisce a ulteriori discussioni tecniche, senza annunciare contratti conclusi definitivamente. Al Joumhouria e Ad Diyar del 17 novembre 2026 riferiscono anche l’intervista telefonica tra Berri e Mohammad Bagher Ghalibaf. Il presidente del Parlamento iraniano collega il ritorno alla calma regionale alla fine della guerra in Libano. Berri ricorda il requisito di ritiro israeliano. Sul lato siriano, Ad Diyar del 17 novembre 2026 esamina la visita di Ahmad Hajjar a Damasco. Secondo le fonti politiche citate, riguarda le frontiere, il contrabbando, i detenuti e la cooperazione giudiziaria. Il giornale si riferisce alle richieste siriane di cifre relative all’ex potere. Egli afferma che gli interlocutori libanesi hanno ricordato i vincoli giudiziari che circondano questi casi. Le discussioni di sicurezza non valgono quindi la pena annunciare sconti. La cooperazione economica occupa un altro posto importante. Ad Diyar e Al Joumhouria del 17 novembre 2026 raccontano la visita di Anna Bjerde e della Banca Mondiale. La ricostruzione, l’energia, l’agricoltura, i servizi pubblici e la protezione sociale sono inclusi nel commercio. I funzionari libanesi chiedono progetti più rapidi, mentre la Banca sta lavorando su un nuovo quadro di partenariato. In An Nahar del 17 novembre 2026, Nassif Hitti difende il coordinamento tra diplomazia ufficiale, affari e diaspora. L’ex ministro sottolinea il potenziale delle reti espatriate per sviluppare investimenti e scambi. Il suo forum propone un metodo piuttosto che un nuovo programma. Si concentra sulla preparazione e il monitoraggio dei progetti, oltre le dichiarazioni di sostegno alle visite diplomatiche.

Politica internazionale: diversi fronti combinano pressione militare e negoziazione

In Jurf al-Sakhr, il controllo del territorio attraversa quello del petrolio

Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi e Asharq Al Awsat del 17 novembre dedicano un posto importante al braccio del ferro tra il governo iracheno e il Kataëb Hezbollah. Gli articoli descrivono il rafforzamento delle forze regolari intorno a Jurf al-Sakhr e i passaggi per ottenere il ritiro del gruppo. Il governo invoca un’indagine sulle diversificazioni del petrolio e sugli impianti di traffico. La fazione nega queste accuse e presenta le pressioni come un tentativo di disarmo.

In Asharq Al Awsat del 17 novembre, il file comprende diversioni, raffinerie e serbatoi sotto indagine. La mediazione politica continua a fianco dei preparativi per la sicurezza. Al Arabi Al Jadid sottolinea anche il problema del ritorno degli abitanti sfollati. Il controllo di un territorio, la protezione delle infrastrutture e le condizioni per il ritorno delle famiglie si trovano così nello stesso confronto. Gli iracheni Hezbollah Kataeb non sono confusi con Hezbollah libanese.

La Siria appare attraverso l’occupazione del Sud e nuovi investimenti

Asharq Al Awsat del 17 novembre riprese un’indagine sui critici militari israeliani sulla presenza del loro esercito nella Siria meridionale. Agenti e riserve anonimi descrivono controlli, ricerche e restrizioni che interessano i residenti. Il giornale riporta le differenze sull’utilità di queste operazioni e sulle possibilità di un accordo di sicurezza con Damasco. Queste testimonianze sono presentate come valutazioni interne, non come un cambiamento ufficiale nella dottrina israeliana.

Una Nahar International del 17 novembre affronta la Siria da una prospettiva economica e diplomatica. Le sue pagine esaminano gli interessi francesi e turchi sulla costa e intorno alle infrastrutture portuali. Lo sviluppo di terminali, reti e accesso commerciale fa parte della ricerca di partner per la ricostruzione. I progetti economici danno anche agli Stati interessati una presenza politica sostenibile. La rivista distingue tra le ambizioni e le operazioni che già hanno un quadro contrattuale.

Gaza: I giornali descrivono una prolungata crisi di riparo e cura

Al Quds Al Arabi del 17 novembre raccoglie diversi avvisi sulle esigenze di rifugio prima dell’inverno. Le organizzazioni citate menzionavano una mancanza di tende, teloni e attrezzature per dormire. Le relazioni quotidiane sugli ostacoli agli aiuti e gli inviti dei governi stranieri a facilitare le consegne. I volumi annunciati ad un punto di entrata non descrivono automaticamente ciò che è stato distribuito alle famiglie. Il rapporto segue quindi anche i vincoli che separano l’arrivo delle merci dal loro uso.

Al Arabi Al Jadid del 17 novembre si concentra sulle persone con diabete e carenza di insulina. I curatori descrivono difficoltà di approvvigionamento, conservazione e follow-up, particolarmente gravose per i bambini. Il dossier combina farmaci con i mezzi necessari per la loro amministrazione: dispositivi di iniezione, accesso freddo e regolare a un team medico. Descrive un’emergenza di continuità di cura oltre la disponibilità una tantum di un prodotto.

Istruzione e infrastrutture ampliano la lettura internazionale

Asharq Al Awsat del 17 novembre torna al declino della ricezione di studenti stranieri negli Stati Uniti. Il giornale riunisce un’indagine sul retro e i dati annuali delle Porte Aperte. I loro periodi e le loro popolazioni differiscono: i nuovi partecipanti in un semestre non rappresentano tutti gli studenti internazionali in un anno universitario. Queste istituzioni e organizzazioni professionali sono preoccupate per gli effetti sulle loro risorse, ricerca e posti di lavoro associati.

An Nahar International e Al Arabi Al Jadid del 17 novembre analizzano anche le perturbazioni del trasporto aereo americano. Essi collegano la recente ripartizione alle vulnerabilità di comunicazione e programmi di modernizzazione del controllo del traffico aereo. Le conseguenze sono più lunghe dell’interruzione iniziale, poiché gli aerei e l’equipaggio non sono più nelle sedi previste. Questi documenti descrivono la dipendenza di un servizio pubblico vitale sulle reti tecniche la cui ristrutturazione richiede diversi anni.

Economia: fiscalità, approvvigionamento e reddito

Le banche e le finanze si oppongono agli esercizi di crisi

Al Bina, Ad Diyar, Al Sharq e An Nahar del 17 novembre riportano la decisione dell’Associazione delle Banche del Libano di lanciare uno sciopero di avvertimento ogni mercoledì. Il primo giorno annunciato è il 18 novembre. L’associazione richiede il ritiro dell’approccio del Dipartimento delle Finanze alle dichiarazioni fiscali dal 2020 al 2024. Esso chiede inoltre una correzione delle disposizioni controverse, in particolare nel contesto delle discussioni di bilancio.

Il disaccordo riguarda due serie di scritti. Le banche sostengono che i differenziali dei tassi di cambio sono il risultato delle rivalutazioni contabili e non dei profitti incassati. Essi sfidano anche la reintegrazione delle disposizioni sulle obbligazioni in euro sulla base imponibile. Secondo il loro argomento, queste disposizioni coprono le perdite relative al default sovrano. Il dibattito si concentra quindi sulla traduzione fiscale dei conti profondamente alterati dalla deprecitazione della sterlina e dalla crisi del debito.

Ad Diyar del 17 novembre stabilisce la risposta del ministero. Quest’ultimo invoca le norme applicabili e il parere della Commissione sulla legislazione e la consultazione. Ha ricordato che il termine di correzione era stato prorogato fino al 15 dicembre, su richiesta dell’associazione. Esso mantiene la possibilità di incontri tecnici, rifiutando al contempo che le perturbazioni imposte ai cittadini diventino uno strumento di pressione. Il Ministero contesta anche l’idea che la difesa dei depositanti possa esentare un settore dai suoi obblighi fiscali.

Asharq Al Awsat il 17 novembre presenta una stima di 600 milioni di dollari stanziati alle banche per i prelievi contestati. Questa valutazione esprime la loro lettura del file. Essa non costituisce un importo definitivamente stabilito da una decisione comune. Il consiglio dell’associazione conserva inoltre la possibilità di sospendere, annullare o stringere il movimento. I comunicati stampa sui giornali non dettagliano il funzionamento di ogni agenzia e servizio durante lo sciopero.

Trasporti su strada: l’assistenza ai conducenti rimane al centro del conflitto

Al Akhbar del 17 novembre torna all’aiuto promesso ai piloti pubblici. Il giornale menziona uno schema di 12 milioni di sterline al mese per tre mesi, in cambio dell’osservanza delle tariffe ufficiali. Esso descrive il percorso parlamentare del progetto e il suo riferimento al Comitato dei Lavori Pubblici. L’annuncio dell’aiuto e l’effettiva apertura dei pagamenti restano pertanto separati. Questo ritardo spiega una parte della mobilitazione annunciata per il 25 novembre.

Al Liwa e Al Bina dello stesso giorno riportarono le parole di Bassam Tleiss. Il leader sindacale denuncia la concorrenza dei veicoli che operano al di fuori del quadro giuridico. Ha anche chiesto impegni sul codice stradale e diverse categorie di trasporti. Le 54.000 famiglie di cui ha parlato hanno rappresentato il settore nel suo discorso. Essi non costituiscono un elenco stabilito dei destinatari degli aiuti. Le modalità precise di mobilitazione devono ancora essere annunciate.

Le importazioni di ortaggi devono compensare l’offerta locale più bassa

Al Akhbar del 17 novembre descrive una misura presa dopo il congelamento del Bekaa. La decisione agricola 603/1 apre temporaneamente talune importazioni senza previa autorizzazione. Il giornale cita pomodori, cetrioli, cetrioli armeni, zucchine e zucchine per un periodo dal 15 al 30 novembre. Altri prodotti hanno finestre diverse. La misura mira ad aumentare le quantità disponibili dopo le perdite di colture locali.

Il quotidiano riporta prezzi elevati per alcune verdure, comprese le zucchine. Presenta la posizione del ministro Nizar Hani, che sta aspettando un effetto di nuovi arrivi in offerta. Tuttavia, l’autorizzazione all’importazione non significa che tutte le spedizioni sono già sul mercato. Il dibattito ha sollevato anche due preoccupazioni: limitare i costi alle famiglie e preservare i produttori le cui colture erano state distrutte.

Elettricità: i negoziati del Qatar coprono i ricavi e le centrali elettriche

Al Arabi Al Jadid del 17 novembre dettaglia le proposte energetiche discusse con il Qatar. Due impianti a gas da 825 megawatt sono menzionati in Deir Ammar e Zahrani. Il giornale descrive anche una fornitura ventennale di gas naturale liquefatto, un’unità di stoccaggio e rigassificazione galleggianti, e capacità rinnovabile. Questi elementi appartengono all’offerta esaminata. Il quotidiano riporta che non è ancora annunciato alcun accordo firmato finale.

La formula proposta si basa sulla costruzione, il funzionamento e il trasferimento di strutture. Limiterebbe il finanziamento iniziale del Tesoro. D’altra parte, i prezzi, le garanzie finanziarie e la raccolta di fatture rimangono al centro delle trattative. Al Arabi Al Jadid ha ricordato l’approvazione del piano elettrico del Consiglio dei Ministri il 13 novembre e il mandato dato a Joe Saddi di continuare le discussioni. La capacità annunciata dell’apparecchiatura non descrive una produzione immediatamente disponibile.

Bilancio e contributi sociali sollevano la questione degli impegni pubblici

Ad Diyar e Al Liwa del 17 novembre tornano ai lavori della commissione per le finanze e i bilanci. Ibrahim Kanaan ha chiesto una visione consolidata dei costi associati alle conseguenze della guerra. I finanziamenti del Consiglio meridionale non sono sufficienti per misurare gli interventi sanitari, sociali o di opere pubbliche. Il comitato chiede inoltre elenchi di prestiti e donazioni nonché documenti contabili per conciliare le previsioni con gli importi effettivi spesi.

Al Bina e Al Sharq dello stesso giorno hanno riferito le richieste dei commercianti di Nabatiyah al Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar. Le aziende che sono state distrutte o costrette a interrompere la loro attività richiedono contributi del CNSS. In particolare, richiedono scadenze e sanzioni eccezionali. Il Ministro annuncia una revisione legale preservando le risorse del fondo. Queste misure non sono ancora un’esenzione o un calendario adottato.

Giustizia: Libertà di stampa e garanzie procedurali nel dibattito

Gli articoli contestati del Media Act

Un Nahar del 17 novembre esamina la critica di diverse disposizioni del Media Act. Il giornale dà il pavimento al giurista Jihad Ismaïl, che contesta in particolare l’imprecisione dell’incriminazione su informazioni false e dannose. Il dibattito è su come una riforma presentata come protettiva può mantenere il rischio di persecuzione. Colpisce anche il rapporto tra il nuovo regime, il Codice Penale e la giurisdizione di diverse giurisdizioni.

Lo stesso articolo si riferisce ad una proposta di dieci membri relativa agli articoli 104, 105 e 114. Ibrahim Mneimné afferma che nessuna riunione del comitato è stata ancora convocata per la sua considerazione. La rivista distingue così il testo attuale dalle modifiche richieste. I critici da parte di avvocati e funzionari eletti descrivono gli effetti che temono o le garanzie che vogliono rafforzare. Essi non costituiscono un annullamento delle disposizioni controverse.

L’audit dei beneficiari delle sovvenzioni torna all’agenda finanziaria

Al Bina e Al Sharq del 17 novembre riportano un incontro tra Tony Frangié e Yassine Jaber. Gli scambi comprendono l’audit dei beneficiari degli aiuti finanziari pubblici. I giornali ricordano un approccio legislativo del 2021 e si riferiscono alla cooperazione delle Finanze con la Banca del Libano. Il ministro ha presentato un lavoro di revisione e un rapporto con la giustizia. I verbali non divulgano i risultati di un’impresa particolare.

Il problema è la transizione tra i meccanismi di aiuto, l’identificazione dei beneficiari e l’esame del loro utilizzo. Il ritorno dei depositi e la riorganizzazione finanziaria costituiscono il quadro politico dell’incontro. Non devono essere confusi con i risultati di un’indagine. Gli annunci hanno riferito riguardano i controlli, non le convinzioni o i recuperi.

In Israele, le richieste di indagine si moltiplicano dopo le rivelazioni elettorali

Al Arabi Al Jadid e Al Quds Al Arabi del 17 novembre ricapitolano i sospetti sugli arresti degli attivisti Raam il giorno delle elezioni. Gli articoli riportano richieste di indagine da parte di funzionari delle formazioni arabe. Essi mettono in discussione l’origine delle informazioni trasmesse alla polizia e i presunti collegamenti di alcuni interlocutori con l’ufficio di Benjamin Netanyahu. Le spese riguardano l’eventuale utilizzo dei servizi a fini politici.

Al Quds Al Arabi riporta anche la risposta di un avvocato che uno degli uomini menzionati aveva lasciato il suo ufficio e agito in privato. L’ufficio del Primo Ministro contesta l’esistenza di un’operazione per falsare l’elezione. L’esame della polizia e le domande di commissione devono quindi essere distinte da un accertamento giudiziario. Il rilascio di persone arrestate e la critica alla solidità del caso alimentano la controversia, senza solo dimostrare tutte le accuse politiche.

In Siria, la conciliazione solleva il problema del consenso

Al Quds Al Arabi del 17 novembre dedica un dossier ai consigli di conciliazione siriani. I loro funzionari presentano questo lavoro come complemento ad un sistema di giustizia affollato. Essi sottolineano la natura volontaria degli accordi, la possibilità di ritirarsi e la loro validazione giudiziaria. Essi sostengono inoltre che la conciliazione non può sopprimere l’azione pubblica. Queste garanzie sono centrali per il modello che difendono.

Il quotidiano, tuttavia, esamina i rischi di pressione sulle parti più deboli. Una procedura rapida non offre le stesse protezioni se una famiglia, un gruppo locale o un attore potente impone l’accordo. Il dibattito è su come verificare il consenso, il luogo del giudice e l’applicabilità delle disposizioni. Non è quindi solo un’opposizione tra giustizia ufficiale e soluzioni locali.

Società: servizi consolari, città e protezione dei bambini

Il passaporto biometrico si avvicina al libanese degli Emirati

Al Sharq, Ad Diyar e An Nahar del 17 novembre hanno ristampato il comunicato della polizia di sicurezza generale sulle applicazioni dei passaporti biometrici ad Abu Dhabi. L’accoglienza è iniziata all’Ambasciata libanese lunedì 16 novembre. Il Consolato Generale di Dubai deve offrire lo stesso servizio più tardi questa settimana. L’apertura effettiva della prima finestra e il calendario annunciato per il secondo sono due passaggi distinti.

La gestione presenta questa evoluzione come componente della graduale distribuzione dei suoi servizi nelle rappresentanze diplomatiche. L’obiettivo è ridurre i viaggi per gli espatriati. Le informazioni pubblicate sui giornali non danno una sola tariffa, un termine o un elenco di documenti applicabili a tutte le situazioni. Essi stabiliscono l’apertura di un servizio di ricezione dell’applicazione, non la consegna immediata dei documenti.

A Zekrit, i progetti comunali rimangono vincolati dalla crisi finanziaria

Al Joumhouria del 17 novembre pubblica un’intervista con il sindaco di Zekrit, Adib Morcos. Ha spiegato che i risparmi per un edificio comunale erano stati colpiti dalla crisi finanziaria. Il comune continua ad affittare i suoi locali. I suoi progetti sono divisi tra strada, illuminazione, rifiuti, attrezzature e rafforzamento dei servizi. La strada da Zekrit a Nahr al-Kalb occupa un posto importante in questa presentazione delle esigenze.

Il sindaco descrive uno sforzo per raccogliere le entrate e le spese di controllo. L’edificio rimane un obiettivo per i restanti anni del mandato, non un progetto con fondi annunciati. L’intervista mostra come un progetto di patrimonio può rimanere bloccato come compiti ordinari continuano. Il traffico, la sicurezza e la manutenzione devono assorbire le risorse in un contesto in cui le economie precedentemente create non svolgono più la loro parte.

Tripoli cerca una risposta alle occupazioni dello spazio pubblico

Nida Al Watan del 17 novembre ha dedicato una relazione al settore Tal a Tripoli. Il quotidiano descrive le difficoltà di parcheggio e occupazione di marciapiedi o luoghi da negozi informali e guardie. Si guarda anche alla distruzione dei parchimetri durante gli eventi 2019. Le testimonianze esprimono un disagio quotidiano per residenti, visitatori e commercianti.

Il comune afferma che uno studio è stato completato e trasmesso all’autorità di traffico. Il diario non dà un calendario fermo per l’esecuzione. La preparazione e la messa in servizio di un dispositivo rimangono quindi separati. Il file copre sia l’organizzazione dello spazio pubblico che il pagamento del parcheggio. Camminare e accedere ai negozi fanno parte anche delle esigenze descritte.

La protezione dei bambini fa parte di un impegno interministeriale

Al Liwa del 17 novembre ha riferito la partecipazione di una delegazione libanese guidata da Haneen Sayed alla Conferenza ministeriale di Manila sulla violenza contro i bambini. Gli affari sociali, la salute, l’istruzione e altri attori sono coinvolti in questo processo. Il quotidiano si riferisce anche al ruolo della società civile e dei giovani nelle consultazioni. La violenza fisica, i rischi digitali e l’accesso ai servizi richiedono un’azione che superi un’unica amministrazione.

Il giornale presenta il lavoro preparatorio come ricerca di impegni nazionali. La loro attuazione richiede servizi, professionisti e risorse. La partecipazione a una conferenza da sola non descrive la copertura efficace di tutti i bambini. Il dossier si unisce ai temi della relazione, della cura e della cooperazione tra giustizia, scuole e strutture sanitarie.

I terremoti del Sud sono soggetti ad attenta lettura scientifica

Nida Al Watan del 17 novembre chiese al geologo Tony Nemer dei terremoti segnalati nel sud. L’esperto esamina i rapprochements fatti con precedenti esplosioni elevate. Le note quotidiane che nessun legame causale è dimostrato dalla semplice successione di eventi. Ricorda anche che una piccola agitazione non permette una grande previsione. L’analisi richiede il confronto dei segnali e delle attività di sfondo, piuttosto che dedurre uno scenario di una sensazione localmente sentita.

Cultura: libri, archivi e scene si incontrano a Beirut

Un secolo di letteratura giovanile a Dar el Nimer

Al Arabi Al Jadid del 17 novembre annuncia la mostra dedicata a cento anni di storie per bambini in Libano. Si terrà a Dar al-Nimer, Beirut, dal 19 al 29 novembre. Il giornale evoca più di duecento storie e un lavoro di documentazione su scrittura, illustrazione e pubblicazione. L’evoluzione del luogo del bambino nella società è uno dei figli di questo viaggio.

Il progetto combina la storia dei libri con quella del pubblico. Forme grafiche, temi e modalità di pubblicazione cambiano con le generazioni. La stampa annuncia anche una visita per i bambini, accompagnata da una storia. La mostra è dedicata non solo ai lettori ma anche alle famiglie, agli insegnanti e ai professionisti dell’editoria. Non si limita a un tributo astratto alla lettura: raccoglie un materiale che permette di confrontare le rappresentazioni dell’infanzia.

La corografia di Rencontres ha organizzato una riunione di danza

Al Quds Al Arabi il 17 novembre riporta l’apertura degli incontri coreografici di Beirut al Teatro Al Madina. Lo spettacolo « La Bas », di Selim Ben Safia, è stato suonato senza la sua musica. Il giornale riporta che un problema di trasporto di un violoncello barocco ha impedito l’arrivo del musicista. I quattro ballerini mantennero la performance. Questo episodio dà al report un tono particolare, senza semplicemente riassumere il progetto del festival.

Bassam Abu Diab presenta un programma che combina workshop, creazioni e artisti di diversi paesi. Le citazioni giornaliere arabe, europee e altre partecipazioni regionali. Diversi spazi beyrouthin ospiteranno gli incontri fino alla fine di novembre. L’opera attuale si concentra anche sulla creazione di legami tra artisti e l’accompagnamento di pezzi in via di sviluppo. I Rencontres cercano così di stabilire una continuità tra formazione, ricerca e presentazione al pubblico.

Gli archivi di Beirut circolano a Londra

Al Arabi Al Jadid il 17 novembre presenta il London Palestine Festival, tenutosi dal 13 al 27 novembre. Tra le opere menzionate è « Do You Love Me », di Lana Daher. Il film passa attraverso settanta anni di memoria visiva di Beirut da film, documenti di famiglia e fotografie. Il quotidiano mette questa proposta in un programma in cui archivi e storie personali occupano un posto importante.

Questa questione non dice alla città da un unico punto di vista. Le immagini conservate dalle famiglie sono simili a quelle del cinema e della vita pubblica. Il giornale sottolinea così il ruolo degli archivi nella trasmissione di una storia urbana attraverso il conflitto e lo spostamento. La presenza del film in un festival di Londra mette anche questo lavoro a contatto con un pubblico lontano dal Libano, per il quale le immagini possono essere un collegamento con la città.

Le pagine letterarie danno il via agli autori libanesi

Al Arabi Al Jadid del 17 novembre punta alle memorie culturali di Ahmad Ali al-Zein, pubblicate da Hachette Antoine. L’infanzia ad Akkar, Beirut durante la guerra e le città di esilio compongono il percorso presentato. Il libro rivela diverse figure di vita intellettuale e artistica. Il disco sottolinea il rapporto tra scrittura, memoria, perdita e creazione. Esso dà accesso al progetto dell’autore, senza costituire una lettura esaustiva del libro.

Lo stesso numero presenta un’opera di Ali Nasr sull’arte della narrazione a Gibran Khalil Gibran. Il ricercatore esamina in particolare le dimensioni culturali e critiche dei suoi testi. Al Joumhouria del 17 novembre è interessato ad un lavoro di Chadi Mansour sulle trasformazioni di sinistra. La critica passa attraverso tensioni tra giustizia sociale, libertà, organizzazione politica e l’evoluzione dei circoli popolari. Questi titoli espandono pagine culturali oltre il calendario dello spettacolo.

Incontri intorno luoghi di cultura e memoria

Al Akhbar il 17 novembre annuncia una serata di supporto a Espace Al Madina il 19 novembre, a Tilt33, a Hamra. Lo stesso ordine del giorno cita un incontro su musei, memoria e identità, il 20 novembre a Beit Beirut. Una breve sessione di film degli studenti dell’Università libanese è stata annunciata alla Monnot Municipal Library il 24 novembre. I tre incontri mobilitano forme diverse: raccolta, dibattito e proiezione.

Al Quds Al Arabi del 17 novembre finalmente riporta un tributo organizzato a Saida al poeta Moustapha Sbayti. Al Safir High School e Al Manara Cultural Gathering sono tra i suddetti organizzatori. L’incontro riunisce la famiglia, i parenti e gli attori educativi e culturali. Un documentario dedicato al suo viaggio accompagna il tributo. Questa notizia locale completa i festival e le pubblicazioni letterarie del giorno.

Sport: L’olimpismo libanese cerca un’uscita dalla crisi, la diaspora alimenta il calcio

Annuncio di accordo dopo diversi mesi di conflitto

Nida Al Watan e Al Liwa del 17 novembre riportano un annuncio del Ministero della Gioventù e dello Sport relativo alla crisi olimpica. Il dipartimento presenta un accordo raggiunto sotto la mediazione del Qatar come una via d’uscita dal conflitto. Il ristabilimento della governance secondo la Carta olimpica e l’unità dell’istituzione sono tra gli obiettivi stabiliti. I giornali lo pongono nelle tensioni tra i team di leadership.

Al Liwa riferisce anche riserve da fonti collegate a uno dei campi. L’annuncio di un accordo e l’effettiva creazione degli organi rimangono quindi due passi. Il tema riguarda le relazioni del Libano con gli organismi internazionali, ma anche la rappresentanza delle sue federazioni. Gli articoli del giorno non permettono di presentare una nuova composizione come permanentemente installato.

Tre rotte tra diversi paesi e una selezione

Al Akhbar del 17 novembre ha dedicato un dossier a Reda Khadra, Sami Merhej e João Gabriel Makhlouf. Le loro traiettorie attraversano la Germania, la Colombia e il Brasile. Il quotidiano raccoglie i loro legami con il Libano, i loro legami familiari e le motivazioni della loro scelta sportiva. Il file è meno interessato a un risultato che a come una selezione può riunire i giocatori formati in ambienti diversi.

Queste storie danno una dimensione personale al reclutamento della diaspora. I link trasmessi da genitori o nonni sono simili alle prospettive di carriera e all’esperienza dei campionati stranieri. Il giornale distingue i percorsi di ogni giocatore. Non sono un modello unico di ritorno. Alcuni scoprono più direttamente un paese che ha già occupato un posto importante nella storia della famiglia.

Bassora e altre discipline libanesi

Nida Al Watan e Al Liwa del 17 novembre annunciano la nomina della selezione contro la Palestina a Bassora. La partita segue l’estrazione contro l’Iraq nel torneo amichevole. I commenti di Madjid Bougherra riportati dalla stampa sottolineano il progresso del gruppo e la valutazione delle opzioni di gioco. Le edizioni del mattino appaiono prima del risultato dell’incontro della giornata.

Nida Al Watan del 17 novembre guadagna anche ventiquattro medaglie dalla delegazione libanese ai Mondiali Muay-Thai a Olympia: sei in oro, otto in argento e dieci in bronzo. Il quotidiano menziona anche le competizioni nazionali di karate. Al Sharq dello stesso giorno torna ai preparativi per la maratona di Beirut, annunciata il 29 novembre. Questa notizia dà un posto a discipline ed eventi che non sono limitati al calendario di calcio.

Tecnologia: dati, infrastrutture e usi pubblici in esame

Riconoscimento e responsabilità dei fornitori

Al Quds Al Arabi del 17 novembre riprende un sondaggio dedicato al trasferimento di milioni di fotografie palestinesi alle infrastrutture Amazon. Il quotidiano descrive un progetto per utilizzare il riconoscimento facciale e mette il file nelle relazioni tra le aziende tecnologiche e le autorità israeliane. La memorizzazione di immagini, test software e distribuzione operativa non copre gli stessi atti. L’articolo non stabilisce l’uso preciso di ogni fotografia.

L’argomento riguarda il viaggio dei dati: chi lo raccoglie, chi lo mantiene, per quali scopi viene elaborato e chi può accedervi. Il giornale affronta questi problemi attraverso l’indagine che riprende. Non presenta una decisione del tribunale sulla responsabilità delle società interessate. I sistemi di riconoscimento qui diventano un oggetto politico e giuridico, oltre l’unica prestazione tecnica annunciata.

L’intelligenza artificiale aumenta anche la dipendenza dalle reti

Al Quds Al Arabi del 17 novembre ha riferito le preoccupazioni espresse sull’intelligenza artificiale nel settore bancario. I rischi menzionati includono attacchi informatici, manipolazione e dipendenza da un piccolo numero di fornitori. La concentrazione dei servizi può trasformare una difficoltà tecnica in un problema che riguarda diverse istituzioni. Il dossier collega quindi l’innovazione con l’organizzazione delle infrastrutture che lo rendono possibile.

Lo stesso giornale esamina le discussioni di COP31 sull’energia e l’acqua consumate da queste tecnologie. Gli strumenti digitali possono aiutare a elaborare i dati climatici o migliorare determinati processi. Tuttavia, il loro funzionamento richiede centri di calcolo, elettricità e raffreddamento. I dibattiti riportati sono su come misurare questi costi e i benefici attesi, piuttosto che considerare qualsiasi uso di intelligenza artificiale come automaticamente clima-friendly.

I servizi pubblici digitali rimangono legati alla riforma procedurale

Ad Diyar del 17 novembre dà la trasformazione digitale un posto importante nell’intervista di Fadi Makki sulla riforma amministrativa. Il Ministro collega la digitalizzazione alla semplificazione delle procedure, alla condivisione delle informazioni e alla riduzione dei contatti inutili. Esso sostiene anche una separazione più chiara tra le funzioni di regolazione e di consegna. Pertanto, il programma descritto non è limitato a sostituire una forma di carta con uno schermo.

Nelle pagine internazionali di An Nahar il 17 novembre, le difficoltà del trasporto aereo americano mostrano un altro volto di questa dipendenza. Le vecchie reti devono essere sostituite senza interrompere un servizio continuo. Le interfacce tra attrezzature, operatori e centri di controllo complicano il calendario. Il progresso digitale appare così sia come un mezzo per rendere il servizio più affidabile e come un sito le cui transizioni devono essere organizzate.

Persone: scene internazionali e televisione mobilitano artisti libanesi

Ragheb Alama distingue concerti pubblici e spettacoli privati

Al Quds Al Arabi del 17 novembre riporta il concerto pubblico di Ragheb Alama presso il Centro Culturale Atatürk di Istanbul. Il cantante presenta questa scena come un primo pubblico in città. Tuttavia, ricorda che ha già fornito servizi privati in Turchia, in particolare a Bodrum e Antalya. Il quotidiano descrive gli scambi con il pubblico e la presenza di una bandiera libanese consegnata da uno spettatore.

Ragheb Alama ha anche espresso il desiderio di una collaborazione con un artista turco. Lo presenta come un modo per riunire directory e pubblico. Questo progetto è un’intenzione espressa, non un duo la cui registrazione e uscita sarebbe annunciata. La storia mette in risalto la circolazione regionale della canzone libanese e il luogo dei suoi artisti sulle scene internazionali.

Il ritorno della danza televisiva solleva letture opposte

Nida Al Watan e Al Akhbar del 17 novembre riconquistano il ritorno della danza MTV dopo diversi anni di assenza. I presentatori e la giuria occupano un posto importante in entrambi gli articoli. Nida Al Watan mette in evidenza le aspettative dello spettacolo e del pubblico, mentre Al Akhbar sviluppa una lettura più critica del formato e del suo ambiente audiovisivo. Queste valutazioni appartengono ai giornali che li pubblicano.

Le pagine culturali e di intrattenimento evocano anche le condizioni di trasmissione, mentre il rapporto tra MTV e Cablevision rimane teso. Le domande di accesso al programma e il finanziamento dei contenuti attraversano così la notizia delle personalità sullo schermo. I rapporti di lancio non forniscono ancora un record dell’intera stagione.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews