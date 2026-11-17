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Le Guardie Rivoluzionarie iraniane rivendicano un attacco di droni all’alba di martedì 17 novembre contro un sistema radar americano alla base dell’aviazione dello sceicco Issa in Bahrain. Le autorità del Bahrain annunciano intercettazioni. Nessun danno al radar o all’equilibrio umano è indipendente stabilito negli elementi disponibili al 0835 UTC.

Un reclamo contro lo sceicco Issa

Il testo iraniano descrive l’operazione come risposta a ciò che descrive come ripetute violazioni dello spazio aereo dell’Iran da parte dei droni militari statunitensi. I Guardiani sostengono di aver preso di mira il sistema radar durante un’operazione specifica. Questa formulazione identifica un obiettivo rivendicato, senza stabilire di per sé che è stato raggiunto o distrutto.

Il comunicato si riferisce anche alle precedenti operazioni di intercettazione iraniana e di guerra elettronica contro i droni statunitensi. Queste affermazioni rimangono quelle dei Guardiani. Gli elementi consultati non permettono loro di essere trasformati in risultati indipendenti. Thereclamo del 17 novembrenomina esplicitamente lo sceicco Issa e pone l’operazione al mattino.

Bahrain annuncia intercettazioni

La televisione del Bahrain riferisce che le difese aeree intercettano gli attacchi iraniani, senza fornire una valutazione dettagliata dell’aereo o qualsiasi danno. Il Ministero degli Interni aveva emesso un avviso e chiese agli abitanti di tornare in un luogo sicuro. Ha poi annunciato la fine del pericolo, secondo ladi questi annunci.

Non è stata trovata alcuna risposta specifica dal comando statunitense CENTCOM al reclamo del 17 novembre al momento di questa verifica. Questa mancanza di risposta ricercabile non è né la conferma dell’attacco radar né la prova di nessun danno.

Non confondere gli episodi del 13 novembre 15 e 17

Domenica 15 novembre l’Iran aveva già sostenuto l’invio di sei droni contro un radar ad Al-Riffa. Questa sequenza appare nella nostra16 novembre edizione a mezzanotte. Il nome base e la data differiscono dal nuovo annuncio. La figura di sei droni non dovrebbe quindi essere presa come quella di martedì.

La negazione americana di venerdì 13 novembre ha riguardato un’altra rivendicazione. Riciclila come risposta al 17 sarebbe mescolare tre momenti distinti. A questo punto, viene rivendicato un nuovo attacco e vengono annunciate intercettazioni; il risultato dell’installazione americana rimane da controllare.

Illustrazione geografica degli archivi: Bahrain, Libnanews fonds / Pixabay, archivio pubblicato nel giugno 2019. Data specifica e luogo di tiro non stabilito. La fotografia non rappresenta la base o l’attacco rivendicato.

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