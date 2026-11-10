Zuk Mikael e EDL: la disputa sulle rivendicazioni incrociate

Il sindaco di Zuk Mikaël, Elias Beaino, sostiene che il comune detiene reclami sull’elettricità del Libano e cerca un risarcimento con le sue fatture. La sezione 67 della legge sulle finanze del 2004 autorizza questa operazione. Non permette tuttavia di conoscere l’equilibrio del file comunale. Gli importi reciproci non sono dettagliati e nessun giudizio finale è presentato. La controversia solleva così il problema della riconciliazione dei conti, nel contesto della campagna di recupero dell’EDD.

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A Zuk Mikael, la controversia con l’Elettricità del Libano riguarda conti e fatture. Il presidente del comune, Elias Beaino, sostiene che il comune detiene anche crediti su EDL e cerca un risarcimento per le somme dovute alla fondazione. Questa operazione è autorizzata dalla legge sulle finanze del 2004. Tuttavia, non vi è alcuna dichiarazione avversaria o giudizio che regola questo caso nel materiale reso pubblico.

La campagna di recupero di EDL ha messo le finanze municipali in prima linea. Il 2 novembre, l’istituzione ha annunciato procedure di taglio per le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e i comuni che non avevano né pagato né contattato per regolarizzare la loro situazione. Questo annuncio generale non ha dettagliato tutti gli abbonamenti in realtà privati in corrente.

Zuk Mikael cerca un risarcimento per i reclami

Elias Beaino contesta l’idea di un comune semplicemente cercando di evitare il pagamento. Secondo lui, entrambe le parti si devono soldi e i loro conti non sono stati riconciliati. Il comune ha riferito di aver inviato una lettera ufficiale all’EDD chiedendo questa operazione, senza aver ricevuto una risposta al momento delle sue dichiarazioni, che sono state prese il 10 novembre.

Il sindaco afferma inoltre che una procedura giudiziaria è tra il comune e l’istituzione sulla compensazione e la liquidazione dei conti. Non si tratta di una decisione definitiva. La sua dichiarazione stabilisce quindi la posizione del comune in una controversia ancora in sospeso, senza stabilire da sola l’importo che l’ELD dovrebbe pagare.

Ciò che il testo del 2004 prevede

Il riferimento legale invocato merita chiarimenti. Si tratta dell’articolo 67 della legge 583 del 23 aprile 2004 sul bilancio generale e sui bilanci supplementari per quest’anno. In deroga alle regole della contabilità pubblica, questo articolo consente ai comuni e agli EDL di compensare gli importi che si devono a vicenda.

Il testo apre questa possibilità. Non fissa l’equilibrio dei conti di Zuk Mikael e non costituisce una decisione giudiziaria a favore del solo comune. Pertanto, la base giuridica per la compensazione non deve essere confusa con la sua effettiva attuazione in questo caso.

In termini concreti, il compenso comporta la determinazione dei crediti ammessi da ogni parte e poi l’importo che resterebbe pagabile dopo la riconciliazione. I rendimenti disponibili non danno il totale richiesto dal comune, il totale rivendicato dal comune da EDL, o i periodi a cui questi importi riguardano. È quindi impossibile concludere quale dei due corpi sarebbe in definitiva debitore e per quanti.

I residenti si aspettano conti e servizi

Il dibattito locale ha anche una dimensione ambientale. I residenti di Zuk Mikael e Zuk Mosbeh denunciano l’onere dell’inquinamento associato alla centrale elettrica vicina e chiedono che questa situazione venga presa in considerazione. Questi crediti non devono tuttavia essere trattati come crediti contabili invocati dal comune: la loro natura e la possibile compensazione sono trattate separatamente.

La prossima precisazione utile sarebbe una dichiarazione di conti condivisa da entrambe le parti: bollette di consumo, somme dovute al comune e saldo dopo possibile compensazione. Una risposta da EDL alla posta comunale e l’evoluzione della procedura giudiziaria contribuirebbero quindi a determinare come la controversia potrebbe essere risolta. In loro assenza, né l’accusa di un semplice rifiuto di pagare né l’affermazione che il debito comunale sarebbe già stato cancellato conto per il caso.

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