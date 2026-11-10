Ormuz: Araghchi mantiene le condizioni a Washington

Abbas Araghchi riafferma il 10 novembre le condizioni iraniane per la riapertura dello Stretto di Ormuz. Egli nega anche qualsiasi piano per incontrare Mohsen Rezaei e J.D. Vance. La proposta di due giorni rimane condizionata e non fissa una data per la navigazione ripresa. Dopo aver incontrato il Primo Ministro del Qatar, Donald Trump ha respinto ulteriori attacchi immediati mantenendo il blocco navale. Doha continua la sua mediazione, senza accordo definitivo annunciato tra le due parti.

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Abbas Araghchi mantiene le condizioni iraniane per riaprire lo Stretto di Ormuz. Martedì 10 novembre, il Ministro degli Affari Esteri ha anche negato i piani di incontro tra Mohsen Rezaei e J.D. Vance. Questa posizione viene dopo le osservazioni ottimiste di Donald Trump, il giorno dopo il suo incontro con il Primo Ministro del Qatar. Nessun accordo è stato annunciato tra Washington e Teheran.

Ormuz: le condizioni iraniane rimangono sul tavolo

Nelle dichiarazioni all’agenzia di stampa ufficiale iraniana, rilevate da un’agenzia internazionale, Araghchi difende sempre un esito diplomatico. Egli ritiene che nuove operazioni militari o sanzioni più dure non risolverebbero il conflitto. Ha chiesto a Washington di accettare i requisiti della proposta di due giorni iraniana.

Questa scadenza riguarda una riapertura condizionale di Ormuz alla navigazione commerciale. Teheran ha chiesto la fine della guerra su tutti i fronti, il rilascio dei suoi beni all’estero e il sollevamento del blocco americano dei suoi porti. Il sollevamento delle sanzioni petrolifere è anche una delle sue richieste riportate. Queste condizioni non sono impegni accettati dagli Stati Uniti.

La formula di 48 ore pertanto non fissa una data di riapertura per giovedì 12 novembre. Il termine proposto dipende dalla precedente azione degli Stati Uniti. Araghchi riafferma un’offerta già presentata, senza annunciare che è entrata in vigore.

Rezaei- Riunione di Vance esplicitamente negata

Il capo della diplomazia iraniana ha anche risposto ai rapporti di un’intervista tra due alti funzionari. Mohsen Rezaei guida il Consiglio di Sicurezza Nazionale Iraniano Supremo. J.D. Vance è vicepresidente degli Stati Uniti. Secondo le dichiarazioni di Araghchi prese dalla televisione pubblica iraniana, non sono previsti incontri tra di loro.

Questa negazione riguarda un appuntamento diretto specifico. Non significa che gli scambi da parte degli intermediari siano cessati. Qatar continua a portare messaggi tra le parti. La distinzione conta: le consultazioni indirette possono continuare senza una riunione annunciata di entrambi i funzionari.

Rezaei stesso aveva respinto le informazioni sui colloqui in un messaggio trasmesso su X il 9 novembre. Ha esortato Washington ad accettare le sette condizioni iraniane. Questo messaggio, già pubblico prima della dichiarazione di Araghchi, non rappresenta una nuova decisione presa questo martedì. Non ci sono prove che sarebbe stato raggiunto un compromesso.

Trump sospende la prospettiva degli scioperi, non il blocco

Lunedì 9 novembre Donald Trump ha ricevuto il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani a Washington. Il Presidente degli Stati Uniti ha quindi fatto riferimento ai progressi verso la fine del conflitto. Egli ha indicato che non ha considerato immediatamente ulteriori scioperi, citando le richieste di diversi paesi del Golfo.

Tuttavia, mantenne il blocco navale americano e la possibilità di usare la forza. Questa posizione quindi non soddisfa tutte le condizioni iraniane. Esso riflette una decisione americana sull’uso immediato dei suoi beni militari, senza annunciare un cessate il fuoco accettato da entrambe le parti.

Le successive dichiarazioni chiariscono quindi un disaccordo sull’ordine delle misure. In particolare, Teheran esige il sollevamento del blocco prima della riapertura promessa. Washington tiene lo strumento di pressione. Le parole del 10 novembre non consentono di determinare una data di revoca delle restrizioni o un calendario comune per l’esecuzione.

Doha continua a mediare

Oggi il Ministero degli Affari Esteri del Qatar ha riaffermato i suoi sforzi continui tra gli Stati Uniti e l’Iran. In una dichiarazione rilasciata dall’Agenzia Nazionale libanese, ha riferito reazioni positive da entrambe le parti. Evidenzia anche il costo crescente di chiusura Ormuz sull’approccio all’inverno.

Il Qatar aveva quindi un canale diplomatico attivo. L’Iran mantiene i suoi prerequisiti e nega l’incontro diretto menzionato. Il prossimo passo dipende da impegni reciproci annunciati e verificabili, la data e le modalità finali di cui non sono ancora stabiliti.

Archivio Foto: Ormuz Strait visto da Terra/MODIS, 2 dicembre 2020. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, pubblico dominio. Abito editoriale; Questa vista non mostra gli eventi del novembre 2026.

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