Bilancio 2027: salari pubblici nel dibattito

Il 10 novembre il Comitato delle finanze ha approvato gli stanziamenti delle presidenze della Repubblica e del governo, del Consiglio costituzionale e del Consiglio dei servizi civili. Ha rinviato quelle dell’Alta Commissione Disciplinare. Una sessione speciale dovrebbe affrontare gli stipendi pubblici e il reclutamento, senza data annunciata. Ibrahim Kanaan vuole dedicare agli agenti parte di un possibile surplus del tesoro. Non sono stati decisi aumenti salariali. Gli stanziamenti degli organi di controllo saranno esaminati mercoledì 11 novembre.

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Martedì 10 novembre, il Comitato delle finanze ha approvato gli stanziamenti di quattro istituzioni del bilancio libanese per il 2027. Presieduto da Ibrahim Kanaan, pianifica una sessione separata sugli stipendi pubblici e le assunzioni. Non sono stati annunciati aumenti salariali alla fine di questo incontro.

Le buste approvate riguardano la presidenza della Repubblica, la presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio costituzionale e il Consiglio dei servizi civili. Questo è un passo nella revisione parlamentare del progetto, non l’adozione definitiva del diritto finanziario.

Bilancio libanese per il 2027: approvati quattro stanziamenti

L’incontro era sul calendario parlamentare alle 10 di sera a Beirut. Le cinque istituzioni dell’ordine del giorno, tuttavia, non hanno ottenuto tutti l’approvazione dei loro stanziamenti. La Commissione ha rifiutato di convalidare quelle dell’Alta Commissione Disciplinare in assenza del suo Presidente. Ibrahim Kanaan lo ha invitato di nuovo ad una sessione futura.

Il rapporto rilasciato da un’agenzia di stampa non dettaglia gli importi delle buste approvate. Inoltre non specifica alcuna modifica alle proposte originali. In questa fase, queste decisioni non consentono quindi un aumento o una diminuzione dei mezzi di ciascuna istituzione da calcolare.

I rappresentanti delle amministrazioni interessate hanno partecipato alle discussioni, tra cui il direttore generale della presidenza, Antoine Choucair, e il segretario generale del Consiglio dei ministri, Mahmoud Makkieh. Anche il Direttore Generale delle Finanze, Georges Maurawi, era presente, come rappresentanti del Consiglio costituzionale.

Una sessione separata per la compensazione

La discussione sul Consiglio dei servizi pubblici si è concentrata sulla situazione delle amministrazioni e delle regole di reclutamento. I parlamentari hanno interrogato il suo presidente, Nisrine Machmouchi, sulla conformità al meccanismo di nomina. In particolare, hanno sollevato la questione del reclutamento al di fuori di questa procedura.

Machmouchi ha risposto alle domande del comitato. Tuttavia, la relazione non riproduce i dettagli delle sue risposte e non stabilisce l’esistenza di irregolarità specifiche. Non contiene un elenco di appuntamenti contestati o una decisione di sanzione.

A sua richiesta, i partecipanti hanno deciso di dedicare una sessione speciale agli stipendi e all’occupazione nel settore pubblico. La sua data non è stata annunciata. L’approvazione degli stanziamenti del Consiglio dei servizi pubblici non termina pertanto questa revisione degli stipendi e delle assunzioni.

Kanaan evoca un possibile surplus

Ibrahim Kanaan difese l’idea di assegnare ai funzionari pubblici parte di un possibile surplus del tesoro. Ha fatto riferimento alle difficoltà causate dal deterioramento del tasso di cambio. Le sue osservazioni hanno espresso una priorità desiderata nell’uso delle risorse disponibili, soggette alla loro esistenza.

Nessun importo, il tasso di rivalorizzazione o il calendario di pagamento accompagna questa dichiarazione. La sessione annunciata dovrà chiarire ulteriormente le questioni di discussione. Pertanto, i funzionari pubblici non hanno, da sola, una nuova misura salariale applicabile.

La Commissione proseguirà mercoledì 11 novembre per esaminare gli stanziamenti degli organi di controllo. Questi sono annunciati dalla Commissione Nazionale Anti-Corruzione, dalla Corte dei conti, dall’Ispettorato Centrale e dall’Autorità di Appalti Pubblici. Questa riunione è intesa a completare l’esame degli stanziamenti delle istituzioni, delle amministrazioni e degli organismi annessi alla presidenza del Consiglio dei ministri.

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