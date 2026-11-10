Giordania: L’acqua dipende anche dai prezzi dell’elettricità

In Giordania, la produzione e il trasporto di acqua richiede elettricità. Questa spesa rappresenta circa la metà dei costi operativi degli operatori secondo la diagnosi della BERS 2025. Le perdite di rete e i volumi non pubblici aumentano ulteriormente il peso. Il progetto Aqaba-Amman fornisce una risorsa aggiuntiva attraverso la desalinizzazione, con un contributo solare parziale. La sua implementazione rafforza l’importanza dell’efficienza della pompa, del controllo dei consumi e della riduzione della perdita oltre la costruzione di nuovi impianti da soli.

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In Giordania, il costo energetico dell’acqua colpisce l’intera catena di approvvigionamento. Pompaggio, trattamento e trasporto mobilitare l’elettricità anche prima che l’acqua arrivi al rubinetto. Il progetto Aqaba-Amman deve portare una nuova risorsa attraverso la desalinizzazione. Essa rende inoltre più urgente controllare questa spesa in un paese in cui le perdite di rete rimangono elevate.

La diagnosi giordana pubblicata dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nel 2025 è il numero in gioco. L’elettricità rappresenta circa la metà dei costi operativi degli operatori idrici. Il documento descrive il settore idrico come il primo consumatore di energia individuale del regno.

Questi dati riguardano la struttura del settore, non il prezzo addebitato a ciascuna famiglia questa settimana. Tuttavia, il 10 novembre si è tenuto conto del problema della stampa regionale: aumentare i volumi disponibili significa anche finanziare la loro produzione e la loro consegna.

Il costo energetico dell’acqua inizia prima del rubinetto

La scarsità di risorse costringe la Giordania a mobilitare attrezzature e trasferimenti significativi. Il Ministero dell’Acqua e dell’Irrigazione sta conducendo una politica che combina la fornitura, la riduzione della perdita e l’efficienza energetica. Trattare questi tre componenti separatamente mascherarebbe una parte del costo effettivo del servizio.

Una pompa meno efficiente consuma di più per lo stesso volume. Un tubo di dispersione perde acqua già presa, e a volte già trattata e trasportata. Il miglioramento delle strutture può quindi influenzare simultaneamente la risorsa disponibile e la quantità di elettricità necessaria per consegnarla.

La cooperazione tedesca GIZ ha dedicato un programma alla gestione dell’energia in collaborazione con il Ministero della Giordania. La scheda di fatto ricorda che i costi energetici hanno superato la metà del fatturato operativo del settore nel 2021. Questo punto di riferimento storico conferma l’età del problema. Non dovrebbe essere presentata come una nuova dichiarazione di spesa nel novembre 2026.

Acqua sbillata, una perdita che non è limitata a perdite

La diagnosi della BERS cita una quota di acqua del 47%. Questo indicatore non significa che il 47% dell’acqua sfugge esclusivamente da tubazioni. Esso copre anche volumi distribuiti che non generano ricavi attesi.

La definizione tecnica distingue le perdite fisiche, come perdite, da perdite apparenti relative a consumi non autorizzati o errori di conteggio. Include anche il consumo consentito ma non fatturato. Il Centro e Rete per la Tecnologia Climatica delle Nazioni Unite assume questa distribuzione nella sua presentazione della gestione della perdita.

Il tasso del 47% descrive quindi i volumi d’acqua, non una proporzione di fatture emesse e in sospeso. Riparare le tubature e proteggere i contatori rispondono a diverse cause di queste perdite. Questo tasso, derivato dalla diagnosi del 2025, non è un’indagine aggiornata di tutte le società nel 2026.

Aqaba-Amman aggiunge desalinizzazione e trasporto

Il programma Aqaba-Amman mira a produrre ogni anno 300 milioni di metri cubi di acqua desalinata. Il file EBRD descrive una pipeline di 438 km e un sistema di energia rinnovabile da 281 megawatt-peak. Queste cifre corrispondono alle strutture previste, non un servizio già disponibile.

La deformazione deve ridurre la pressione sulle risorse convenzionali. Ma l’acqua prodotta sul Golfo di Aqaba dovrà ancora raggiungere le aree servite. Il bilancio energetico del progetto dipende quindi anche dalle stazioni di pompaggio e dal trasporto ad Amman. La produzione all’uscita della fabbrica non riassume il costo del metro cubo consegnato.

La National Carrier Project Company, creata da Meridiam e Suez per portare il programma, afferma che il sito rinnovabile deve coprire circa il 30% delle esigenze energetiche del progetto. Questa quota annunciata illustra il contributo atteso dell’energia solare. Mostra anche che il programma non è basato su una dieta completamente solare.

Anche la rete e il funzionamento delle pompe contano

Lo sviluppo delle rinnovabili non li esonera dall’organizzazione del loro utilizzo. La produzione solare varia durante il giorno, mentre le forniture idriche devono rimanere affidabili. Le possibilità di stoccaggio, la capacità di rete e l’organizzazione di pompaggio fanno parte dello stesso problema tecnico.

Per gli operatori, la riduzione del consumo di energia elettrica per volume consegnato è quindi un obiettivo separato di costruire nuove capacità. Può passare attraverso migliori attrezzature e regolazione, senza aspettare che l’intero sistema energetico nazionale si trasformi.

La Strategia Nazionale per l’Acqua 2023-2040 prevede anche una riduzione graduale dell’acqua non montata. La diagnosi della BERS richiama gli obiettivi del 37% nel 2030 e del 25% nel 2040. Il monitoraggio dovrebbe distinguere tra i volumi salvati, i ricavi effettivamente recuperati e l’energia consumata per ogni metro cubo fornito.

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