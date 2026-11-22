Nel 1911 Ziadé pubblicò a Cairo una collezione francese sotto il nome di Isis Copia. Dai suoi anni ad Antoura ai suoi studi in arabo su Malak Hifni Nassif e Warda al-Yaziji, questo ritratto traccia il viaggio di uno scrittore che ha difeso il posto delle donne nella letteratura araba.

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Nel 1911, una giovane donna pubblicata al Cairo Fiori da sogno, una collezione in francese firmata Isis Copia. Si chiama May Ziadé. Nata a Nazareth da padre libanese e madre palestinese, ha studiato ad Antoura prima di stabilirsi in Egitto. Il libro dà per leggere i suoi primi versi e una domanda che passerà attraverso il suo lavoro: a chi riconosciamo il diritto di firmare un testo e di essere letto?

May Ziadé, da Kesrouan a Cairo Stampa

Mary Ziade nacque a Nazareth nel 1886. Suo padre, Elias Ziade, è libanese; sua madre, Nazha Muammar, è palestinese. Iniziò la sua scuola a Nazareth e la perseguì al Collegio dei Visitandini di Antoura, Kesrouan. Il passaggio attraverso il Libano lascia una traccia molto concreta nel suo lavoro: « Antoura » è il titolo di una delle poesie nella sua prima collezione.

La famiglia si stabilì in Egitto nel 1908. A Cairo, May Ziadé insegna francese e si rivolge al giornalismo. Suo padre corre Al-Mahrousa, che gli offre una prima piattaforma. Esso contribuisce anche ad altri periodici, tra cui Al-Zouhour e Al-Hilal. La stampa gli dà un pubblico diverso da quello a cui si rivolge il suo volume di poesie: può discutere di questioni sociali, ma anche leggere e commentare il lavoro di altri autori.

Nella copia di Fiori da sogno conservato alla Bibliothèque Sainte-Geneviève di Parigi, il nome sopra il titolo è Isis Copia. L’edizione del Cairo è stata rilasciata dalle stampa di Boehme e Anderer. La dedizione è rivolta a Lamartine. L’apertura del libro mette il lettore ai margini del Nilo, e diversi testi piantano il loro arredamento in Egitto. La lingua e i riferimenti nel compendio non dettano la sua geografia.

» Lei poeta? » o il sospetto di non scrivere i suoi versi

In « She Poet? », l’autore dà il pavimento a lettori increduli. Essi ammirano i versi, ma si rifiutano di credere che la giovane donna li ha scritti. Il loro ragionamento si basa su due pregiudizi: non è francese e, come donna, difficilmente può essere poeta. Essa deve quindi essere un prestito. Uno dei personaggi propone anche un modello tutto trovato: Lamartine.

Il processo permette a May Ziadé di svolgere due ruoli con lo stesso riferimento. Rende omaggio a Lamartine all’inizio della collezione; Si volge alla derisione l’idea che questo tributo solo spiegherebbe la sua poesia. Il testo contiene voti e non minuti della sua ricevuta. Il suo obiettivo, invece, è preciso: il lettore che riconosce la qualità di un lavoro, ma non crede nella firma che ha davanti ai suoi occhi.

« Antoura » procede in modo diverso. Il poeta torna ai ricordi della studentessa, alle amicizie e alle notti del villaggio. Il paesaggio non ha niente a che fare con un arredamento in prestito: è il luogo dove il narratore era un bambino. A poche pagine di distanza, il libro può così fare una discussione su ciò che una donna ha il diritto di scrivere e ripristinare la memoria di un villaggio a Kesrouan. Il primo libro francese di May Ziadé contiene già questi due registri.

In Cairo, leggere le donne come autori

Nel 1910, May Ziadé ha ospitato un salone letterario al Cairo che ha riunito scrittori e figure della vita intellettuale egiziana, tra cui Hoda Chaaraoui. Il soggiorno è un luogo di discussione. I libri pubblicati in arabo nel decennio successivo hanno mostrato un altro aspetto più sostenibile del suo lavoro: ha scelto testi scritti dalle donne, li ha presentati e discussi le loro idee.

Nel 1920 appare Bahithat al-Badiya, il suo studio su Malak Hifni Nassif. Il titolo prende il nome della penna di questo saggista egiziano. Il libro mantiene così in primo piano la firma che Nassif aveva scelto. Ziadé dedica anche uno studio al poeta Warda al-Yaziji. Si occupa della sua prosa così come i suoi versi e discute le sue posizioni sull’educazione delle donne. Non si accontenta quindi di aggiungere un nome femminile alla storia letteraria: restituisce testi e propone di leggerli da vicino.

Questi libri appartengono al Nahda, il movimento di rinnovamento intellettuale che trasforma la stampa araba e la letteratura alla fine del XIX secoloe secolo e inizio XXeIn questa storia, il viaggio di Ziadé è singolare: il francese è il linguaggio della sua prima collezione, mentre l’arabo diventa il linguaggio di gran parte del suo lavoro come critico. Si traduce anche in arabo. Nel 1921 la sua versione Deutsche Liebe, di Friedrich Max Müller, con il titolo Ibtisamat wa doumou.

Dopo la morte di suo padre nel 1929, il suo nome appare nella direzione diAl-MahrousaMorì al Cairo nel 1941. La corrispondenza con Gibran Khalil Gibran è diventata uno degli episodi più famosi della sua vita, a rischio di oscurare i libri che ha firmato da sola. Due archivi ora permettono loro di essere riaperto in ordine: la collezione francese del 1911, con il nome di Isis Copia stampato sulla copertina, e poi il volume del 1920, dove May Ziadé titola lo pseudonimo di un’altra donna.

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