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Quale indipendenza, quando i libanesi rimangono sfollati nel proprio paese e tanti altri hanno preso la via dell’esilio dal 2020?

Quale indipendenza, quando il progetto portato dalle autorità attuali deflaga come un pallone di baudrouch? Quando le promesse di recupero vengono contro l’inutilità di coloro che li pronunciano di nuovo?

Quale sovranità, quando parte del nostro territorio rimane occupata da Israele? Quando il destino del Libano è in gioco a Tel Aviv, Teheran o Washington, e anche i nostri partner storici sembrano non avere più voce in capitolo? Cosa rimane della nostra indipendenza quando il nostro paese rimane un dossier sulla tabella degli altri?

Quale indipendenza, quando le mafie interne e i banchieri calpestano l’autorità statale e il diritto dei cittadini alla giustizia? Quando i funzionari statali e i consiglieri dei banchieri marciano attraverso i tappeti rossi della Repubblica, mentre i depositanti sono ancora in attesa di recuperare i loro risparmi e coloro che dovrebbero essere responsabili continuano a dettare le loro condizioni?

Quale indipendenza, quando lo stato sembra essere ridotto a masquerades protocollo, un’inaugurazione a livello pâquerette e promette il cui finanziamento non è nemmeno garantito? Quando il taglio di un nastro diventa più facile che proteggere un villaggio, rafforzando un ordine di corte o permettendo a una famiglia di andare a casa?

Quale indipendenza, quando questo stesso stato spoglia Peter per vestire Paul, con tasse ingiuste che colpiscono ancora le classi già provate? Coloro che hanno perso i loro risparmi, alloggi o lavoro sono sempre chiesto uno sforzo extra.

L’indipendenza dovrebbe permettere ai libanesi di vivere a casa, decidere il loro futuro e ottenere giustizia. Dovrebbe essere misurata dalla protezione dello Stato e dalla capacità di far rispettare i loro diritti, anche contro i potenti.

Allora, il 22 novembre, cosa celebrano esattamente i nostri leader?

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