Theo Arribagé e Albano Olivetti hanno vinto due volte alle Finali ATP di Torino contro Marcelo Arévalo e Mate Pavić. I francesi, battuti dalla stessa coppia in fase di gruppo, hanno rovesciato la finale al super tie-break. Hanno vinto il loro settimo titolo insieme sul circuito nel 2026.

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Theo Arribagé e Albano Olivetti hanno vinto due volte le Finali ATP domenica 22 novembre a Torino. I due francesi sconfissero il salvadoregno Marcelo Arévalo e il croato Mate Pavić in finale: 3–6, 7–6 (7–2), poi 10–6 al super tie-break. Hanno vinto il torneo di fine stagione dalla loro prima partecipazione insieme.

La vendetta dopo una sconfitta di gallina

Arévalo e Pavić hanno battuto i francesi nella loro prima partita di gruppo. Domenica all’Inalpi Arena, le quattro teste seriali hanno ripreso il primo set. Arribé e Olivetti, sesta pista, aspettarono il gioco decisivo del secondo set per equalizzare. Ha portato 2-1 in questo gioco decisivo, hanno vinto i prossimi sei punti, poi i primi quattro del super tie-break. Quest’ultimo inizio ha dato loro il vantaggio fino al ritorno vincente dell’Arribé che ha chiuso l’incontro.

Non era la loro prima partita di successo a Torino. In semifinale, hanno salvato tre palle di gioco consecutive contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Pütz. In finale, hanno anche vinto 42 dei 48 punti giocati dietro la loro prima palla, secondo le statistiche dei tornei.

Un settimo titolo insieme nel 2026

Il duo iniziò a suonare insieme nell’ottobre del 2025. Prima di Torino, ha vinto sei tornei sul circuito principale di questa stagione: Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Maiorca e Basilea. Arribé e Olivetti hanno vinto il loro posto al ATP Finals al Masters 1000 di Parigi. Sono stati i primi all-francesi a vincere il torneo da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, che sono stati premiati a Torino nel 2021.

Il risultato è la tabella del doppio, distinta dal semplice. L’ATP annuncia che nella singola doppia classifica pubblicata il lunedì, Olivetti deve raggiungere il 12 ° posto e Arribéé il 13 °, i migliori ranghi attesi della loro carriera.

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