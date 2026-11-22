In occasione dell’83 ° anniversario dell’indipendenza del Libano, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito domenica 22 novembre il sostegno di Washington per un paese « completamente sovrano », in pace con i suoi vicini e rispondendo solo ai propri cittadini. Il messaggio, trasmesso dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, non è accompagnato da alcun annuncio di nuova assistenza o calendario diplomatico.
Un messaggio al Libano e alla sua diaspora
Marco Rubio si congratula con il popolo libanese. Saluta il talento e la resilienza dimostrata dai libanesi, sia nel paese che nelle comunità diaspora. L’Ambasciata ha trasmesso il suo messaggio in inglese e arabo la mattina del 22 novembre.
Il Segretario di Stato ha detto che Washington continuerà a stare accanto al popolo libanese e allo Stato libanese e ha voluto rafforzare le relazioni tra i due paesi. Quest’anno insiste sulla sovranità e sulla responsabilità delle istituzioni ai cittadini. Il riferimento alle relazioni pacifiche con i vicini non nomina nessun paese, e il testo non annuncia alcun impegno di ritiro o nuova fase di negoziati.
Quali cambiamenti nel messaggio dal 2025
Per l’82 ° anniversario, il 22 novembre 2025, Rubio ha accolto con favore le misure adottate dal governo libanese e ha presentato stabilità e prosperità economica come obiettivi comuni. La dichiarazione di quest’anno mantiene il sostegno bilaterale ma pone una maggiore enfasi sull’autorità del Libano sulle proprie decisioni e sulla responsabilità dello Stato nei confronti dei suoi cittadini. È una differenza di formulazione nel messaggio anniversario, non l’annuncio di un cambiamento nella politica americana.
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