La regione di Kiev osserverà un giorno di lutto lunedì 23 novembre dopo gli scioperi russi di domenica. Volodymyr Zelensky annuncia quattro morti a Dymer, dove un bambino è stato rilasciato vivo dalle macerie, e, in un conte separato, tre morti e tredici feriti dopo lo sciopero a Vychneve la domenica.

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L’amministrazione della regione di Kiev ha annunciato un giorno di lutto lunedì 23 novembre per le vittime degli attacchi russi di domenica. Domenica sera, il presidente Volodymyr Zelensky ha riferito quattro morti in Dymer e, separatamente, tre morti e tredici feriti a Vychneve.

In Dymer, un bambino dalle macerie

La notte di sabato a domenica, uno sciopero ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Dymer, a nord di Kiev. Parte dell’edificio è crollato. In una valutazione iniziale, le autorità avevano segnalato persone sepolte. L’amministrazione regionale ha poi annunciato che il salvataggio aveva liberato il corpo di una terza vittima. Il presidente Volodymyr Zelensky ha poi valutato quattro morti e ha confermato che un bambino era stato rilasciato vivo dalle macerie. Ha detto che il bambino stava ricevendo cure.

La ricerca è proseguita domenica sera. Il Presidente ha detto che dieci persone sono rimaste inaudite al momento del suo intervento, senza dichiararle morte o confermare che erano tutte sotto le macerie.

Una valutazione separata a Vychneve e un lutto regionale il Lunedi

A Vychneve, a sud-ovest della capitale, un altro sciopero ha colpito un commercio e ha causato un incendio, che è stato spento dal salvataggio. L’amministrazione regionale aveva annunciato due morti e otto feriti. Volodymyr Zelensky poi ha riferito tre morti e 13 feriti in questa località da solo.

Il capo dell’amministrazione regionale, Tymour Tkachenko, ha annunciato che le bandiere ucraine sarebbero state messe al dungeon lunedì nella zona. Le attività di intrattenimento saranno limitate in onore delle vittime degli attacchi del 22 novembre. Questa misura riguarda l’oblast di Kiev, la cui amministrazione è separata da quella del capitale.

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