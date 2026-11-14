Zelensky: la NATO evocata contro il ritiro di Donbas

Zelensky sostiene che Washington ha fatto riferimento ad un ingresso nella NATO contro un ritiro ucraino da Donbas. Si rifiutò di accettare qualsiasi assegnazione e chiese garanzie precise prima di una consultazione popolare. Le osservazioni, pubblicate il 14 novembre, non costituiscono un’offerta americana finalizzata o un accordo tra le parti interessate.

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Volodymyr Zelensky sostiene che i negoziatori statunitensi hanno fatto una nuova domanda: l’Ucraina accetterebbe di ritirarsi dai Donbas se entrasse nella NATO? Le sue dichiarazioni, fatte di fronte ai giornalisti di venerdì 13 novembre e rese pubbliche sabato 14 novembre 2026, misero l’adesione all’Alleanza al centro delle discussioni sulla fine della guerra. Tuttavia, non costituiscono un’offerta americana finalizzata o un accordo ucraino.

Il presidente ucraino mantiene il suo rifiuto di cedere il suo territorio. Ha intenzione di consultare gli ucraini solo se Washington e i suoi partner presentano un insieme concreto di garanzie. In questa fase, ha sottolineato, le discussioni non hanno prodotto questa proposta dettagliata.

Donbas e NATO: una domanda, non un accordo

Il nuovo punto si riferisce ai termini dello scambio riportato da Zelensky. Finora Kyiv ha cercato protezione basata sulle garanzie di difesa collettiva dell’Alleanza. Questa volta, secondo il presidente, gli americani hanno collegato direttamente una possibile adesione ad un ritiro ucraino dai Donbas. Egli afferma che questa domanda non era mai stata fatta così prima.

La distinzione è essenziale. Una domanda esplorativa non è un impegno degli Stati Uniti. Né dimostra che gli altri membri della NATO accetterebbero questa formula o che la Russia sarebbe d’accordo. Nessuna conferma separata degli Stati Uniti di questo scenario specifico è stato identificato negli elementi controllati per questo articolo.

Donbas comprende le regioni Donetsk e Luhansk nell’Ucraina orientale. Il dibattito riguarda quindi il destino di un territorio, ma anche quello delle posizioni che l’esercito ucraino continua a difendere. Il ritiro militare e il riconoscimento legale dell’annessione russa sono due decisioni diverse. Zelensky esclude questo riconoscimento, anche se un accordo è negoziato.

Kyiv vuole conoscere il contenuto effettivo delle garanzie

Il presidente dell’Ucraina ha descritto tre componenti da discutere insieme. Richiede garanzie di sicurezza precise, un esercito ucraino sufficientemente attrezzato e finanziato e un piano di ricostruzione basato su risorse identificate. Il numero, le armi e la durata del sostegno finanziario sono stati tra i parametri che voleva vedere definiti.

Questo requisito spiega la sua cautela nelle formule generali. Secondo il suo conto, Washington continua anche a riferirsi a accordi bilaterali comparabili a certe protezioni concesse ai suoi partner. Zelensky ha detto che ha chiesto se la protezione della NATO coinvolgesse la presenza di soldati americani in Ucraina. La risposta americana sarebbe stata negativa.

Non presenta pertanto questi meccanismi come intercambiabili. Una promessa di assistenza, una presenza militare e l’ingresso in un’alleanza non impegnano i partner allo stesso modo. In particolare, il Capo di Stato ha chiesto come le garanzie avrebbero funzionato in pratica di fronte a un nuovo attacco.

Una consultazione popolare condizionale

Zelensky prevede un referendum se un pacchetto completo e credibile gli viene presentato. Ha detto che voleva aprire una discussione con la società ucraina, piuttosto che decidere una decisione di questo scopo da solo. Questa apertura condizionale non significa che già accetta un prelievo.

Nessuna data di consultazione o formulazione delle domande accompagna le sue osservazioni. Il prerequisito rimane una proposta sufficientemente precisa, confermata dai partner interessati. Allo stesso tempo, il Presidente insiste sul mantenimento della posizione ucraina sui territori occupati.

Washington non può decidere l’adesione da sola

L’ingresso nella NATO è una procedura collettiva. L’articolo 10 del trattato di fondazione prevede un invito accettato all’unanimità dagli alleati. Gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo importante in tale organizzazione, ma non hanno potuto assegnare l’adesione a un paese candidato da solo.

Questa regola separa ancora lo scenario di cui Zelensky dalla prospettiva di un’adesione attuata. La NATO ricorda anche che le decisioni di allargamento appartengono agli alleati e al paese candidato, senza il veto di uno stato esterno. La questione diplomatica rimase quindi aperta a diversi livelli.

Dopo Abu Dhabi, le discussioni rimangono incompiute

Queste dichiarazioni seguono i colloqui trilaterali tenuti il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi tra rappresentanti ucraini, russi e americani. Steve Witkoff e Jared Kushner incontrarono Vladimir Putin a Mosca, poi Zelensky a Dublino. In particolare, il presidente dell’Ucraina ha riferito l’accordo in linea di principio su un importante scambio di prigionieri e sulla continuazione delle discussioni.

Gli europei stanno anche cercando di chiarire il loro ruolo. Il 13 novembre, António Costa ha annunciato un team che coinvolge istituzioni europee in Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. Ha ricordato che le scelte riguardanti il territorio e la sovranità dell’Ucraina appartengono a Kiev.

Il prossimo punto da controllare sarà la transizione dalla questione americana riportata da Zelensky ad una proposta formalizzata. Il suo contenuto, gli impegni degli alleati e le modalità per qualsiasi consultazione ucraina non sono ancora stati stabiliti.

Fotografia di copertina: Vilnius, luglio 2023, campagna per l’Ucraina nella NATO. Archivio dell’ambasciata ucraina in Lituania, CC BY 4.0. Originale conservato senza ritocco.

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