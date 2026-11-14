Gerusalemme: Associazioni di fronte a chiusure

In Burj al-Luq Luq, il termine per contestare la chiusura è il 16 novembre. Molte istituzioni palestinesi sono soggette a misure separate.

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A Gerusalemme Est, la chiusura delle istituzioni palestinesi non è limitata a porte chiuse. Interrompe i programmi educativi, sportivi e sociali e pone i loro funzionari di fronte a scadenze molto brevi per la contestazione. Per l’associazione Burj al-Luq Luq, nella città vecchia, il termine è lunedì 16 novembre: secondo le organizzazioni che lo sostengono, è l’ultimo giorno ad opporsi al nuovo ordine di chiusura firmato il 9 novembre.

Sei mesi di chiusura, un’eccezione per l’asilo

Il nuovo ordine contro Burj al-Luq Luq è stato attuato il 10 novembre. Gli agenti di polizia hanno inviato la decisione all’ingresso dell’istituzione. Questa non è la sua prima chiusura dell’anno: un precedente ordine era stato applicato il 17 febbraio, prima di una riapertura riportata il 13 agosto. La nuova misura viene quindi dopo la ripresa delle attività, non come parte di una chiusura continua da febbraio.

Secondo il comunicato della Rete delle ONG palestinesi e il consolidamento delle istituzioni per i diritti umani di Gerusalemme, datato 10 novembre e pubblicato il giorno successivo da San Yves, la misura dura sei mesi. Esso riguarda anche le attività svolte sotto un altro nome o da intermediari. Le attività di asilo sono esplicitamente escluse. Presentare la decisione come proibizione senza alcuna eccezione sarebbe quindi imprecisa.

La stessa dichiarazione descrive un periodo di sette giorni dall’entrata in vigore per consentire al proprietario o proprietario dei locali di contestare la decisione. Ha invitato le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali ad agire prima del 16 novembre. Le prove fornite non indicano che un ricorso è già stato depositato o che avrebbe sospeso la chiusura.

Un terreno politico contestato dall’associazione

La decisione del ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, si basa sulla legislazione del 1994 che limita le attività connesse all’Autorità palestinese. Incolpa l’istituzione per agire sotto il suo patrocinio o per suo conto. L’associazione rifiuta questa presentazione e afferma che le sue attività fanno parte della sua missione comunitaria, indipendentemente dalle rivalità politiche.

Dopo la riapertura, ha riferito di aver ripreso i suoi programmi educativi, sportivi e sociali per bambini, donne e giovani. La sua dichiarazione del 10 novembre chiede il sollevamento della chiusura e il ritorno delle squadre al quartier generale. Le accuse sollevate nella decisione non sono di per sé una manifestazione pubblica dei presunti legami; Al contrario, la sfida per l’associazione non ammonta alla cancellazione dell’ordine.

Diverse istituzioni, procedure separate

La linea temporale è importante. Il club Abnaa al-Quds nel quartiere di Saadiya è stato ordinato chiuso il 5 novembre. Nella stessa serata è stata prevenuta una manifestazione culturale nel Teatro Al-Hakawati, secondo il raggruppamento di organizzazioni per i diritti. Questi fatti precedono l’ordine relativo a Burj al-Luq Luq e non sono ulteriori chiusure il 14 novembre.

Un altro caso riguarda l’associazione arabo al-Sawahra clan a Jabal Mukabber. Già dal 4 novembre aveva annunciato di aver ricevuto la notifica di una decisione giudiziaria che prevedeva la sua rimozione dal registro delle associazioni e la cessazione delle sue attività. Aveva chiesto ai donatori di sospendere i trasferimenti, annunciando anche la chiusura del suo conto in banca e pagina ufficiale. Questo caso deve rimanere distinto da un ordine amministrativo di sei mesi: le autorità sequestrate, gli effetti annunciati e i mezzi di sfida non sono identici.

Per gli abitanti, queste differenze legali hanno una traduzione immediata: quali servizi rimangono disponibili, se un’attività può riprendere e quando una decisione può essere contestata. Nel caso di Burj al-Luq Luq, l’eccezione relativa all’asilo e la data del 16 novembre sono i due parametri pratici stabiliti. Nessuna decisione successiva è stata identificata nei documenti consultati.

Foto illustrazione: vista di Gerusalemme da Yasir Gürbüz, da Libnanews Bank e prima degli eventi descritti; data di ripresa non specificata. Non mostra stabilimenti chiusi.

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