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Badr Abdelatty sostiene che le forze egiziane sono state presenti in Arabia Saudita per diversi mesi su richiesta di Riyadh. Nei suoi colloqui a Parigi questa settimana, il Ministro degli Esteri descrive una missione per rafforzare le capacità difensive del regno, senza intervento nello Yemen.

Supporto militare presentato come difensivo

Le dichiarazioni del Ministro, riportate il 10 e l’11 novembre, riguardano in particolare la protezione dei siti sensibili sul territorio saudita. Abdelatty collega questa assistenza alla sicurezza nazionale egiziana e al mandato dato al presidente Abdel Fattah al-Sissi dal Parlamento il 26 ottobre.

Tuttavia, la conferma di una presenza non specifica le sue dimensioni o la composizione delle unità. Le cifre e le liste di attrezzature che circolano sotto copertura di fonti anonime non sono ufficialmente annunciate dal Ministro.

Allo stesso tempo, Abdelatty sostiene che Cairo continua i suoi contatti per fermare gli attacchi e permettere ai negoziati di riprendere. Essa presenta quindi il sostegno difensivo e gli sforzi diplomatici come due componenti della stessa politica.

Un limite già formulato da Sissi

Questa distinzione è stata inclusa in un intervento del presidente egiziano il 21 ottobre, la cui relazione è stata pubblicata dalla presidenza. Sissi ha dichiarato che lo sforzo militare era volto a difendere il territorio e i confini dell’Arabia Saudita, e non ha incluso un attacco allo Yemen.

Esso ha esteso questo principio all’assistenza richiesta da altri Stati arabi, sottolineando la continuazione dell’azione nei limiti del paese sostenuto. Il Presidente ha anche riconquistato la stabilità degli Stati del Golfo alla sicurezza nazionale egiziana. Questa dottrina da sola non fornisce dettagli sulle operazioni in loco.

Consultazioni a Parigi per evitare l’escalation

Il 10 novembre Abdelatty si è incontrato a Parigi con il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Qatar, Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani, nonché il capo della diplomazia saudita, Fayçal bin Farhane. Il comunicato egiziano descrive le discussioni sulla de-escalation e i dimarches diplomatici dopo l’ufficiale del Qatar a Washington.

Lo stesso giorno, al suo incontro con Jean-Noel Barrot, Abdelatty riaffermò il sostegno dell’Egitto per un insediamento politico della crisi yemenita. Queste dichiarazioni non indicano un nuovo ordine di distribuzione o un ingresso delle forze egiziane nello Yemen.

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