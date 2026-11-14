Polonia: Nawrocki Blocks Online Content Law · Global Voices

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha rifiutato il 13 novembre 2026 di firmare la legge introducendo una nuova procedura per il blocco dei contenuti online illegali. Sfida le competenze amministrative e le garanzie giudiziarie. Il governo sostiene una risposta più rapida alla violenza e alle minacce. Il veto non rimuove il DSA europeo o il coordinatore polacco già nominato: riguarda la seconda parte di una riforma divisa dopo un precedente rifiuto presidenziale a gennaio.

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Karol Nawrocki ha veto la legge polacca il 13 novembre 2026, organizzando una nuova procedura per il blocco dei contenuti online illegali. Il Presidente contestava i poteri affidati all’amministrazione e le garanzie offerte agli autori delle pubblicazioni. Al contrario, il governo difende un meccanismo per accelerare la risposta alle minacce e alla violenza su Internet.

Questo veto non rimuove il regolamento europeo sui servizi digitali, il DSA. Né chiede la designazione dell’autorità polacca responsabile del coordinamento della sua applicazione. Blocca una seconda legge nazionale sulle ingiunzioni per i contenuti dopo che una prima legge è già entrata in vigore.

Veto de Nawrocki: due testi con funzioni diverse

Il disaccordo si riferisce alla legge del 22 ottobre 2026 che modifica le norme relative ai servizi elettronici. Viene dal progetto parlamentare 2693. Il calendario Sejm distingue diverse fasi: una terza lettura del voto dell’8 ottobre, l’esame degli emendamenti del Senato il 22 ottobre, e la trasmissione al relatore il 23 ottobre.

Questa cronologia è importante: il testo aveva completato il suo viaggio parlamentare ma non era diventato applicabile. Il rifiuto presidenziale impedisce la sua promulgazione in questa forma. La ragione del veto, inviato al Sejm il 13 novembre, richiede un’ulteriore revisione del meccanismo.

Il Ministero degli Affari Digitali ricorda che un precedente veto nel gennaio 2026 portò alla separazione della riforma in due leggi. Il primo, in vigore dal 6 novembre, nomina il Presidente dell’Ufficio per le Comunicazioni Elettroniche, UKE, in qualità di coordinatore dei servizi digitali. Il secondo è stato quello di aggiungere una procedura di reazione a contenuti illegali.

Il governo vuole accelerare le ingiunzioni

Nella sua presentazione del progetto, il Ministero ha spiegato che le ingiunzioni potrebbero essere state emesse dal presidente del Regno Unito, il presidente del Consiglio nazionale di radiodiffusione e televisione, KRRiT e i tribunali. Cita, tra l’altro, minacce, violenze e reati contro i bambini.

Per alcune situazioni gravi, una richiesta della polizia o del procuratore avrebbe permesso l’esecuzione immediata di una decisione di blocco. Esempi del Ministero includono l’incitamento al suicidio e alcune minacce o violenze legate all’origine, alla religione o all’appartenenza politica.

Il vice primo ministro per gli affari digitali, Krzysztof Gawkowski, ritiene che il veto priva lo Stato di mezzi più veloci contro questi reati. Denuncia anche il potere di grandi piattaforme per affrontare gli avvisi e ritirare le pubblicazioni. Questa è la valutazione del governo delle conseguenze della decisione, non una constatazione di impunità generale su Internet.

Presidente contesta l’intervento dinanzi al giudice

Karol Nawrocki dice di condividere l’obiettivo di combattere i contenuti criminali. La sua critica riguarda come limitare l’accesso alle pubblicazioni. Esso ritiene che il luogo dato alle decisioni amministrative prese prima della revisione giudiziaria sia eccessivo.

Nella sua argomentazione scritta, riconosce diversi cambiamenti fatti dopo il suo primo veto, compresa la separazione della riforma. Tuttavia, ritiene che le garanzie siano rimaste insufficienti. In particolare, invoca la libertà di espressione, la proporzionalità delle restrizioni e l’efficacia del ricorso al giudice.

La possibilità di bloccare un intero dominio è un altro punto della sua sfida. Il presidente teme che una misura mirata al contenuto influenzerà anche le pubblicazioni. Tale obiezione deve essere distinta da un blocco effettivo: la legge controversa non è entrata in vigore.

Il governo, da parte sua, ha sostenuto che il regime previsto per la sfida e la revisione giudiziaria. Le due posizioni non sono quindi solo contrarie all’esistenza di un ricorso. Essi differiscono sulla tempistica dell’intervento del giudice e sulla capacità di controllo successivo per porre rimedio alle conseguenze di un ritiro.

Il quadro europeo non scompare

Il DSA stabilisce obblighi comuni per i servizi digitali. La Commissione europea garantisce la sua attuazione con i coordinatori nazionali. Queste autorità controllano le piattaforme sotto la loro giurisdizione e cooperano a livello europeo. Il regolamento distingue questo quadro di monitoraggio dalle decisioni relative a contenuti specifici.

L’articolo 9 della legge regola le ingiunzioni contro i contenuti illegali emessi sulla base del diritto europeo o nazionale. Il veto polacco riguarda una procedura nazionale prevista in questo contesto giuridico. Non trasforma i contenuti illegali in contenuti autorizzati e non cancella altri strumenti già applicabili.

Sia la presidenza che il governo riconoscono che rimane la prima componente istituzionale. Il loro confronto riguarda ora i mezzi supplementari per le autorità di agire sulle pubblicazioni. Il Ministero annuncia che continuerà il suo lavoro con istituzioni e piattaforme pertinenti. Nessun nuovo voto da parte del Sejm o orario di sostituzione è stabilito nei documenti ufficiali consultati.

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