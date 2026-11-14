Libano-Iraq: Matar conserva zero in Bassora

Il Libano ha tenuto l’Iraq a controllare venerdì a Bassora. Mostafa Matar moltiplicava le fermate e Leonardo Chahine trovò il bar. Reda Khadra, titolare del suo debutto internazionale, è uscito al 38 ° minuto dopo un disagio muscolare. La Palestina è ora in attesa del Libano martedì prossimo al torneo.

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Libano ha tenuto l’Iraq in controllo venerdì 13 novembre 2026 a Bassora (0-0). Per il loro primo torneo internazionale al Palmier Stadium, i giocatori di Madjid Bougherra hanno resistito alle offensive degli ospiti. Mostafa Matar ha conservato il punteggio con diversi interventi, tra cui una fermata contro Younes Hamoud all’89 ° minuto.

La selezione libanese ha avuto anche le sue opportunità. Leonardo Chahine ha trovato il cruciverba nel sesto minuto. La serata è stata più breve per Reda Khadra: titolare per la sua prima apparizione in Libano, ha lasciato il campo prima della pausa dopo aver sentito un disagio muscolare.

Libano-Iraq: Shahine’s Bar, Matar Stops

La prima occasione franca è venuta dal lato libanese. Hassan Kaafarani avanzava sul fianco sinistro prima di colpire. Il portiere iracheno Kamil Saadi ha spinto la palla a Leonardo Shahine, il cui tentativo ha colpito il bar. Il Libano ha così minacciato l’obiettivo avversario molto presto, senza riuscire ad aprire il punteggio.

Gli iracheni poi sollecitarono Mostafa Matar. Al 27esimo minuto, la guardia libanese catturò uno sciopero di Aymen Hussein vicino alla superficie. Rispose di nuovo su una testa dello stesso aggressore un minuto dopo.

Dopo la pausa, i cambiamenti iracheni hanno accompagnato un’accelerazione del gioco host. Matar respinse un potente tentativo lontano sostituendo Amir Fouad al 69o minuto. Il Libano replicò da Ali Kassas, il cui sciopero in superficie passò vicino alla posta sinistra.

Le due guardie erano ancora decisive alla fine dell’incontro. Matar ha vinto il duello con Younes Hamoud a un minuto dalla fine del periodo di regolazione. Negli ultimi momenti, Kamil Saadi ha respinto il tentativo di Khalil Badr. Nessuno dei due lati è riuscito a rock il gioco.

Una prima scorciatoia per Reda Khadra

L’incontro ha segnato gli inizi di Reda Khadra nella selezione libanese. Bougherra era allineato fin dall’inizio, ma un disagio muscolare lo costrinse a rinunciare al suo posto a Hussein Chakrun al 38o minuto.

L’allevatore fece due cambiamenti nel 62o minuto: Ali Kassas sostituì Wahbi Fawaz e Khalil Badr entrò nel posto di Leonardo Chahine. All’80esimo, Badr Kawam successe a Hassan Farhat e Mahmoud Zbib a Hussein Monzer.

Questa prep match si oppose a Bougherra con l’australiano Graham Arnold, vincitore dell’Iraq. Il torneo comprende anche Iran e Palestina. Dopo questa prima estrazione, il Libano deve ritornare alla selezione palestinese martedì 17 novembre.

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